Varga Juditot: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot

Szerdán 14 órától Varga Judit és Répássy Róbert meghallgatása szerepel az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságának napirendjén. A Toroczkai László vezette testület a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket, köztük a Schadl–Völner-ügy körülményeit vizsgálja. A volt igazságügyi miniszter 2019 és 2023 között vezette a tárcát, vagyis abban az időszakban, amikor a súlyos korrupciós vádakat felvető ügy kirobbant.
Varga Judit: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot
A volt igazságügyi miniszter a Magyar Péter által titokban készített hangfelvételről is részletesen beszélt. Felidézte, hogy volt férje állítása szerint a felvétel 2023 januárjában készült, és annak elkészítését később azzal indokolta, hogy meg akarta védeni a családját. Varga Judit azonban egészen másként emlékszik a történtekre.
Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy éppen ebben az időszakban közölte férjével a válási szándékát.
Állítása szerint Magyar Péter rendszeresen zsarolta a hangfelvétellel, amelyet azonban soha nem mutatott meg neki. Elmondása alapján volt férje időnként azt állította, hogy csupán blöffölt, és valójában nem is létezik felvétel, amit ő jóhiszeműen elhitt. Varga Judit azt is megkérdőjelezte, hogy Magyar Péter miért nem hozta korábban nyilvánosságra a felvételt, ha valóban perdöntő bizonyítékokat tartalmazott. Szerinte volt férje csak akkor állt elő vele, amikor abból politikai hasznot remélhetett.
A volt miniszter úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt képviselői is meg fogják ismerni a „magyarpéteri poklot”, amikor egyszer ki akarnak lépni a pártból. A Tisza-kormány tevékenységét is bírálta, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának következményeit pedig társadalmi válságként jellemezte.
Kitért a Magyar Péterről készült Tavaszi szél című filmre is, amelyet „kegyetlen mesterműnek” nevezett, és kifogásolta, hogy szerinte nem a valóságnak megfelelően mutatja be a történteket. A felszólalás során Toroczkai László bizottsági elnök és a Tisza Párt egyik képviselője is figyelmeztette Vargát, hogy eltért a meghallgatás eredeti tárgyától. A KDNP-s Nacsa Lőrinc ugyanakkor megjegyezte, hogy más meghallgatottaknál nem kifogásolták ilyen szigorúan a témától való eltérést.
Varga Judit a kegyelmi ügyben is kész lenne a bizottság elé állni
Varga Judit a meghallgatáson arról is beszélt, hogy várja a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság meghívását, bár attól tart, hogy erre végül nem kerül sor. Leszögezte, hogy szerdai felszólalását a Facebook-oldalán is nyilvánosságra hozza, és hangsúlyozta, hogy előzetesen nem egyeztetett Rogán Antallal. Hozzátette, számít arra, hogy a következő napokban ennek ellenkezőjével fogják vádolni.
A korábbi igazságügyi miniszter a sajtó hozzáállását is ismételten bírálta. Úgy véli, miniszteri tevékenységének eredményeit rendszeresen elhallgatták, miközben a személyét érintő kritikák folyamatosan megjelentek. Példaként az egyszülős családok támogatását célzó intézkedéseket említette.
Varga Judit szerint szakmai teljesítménye alapján „jó miniszterként”, nem pedig „jó miniszter asszonyként” kellene megítélni. Utóbbi, Schadl Györgytől származó megfogalmazással kapcsolatban azt állította, hogy annak gunyoros jellege egyértelmű, és nem utal arra, hogy jó kapcsolatot ápolt volna a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnökével.
A volt miniszter hangsúlyozta, hogy a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság munkáját a későbbiekben is kész segíteni. Toroczkai Lászlónak sok erőt kívánt a várható kritikákhoz, és megjegyezte, hogy olyan végrehajtási szabályozást rendkívül nehéz kialakítani, amely egyszerre minden érintett számára megfelelő.
Varga Judit a meghallatáson a végrehajtási rendszer működéséről is beszélt, hangsúlyozva, hogy a terület soha nem tartozott a kedvenc szakterületei közé, és nem is tekintette magát szakértőnek. Miniszterként ugyanakkor arra törekedett, hogy ne szülessenek olyan jogszabályok, amelyek tovább nehezítik a kiszolgáltatott helyzetben lévők életét.
Tudtam, hogy nem én vagyok a legokosabb ember az épületben, ezért bíztam kollégim bölcsességében”
– fogalmazott.
Hozzátette, a több mint 600 fős minisztérium vezetőjeként számos olyan szakterületért felelt, amelyhez nem rendelkezett részletes szakmai ismeretekkel, ezért támaszkodott munkatársai tudására.
Varga Judit: Magyar Péter gúnyolta és lenézte őt
A volt igazságügyi miniszter egy Szókratész-idézettel kezdte beszámolóját, majd arról beszélt, hogy a Schadl–Völner-ügy kirobbanása óta több mint 800 cikkben szerepelt a neve, amelyek állítása szerint többségében negatív színben tüntették fel.
Ki fog ezért bocsánatot kérni?”
– tette fel a kérdést Varga Judit, aki folytatólagos rágalmazásnak nevezte az elmúlt években történteket. Úgy fogalmazott, a média tartozik neki azzal, hogy helyrehozza a megítélésében okozott károkat. A meghallgatáson volt férjéről, Magyar Péterről is beszélt. Elmondása szerint a Tisza Párt elnöke gúnyolta, lenézte és kinevette azért, mert miniszterként soha nem volt hajlandó a hatalmát a saját céljaira felhasználni.
Önök egy olyan embert támadnak, aki minden nap nemzete boldogulásáért munkálkodott”
– jelentette ki.
Varga Judit emlékeztetett arra is, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője októberi bizottsági meghallgatásán azt mondta, a volt igazságügyi miniszternek nem volt köze a Schadl–Völner-ügyben feltárt visszaélésekhez. A szerdai ülésen Varga Judit után Répássy Róbert meghallgatása következik. A Toroczkai László vezette bizottság a héten további három korábbi igazságügyi minisztert is meghallgatna.
Varga Judit meghallgatása újabb kérdéseket tisztázhat a Schadl–Völner-ügyben
Ahogyan az Origo korábban beszámolt róla, a vizsgálóbizottság több korábbi igazságügyi minisztert és államtitkárt is meghallgat a végrehajtási rendszer működésével kapcsolatban. A testület szeptemberben összesen 65 személy szóbeli vagy írásbeli nyilatkoztatását tervezte. A vizsgálat egyik legfontosabb témája a Schadl–Völner-ügy, amelyben az ügyészség szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egykori elnöke rendszeresen pénzt juttatott Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak. A bizottság többek között arra keresi a választ, hogyan működött a végrehajtói kinevezések rendszere, milyen ellenőrzési mechanizmusok érvényesültek, és felmerülhetett-e politikai befolyásolás.