Orbán Viktor is megkapta és továbbutalta a végkielégítését

Orbán Viktor volt miniszterelnök is megkapta a végkielégítését, és továbbutalta azt a kárpátaljai, nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak – válaszolta Havasi Bertalan a volt kormányfő sajtófőnöke a Telex.hu megkeresésére. Orbán Viktor a válaszához azt is hozzáfűzte: "Adománnyal ne dicsekedj"! A volt miniszterelnöknek a munka törvénykönyve szerint 38 millió forintos végkielégítés járt.

Orbán Viktor megkapta és jótékony célra átutalta végkielégítését Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Magyar Péter meg akarta tagadni a végkielégítés kifizetését

Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás után jelentette be, hogy a szokásjogot és a jogszabályokat felrúgva nem fizetik ki az ilyenkor szokásos járandóságukat a volt kormány tagjainak. Felszólította őket, hogy nyilatkozzanak: nem veszik fel a végkielégítést. Illetve figyelmeztette őket: ha nem tesznek ilyen nyilatkozatot, akkor sem fogják megkapni a pénzüket, mert az új kormány nem fogja aláírni a kiutalásokat.

A végkielégítés kedvezményezettje, a nagydobronyi gyermekotthon csoportképe

Fotó: Facebook

Válaszul a leköszönő kormány tagjai bejelentették: igényt tartanak a végkielégítésre, de jótékony célra fordítják azt. Erre Magyar Péter már nem tudott nemet mondani. Tegnap Gulyás Gergely jelentette be, hogy megkapta és ő is a nagydobronyi gyerekotthonnak utalta át a neki járó összeget, 16 millió forintot.