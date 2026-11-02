ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Akár 160 embert is elbocsáthatnak a közmédiától, decemberben szűnhetnek meg a munkaviszonyok

hegedűs zsolt

Hegedűs Zsolt bejelentette: két dél-alföldi kórház élén is vezetőváltás lesz

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két dél-alföldi egészségügyi intézmény főigazgatójának megbízatását is visszavonták – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn. A vezetőváltás a hódmezővásárhelyi-makói és az orosházi kórházat érinti, az új intézményvezetőket nyílt pályázaton választják ki.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
hegedűs zsoltmenesztésegészségügyi minisztermakóOrosházaHódmezővásárhelykórházfőigazgató

Vezetőváltás történik két dél-alföldi kórház élén – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán. A tárcavezető bejelentette, hogy november 2-i hatállyal visszavonták a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízatását. Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet esetében az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) döntött a főigazgatói megbízatás visszavonásáról.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetőváltást jelentett be két dél-alföldi kórházban, ahol nyílt pályázaton választják ki az új főigazgatókat (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt)
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetőváltást jelentett be két dél-alföldi kórházban, ahol nyílt pályázaton választják ki az új főigazgatókat (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt)

Vezetőváltás két kórházban: nyílt pályázaton keresik az új főigazgatókat

Mindkét kórház új vezetőjét nyílt pályázaton, szakmai szempontok alapján választjuk ki” 

– fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A pályázati felhívásokat a KÖZSZOLGÁLLÁS állásportálon, az OKFŐ hivatalos honlapján és az Egészségügyi Közlönyben is közzéteszik, így a jelentkezési feltételek minden érdeklődő számára megismerhetők lesznek.

Hegedűs Zsolt október 20-án mindkét kórházban személyesen tett látogatást. Az egészségügyi miniszter és Buga László, a kórházi fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkár az intézmények működéséről, a fejlesztési lehetőségekről és az egészségügyi ellátás kihívásairól egyeztetett a helyi vezetőkkel. Az orosházi kórház akkori beszámolója szerint a megbeszélésen többek között a szakemberhiányról, a folyamatban lévő beruházásokról és a további fejlesztési igényekről is szó esett.

A miniszter hétfői bejelentésében nem részletezte, milyen okok vezettek a két főigazgatói megbízatás visszavonásához, és azt sem közölte, mikor léphetnek hivatalba az új intézményvezetők.

 

Szóljon hozzá!