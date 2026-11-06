Varga Juditot és három korábbi minisztert is meghallgathat a parlament vizsgálóbizottság

Jövő héten több volt minisztert is meghallgathatnak a képviselők – derül ki az Országgyűlés vizsgálóbizottságainak napirendjéből. A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság november 11-én, szerdán, 14 órától ülésezik.
A parlament honlapja szerint az ülés napirendjén Varga Judit volt igazságügyi miniszter, valamint Répássy Róbert, korábbi államtitkár meghallgatása szerepel. Ezután november 13-án, pénteken, 9:30-tól újra ülésezik a végrehajtási vizsgálóbizottság, aznap három volt minisztert is meghallgathatnak:
- Navracsics Tibort,
- Trócsányi Lászlót,
- valamint Tuzson Bencét.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Toroczkai László elnökletével működő Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság október 21-én hallgatta meg Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét. A volt főügyész elmondása szerint Varga Judit igazságügyi miniszterként sem rendelkezett információkkal a végrehajtási rendszerben történtekről, ugyanakkor az is felmerült, hogy a nyomozás során titkos együttműködőként vonják be.