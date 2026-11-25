Az elmúlt 6 hónap döntései és a 2027-es költségvetés számai világosan mutatják, hogy egy vidéket sanyargató, egy vidéket sújtó kormányzat működik ma Magyarországon, és egy vidéket sanyargató és vidéket sújtó költségvetést fog végrehajtani a jövő évben az új kormányzati hatalom – hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció. A legnagyobb ellenzéki képviselőcsoport közleményében 8 pontban mutatta be, hogy mik azok, amelyek a legnegatívabban érintik a magyar vidéket.

A Tisza a vidéket sanyargatja a döntéseivel a Fidesz szerint

Fotó: Pályi Zsófia - Origo

Az elmúlt fél év tiszás döntései látványosan sanyargatják a vidéket a Fidesz szerint

Elsőként azt említették, hogy sem a Magyar Falu Program, sem a Versenyképes Járások Program nem került bele a 2027-es költségvetésbe. Emlékeztettek, a Magyar Falu Program 2019 óta 1300 milliárd forinttal támogatta a kistelepüléseket, míg a Versenyképes Járások Program az utolsó évben több mint 2100 önkormányzatnak biztosított fejlesztési lehetőséget, közel 50 milliárd forint értékben.

A Tisza korábbi ígéretei ellenére egyik program sem szerepel a 2027-es költségvetésben

– emelték ki.

A második pont az volt, hogy a Tisza még az általuk kitalált Szent István Program ígéreteit sem tartja be. Ismertették: a Tisza tíz falunként évi egymilliárd forintos fejlesztési keretet ígért, ami országosan 290–300 milliárd forintot jelentene. Ezzel szemben a költségvetésben mindössze 10 milliárd forint szerepel egy 100 települést érintő mintaprogramra, amelynek elindulása szintén bizonytalan.

A Tisza-kormány még a saját ígéreteit és vállalásait sem tartja be a vidék felé – állapították meg.

A harmadikként a tűzifa drágulása és a szociális tűzifatámogatás elmaradt emelését említették. Jelezték, a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése ellenére a legtöbb tüzéptelepen nem csökkentek, hanem emelkedtek az árak. A szociális tűzifa keretösszegének 5-ről 10 milliárd forintra ígért emelése is elmaradt, így számos településen kevesebb rászoruló juthat támogatáshoz.

A negyedik pontban az azbesztszennyezéssel érintett települések helyzetét idézték fel, ugyanis a nyugat-dunántúli azbesztszennyezés több mint 250 települést érint, amelyek az azonnali segítség ígérete ellenére sem kaptak érdemi támogatást. A meghirdetett 3 milliárd forintos pályázati keret elégtelen, a 30 százalékos önerő pedig sok kistelepülés számára vállalhatatlan – mutattak rá. Majd kiemelték:

A Tisza az ígéretével szemben magára hagyta ezeket a településeket és az itt élő családokat.

Az ötödik pontjuk az üzemanyagárak emelkedése volt. A védett üzemanyagár eltörlése ugyanis szerintük különösen súlyosan érinti a vidéki családokat, amelyek munkába járáshoz és gyermekeik iskolába szállításához gyakran autóra szorulnak. Ráadásul az emelkedő fuvarozási költségek a fogyasztói árakban is megjelenhetnek, ezért a Fidesz a védett üzemanyagár visszavezetését követeli.