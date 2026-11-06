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Varga Judit

Varga Juditot és három korábbi minisztert is meghallgathat a parlament vizsgálóbizottság

2026. november 06. 20:20
Olvasási idő: 3 perc
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Több egykori kormánytagot is meghallgathatnak a parlamenti képviselők a végrehajtási visszaélések ügyében. A vizsgálóbizottság jövő szerdán Varga Juditot és Répássy Róbertet, pénteken pedig három korábbi minisztert, Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét hallgathatja meg.
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Varga JuditRépássy Róbertvizsgálóbizottság

Jövő héten több volt minisztert is meghallgathatnak a képviselők – derül ki az Országgyűlés vizsgálóbizottságainak napirendjéből. A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság november 11-én, szerdán, 14 órától ülésezik. 

A vizsgálóbizottság jövő szerdán Varga Juditot és Répássy Róbertet, pénteken pedig három korábbi minisztert, Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét hallgathatja meg (Forrás: Facebook)
 A vizsgálóbizottság jövő szerdán Varga Juditot és Répássy Róbertet, pénteken pedig három korábbi minisztert, Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét hallgathatja meg (Forrás: Facebook)

A parlament honlapja szerint az ülés napirendjén Varga Judit volt igazságügyi miniszter, valamint Répássy Róbert, korábbi államtitkár meghallgatása szerepel. Ezután november 13-án, pénteken, 9:30-tól újra ülésezik a végrehajtási vizsgálóbizottság, aznap három volt minisztert is meghallgathatnak:

  • Navracsics Tibort,
  • Trócsányi Lászlót,
  • valamint Tuzson Bencét.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Toroczkai László elnökletével működő Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság október 21-én hallgatta meg Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét. A volt főügyész elmondása szerint Varga Judit igazságügyi miniszterként sem rendelkezett információkkal a végrehajtási rendszerben történtekről, ugyanakkor az is felmerült, hogy a nyomozás során titkos együttműködőként vonják be.

 

 

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