Egyenként 250 millió forinttal csökkentené a Tisza-kormány a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárnál, valamint a Magyarságkutató Intézetnél a személyi juttatásokra szánt előirányzatot, összesen félmilliárd forinttal kevesebb közpénzből gazdálkodhatna a két intézet – írta a HVG.

Szakály Sándor, a Veritas főigazgatója (Forrás: Facebook)

A hírportál megkeresésére Szakály Sándor, a Veritas főigazgatója közölte: az új struktúrában a levéltár működtetésére lesz csupán pénzük, mivel az jogszabályban meghatározott közfeladat.

Teljesen átalakul a Veritas

A javaslat indoklása szerint „a Veritas a tervek szerint teljesen átalakul, és a már létrejöttekor tapasztalható szakmai vitákat is figyelembe véve” vizsgálják az intézet működésére tervezett források hatékonyabb felhasználásának lehetőségeit. A pénzt „az előző Orbán-kormányok által elhanyagolt” levéltári és könyvtári terület kapja meg. A szintén átalakuló és nevet váltó, „tisztított kutatási portfólióval” működő Magyarságkutató Intézettől elvont pénz pedig a javaslat szerint a színház-tánc- és zenei előadó-művészeti szervezetekhez kerül. Azt, hogy pontosan melyik szervezet és mennyivel kap többet jövőre, egyelőre nem tudni.

A Veritas esetében a 2026. november 19-én benyújtott módosító javaslat a személyi juttatásokra eredetileg tervezett 402 millió forintot 152 millióra csökkentené. Ez több mint 62 százalékos elvonást jelent. A változtatás kizárólag a személyi juttatásokat érinti, az intézet dologi kiadásainak előirányzata változatlan marad. „Arról, hogy milyen feladatokat szánnak az intézetnek, és milyen feltételek között működhet tovább, a minisztériumtól mindeddig sem hivatalos, sem informális úton nem kaptunk tájékoztatást”.

A személyi előirányzat ekkora csökkentése a jelenlegi szervezeti és működési keretek között nagyarányú létszámleépítés nélkül nem hajtható végre, és ellehetetlenítené az intézet kutatási, publikációs és levéltári munkájának folytatását

– fűzte hozzá a főigazgató.

Szakály Sándor szerint egyelőre azt sem tudni, hány munkatársat érinthetnek az elbocsátások, megmarad-e az intézet önállósága, és mi lesz a folyamatban lévő kutatásokkal, illetve kiadványokkal. Hozzátette, hogy a bizonytalanság az intézet valamennyi dolgozóját érinti, és továbbra is várják a minisztérium tájékoztatását.