Egyre többen fordulnak segítségért a Védvonalhoz a tiszás ügynökbotrány miatt

Egyre többen fordulnak a Fidesz által létrehozott Védvonalhoz a tiszás ügynökbotrány miatt. Czunyiné Bertalan Judit, a szervezet vezetője szerdai közleményében arról számolt be, hogy Lezsák Sándor és Nógrádi László ügyén túl már 23 további állampolgár jelentkezett, akik szerint saját nevük vagy elhunyt családtagjuk adatai indokolatlanul kerültek fel a nyilvánosságra hozott ügynöklistára.

A Védvonal vezetője szerint egyre többen kérnek segítséget a tiszás ügynökbotrány miatt (Fotó: Mediaworks)

A Védvonal szerint egyre több áldozata van a tiszás ügynökbotránynak

A Fidesz közleménye szerint az érintettek között olyanok is vannak, akik nem besúgók, hanem a kommunista állambiztonság áldozatai voltak. Másokat a nyilvánosságra került adatok miatt saját családjukban vagy közösségükben kezdtek alaptalanul gyanúsítani. Ahogyan az Origo korábban beszámolt róla, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója elismerte, hogy informatikai hiba következtében 164 megfigyelt személy neve tévesen került a hálózati személyek közé. Az ügy egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor volt, de Nógrádi László is nyilvánosan tiltakozott az ügynöki tevékenység gyanúja ellen.

Czunyiné Bertalan Judit szerint a bejelentések növekvő száma azt bizonyítja, hogy a Tisza-kormány felelőtlen politikai akciójával súlyos károkat okozott.

A Védvonal vezetője úgy véli, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával Magyar Péterék a költségvetési megszorításokról és a tervezett 26 adóemelésről akarták elterelni a figyelmet.

A Fidesz továbbra is követeli a hibáktól hemzsegő nyitottaktak.hu oldal azonnali leállítását, és várja az adatvédelmi hatóság vizsgálatának eredményét. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít a tévesen megbélyegzett emberek ügyében.