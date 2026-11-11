"Engem Magyar Pétertől kellett megvédeni" – videón Varga Judit teljes meghallgatása

Az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága előtt tett nyilatkozatot Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, aki a Schadl–Völner-ügy mellett volt férjéről, Magyar Péterről és a titokban készített hangfelvétel körülményeiről is beszélt. Bár a Toroczkai László vezette testület a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket vizsgálja, azonban a meghallgatáson szóba került Varga Judit múltja is. A korábbi igazságügyi miniszter felidézte, hogy Magyar Péter több mint egy éven át zsarolta azzal a hangfelvétellel, amelyet később politikai célokra használt fel.

Varga Judit teljes meghallgatása megtekinthető Fotó: Kurucz Árpád

Magyar Péter a válásukkor zsarolásra használta a felvételt, miközben továbbra is élvezni akarta a korábbi kormányzati kapcsolataihoz kötődő pozíciók előnyeit – mondta el Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A volt igazságügyi miniszter arról a hangfelvételről beszél, amelyet Magyar Péter 2023 januárjában készítette el róla és amelyet csak 2024 márciusában hozott nyilvánosságra.

Varga Judit már a felvétel közzétételekor azt állította, volt férje több mint egy éve zsarolja a titokban rögzített beszélgetéssel.

Emlékeztetett, Magyar Péter időnként azt állította neki, valójában nem is létezik hangfelvétel, csupán blöffölt. Azonban ahogy az köztudott, a jelenlegi miniszterelnök valóban készített titokban hangfelvétel a feleségéről, amelyről most Varga Judit részletesen beszélt. Felidézte, hogy volt férje állítása szerint a felvétel 2023 januárjában készült, és annak elkészítését később azzal indokolta, hogy meg akarta védeni a családját. Varga Judit azonban egészen másként emlékszik a történtekre:

Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni.

Hozzátette, hogy éppen ebben az időszakban közölte férjével a válási szándékát.

A meghallgatáson Varga Judit részletesen beszélt arról is, hogyan került Völner Pálhoz a végrehajtási terület felügyelete. Elmondása szerint 2019-es miniszteri kinevezésekor nem akart jelentős személyi változtatásokat végrehajtani, ugyanakkor Molnár Zoltán akkori miniszteri biztossal nem kívánt együtt dolgozni. A végrehajtással kapcsolatos feladatokat ezért a területen jártas Völner Pál államtitkár vette át.