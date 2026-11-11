Varga Judit megsemmisítő választ adott Magyar Péternek

Saját, mostanra elhíresült mondatával vágott vissza Magyar Péternek Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter mindössze azt a két szót idézte vissza, amellyel korábban a miniszterelnök félreállította a számára nem szimpatikus M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjét és műsorvezetőjét.

Varga Judit Magyar Péter elhíresült szavaival reagált a miniszterelnöknek Fotó: Hatlaczki Balazs

Nem hinném…

– ezt kommentálta Varga Judit ahhoz a poszthoz, amelyet Magyar Péter reakcióként osztott meg volt felesége által a bizottság előtt elmondottakra.

A meghallgatáson Varga Judit azt is megemlítette, hogy a miniszterelnök még gyerektartást sem fizet neki. A miniszterelnök erre a posztja alatt kommentben azt állította, hogy 600 ezer forintot fizet havonta. A korábbi miniszter erre az állításra adta az éles és egyértelmű válaszát.

Fotó: Képernyőfotó

Varga Judit nem véletlenül választotta éppen ezt a két szó, ugyanis korábban Magyar Péternek is volt egy elhíresült kommentje, ami pontosan ez a két szó volt. Akkor hiába jelentették be az M1 Híradó új főszerkesztőjét és műsorvezetőjét, mégsem ők kerültek pozícióba, ugyanis az – elméletileg független – köztelevízió döntését a miniszterelnök hozzászólása után megváltoztatta.