Hegedűs Zsolt bejelentette: két dél-alföldi kórház élén is vezetőváltás lesz

Vezetőváltás történik két dél-alföldi kórház élén – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán. A tárcavezető bejelentette, hogy november 2-i hatállyal visszavonták a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízatását. Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet esetében az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) döntött a főigazgatói megbízatás visszavonásáról.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetőváltást jelentett be két dél-alföldi kórházban, ahol nyílt pályázaton választják ki az új főigazgatókat (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt)

Vezetőváltás két kórházban: nyílt pályázaton keresik az új főigazgatókat

Mindkét kórház új vezetőjét nyílt pályázaton, szakmai szempontok alapján választjuk ki”

– fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A pályázati felhívásokat a KÖZSZOLGÁLLÁS állásportálon, az OKFŐ hivatalos honlapján és az Egészségügyi Közlönyben is közzéteszik, így a jelentkezési feltételek minden érdeklődő számára megismerhetők lesznek.

Hegedűs Zsolt október 20-án mindkét kórházban személyesen tett látogatást. Az egészségügyi miniszter és Buga László, a kórházi fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkár az intézmények működéséről, a fejlesztési lehetőségekről és az egészségügyi ellátás kihívásairól egyeztetett a helyi vezetőkkel. Az orosházi kórház akkori beszámolója szerint a megbeszélésen többek között a szakemberhiányról, a folyamatban lévő beruházásokról és a további fejlesztési igényekről is szó esett.

A miniszter hétfői bejelentésében nem részletezte, milyen okok vezettek a két főigazgatói megbízatás visszavonásához, és azt sem közölte, mikor léphetnek hivatalba az új intézményvezetők.