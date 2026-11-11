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"Engem Magyar Pétertől kellett megvédeni" – videón Varga Judit teljes meghallgatása

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hangfelvétel

"Engem Magyar Pétertől kellett megvédeni" – videón Varga Judit teljes meghallgatása

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága előtt tett nyilatkozatot a korábbi igazságügyi miniszter, akinek teljes meghallgatása megtekinthető. Varga Judit itt többek között Magyar Péterről, az általa készített hangfelvételről és azzal való zsarolásról valamint arról is beszélt, hogy miért bízta Völner Pálra a végrehajtási ügyeket.
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hangfelvételmeghallgatásVarga Judit

Az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága előtt tett nyilatkozatot Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, aki a Schadl–Völner-ügy mellett volt férjéről, Magyar Péterről és a titokban készített hangfelvétel körülményeiről is beszélt. Bár a Toroczkai László vezette testület a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket vizsgálja, azonban a meghallgatáson szóba került Varga Judit múltja is. A korábbi igazságügyi miniszter felidézte, hogy Magyar Péter több mint egy éven át zsarolta azzal a hangfelvétellel, amelyet később politikai célokra használt fel.

2022.06.20. Budapest Varga Judit igazságügyi miniszterFotó: Kurucz Árpád (KA)Magyar Nemzet
Varga Judit teljes meghallgatása megtekinthető Fotó: Kurucz Árpád

Magyar Péter a válásukkor zsarolásra használta a felvételt, miközben továbbra is élvezni akarta a korábbi kormányzati kapcsolataihoz kötődő pozíciók előnyeit – mondta el Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A volt igazságügyi miniszter arról a hangfelvételről beszél, amelyet Magyar Péter 2023 januárjában készítette el róla és amelyet csak 2024 márciusában hozott nyilvánosságra.

Varga Judit már a felvétel közzétételekor azt állította, volt férje több mint egy éve zsarolja a titokban rögzített beszélgetéssel.

Emlékeztetett, Magyar Péter időnként azt állította neki, valójában nem is létezik hangfelvétel, csupán blöffölt. Azonban ahogy az köztudott, a jelenlegi miniszterelnök valóban készített titokban hangfelvétel a feleségéről, amelyről most Varga Judit részletesen beszélt. Felidézte, hogy volt férje állítása szerint a felvétel 2023 januárjában készült, és annak elkészítését később azzal indokolta, hogy meg akarta védeni a családját. Varga Judit azonban egészen másként emlékszik a történtekre:

Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni.

Hozzátette, hogy éppen ebben az időszakban közölte férjével a válási szándékát.

A meghallgatáson Varga Judit részletesen beszélt arról is, hogyan került Völner Pálhoz a végrehajtási terület felügyelete. Elmondása szerint 2019-es miniszteri kinevezésekor nem akart jelentős személyi változtatásokat végrehajtani, ugyanakkor Molnár Zoltán akkori miniszteri biztossal nem kívánt együtt dolgozni. A végrehajtással kapcsolatos feladatokat ezért a területen jártas Völner Pál államtitkár vette át.

Varga Judit elmondta, hogy miniszterként hetente tartott vezetői értekezleteket, Völnerrel azonban ennél gyakrabban is egyeztetett. Mivel a végrehajtók anyagi ügyei is az államtitkárhoz tartoztak, különösen fontosnak tartotta, hogy megfelelően mérlegelje az elé kerülő dokumentumokat és döntéseket.

Varga Judit teljes meghallgatása itt nézhető meg:

 

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