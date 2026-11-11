Varga Juditot: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot

Szerdán 14 órától Varga Judit és Répássy Róbert meghallgatása szerepel az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságának napirendjén. A Toroczkai László vezette testület a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket, köztük a Schadl–Völner-ügy körülményeit vizsgálja. A volt igazságügyi miniszter 2019 és 2023 között vezette a tárcát, vagyis abban az időszakban, amikor a súlyos korrupciós vádakat felvető ügy kirobbant.

Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság hallgatja meg (Fotó: Horváth József György)

Varga Judit: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot

A volt igazságügyi miniszter a Magyar Péter által titokban készített hangfelvételről is részletesen beszélt. Felidézte, hogy volt férje állítása szerint a felvétel 2023 januárjában készült, és annak elkészítését később azzal indokolta, hogy meg akarta védeni a családját. Varga Judit azonban egészen másként emlékszik a történtekre.

Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy éppen ebben az időszakban közölte férjével a válási szándékát.

Állítása szerint Magyar Péter rendszeresen zsarolta a hangfelvétellel, amelyet azonban soha nem mutatott meg neki. Elmondása alapján volt férje időnként azt állította, hogy csupán blöffölt, és valójában nem is létezik felvétel, amit ő jóhiszeműen elhitt. Varga Judit azt is megkérdőjelezte, hogy Magyar Péter miért nem hozta korábban nyilvánosságra a felvételt, ha valóban perdöntő bizonyítékokat tartalmazott. Szerinte volt férje csak akkor állt elő vele, amikor abból politikai hasznot remélhetett.

A volt miniszter úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt képviselői is meg fogják ismerni a „magyarpéteri poklot”, amikor egyszer ki akarnak lépni a pártból. A Tisza-kormány tevékenységét is bírálta, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának következményeit pedig társadalmi válságként jellemezte.

Kitért a Magyar Péterről készült Tavaszi szél című filmre is, amelyet „kegyetlen mesterműnek” nevezett, és kifogásolta, hogy szerinte nem a valóságnak megfelelően mutatja be a történteket. A felszólalás során Toroczkai László bizottsági elnök és a Tisza Párt egyik képviselője is figyelmeztette Vargát, hogy eltért a meghallgatás eredeti tárgyától. A KDNP-s Nacsa Lőrinc ugyanakkor megjegyezte, hogy más meghallgatottaknál nem kifogásolták ilyen szigorúan a témától való eltérést.