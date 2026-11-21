A Kecskeméti Törvényszék szombati döntése értelmében elhagyhatja a börtönt Bús Balázs, aki június óta állt letartóztatásban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működésével összefüggő büntetőeljárás miatt. Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a bíróság enyhítette a volt alelnökkel szemben alkalmazott kényszerintézkedést. A döntésre a Fidesz Védvonal nevű szervezete is reagált, amely az MTI-n közzétett közleményében élesen bírálta a hatóságok eljárását.

Szabadulhatott Bús Balázs, a Védvonal kemény üzenetet fogalmazott meg (Fotó: Mediaworks)

A Védvonal szerint politikai leszámolás zajlik Magyarországon

A szervezet közleményében azt állította, hogy Bús Balázst öt hónapon keresztül indokolatlanul tartották fogva a szegedi Csillag börtönben, amelyet az ország egyik legsúlyosabb büntetés-végrehajtási intézeteként emlegetett.

A Védvonal szerint a politikus fogva tartása politikai indíttatású volt, és kényszervallatásnak minősült.

A szervezet nemcsak Bús Balázs ügyében fogalmazott meg kifogásokat:

A Védvonal követeli a többi politikai fogoly azonnali szabadlábra helyezését, és a kényszervallatások megszüntetését, mert semmilyen indok nem áll fenn a letartóztatás fenntartására.”

A közlemény szerint a jelenlegi magyarországi hatósági gyakorlat a politikai ellenfelek megfélemlítését és ellehetetlenítését szolgálja. A szervezet úgy véli, hogy az újonnan létrehozott hatóságok a miniszterelnök utasítására járnak el, és az intézkedések egy egypártrendszer kiépítésének irányába mutatnak.