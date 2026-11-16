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Legalább tíz alkalommal vehetett át vesztegetési pénzt egy kormányhivatali osztályvezető, aki az ügyészség szerint tartós korrupciós kapcsolatot alakított ki egyes ügyfelekkel. A hatóság most a vezető letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta, amelyről a bíróság a következő napokban dönthet.
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fővárosi nyomozó ügyészségügyészségpénz

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői közleménye szerint az ügy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult, miután felmerült a gyanú, hogy egy hatósági engedélyezéssel foglalkozó osztályvezető rendszeresen pénzt fogadott el az ügyintézés megkönnyítéséért. 

Az iratokkal együtt bukott le a kenőpénzt elfogadó hivatalnok Képünk illusztráció Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto
Az iratokkal együtt bukott le a kenőpénzt elfogadó hivatalnok Képünk illusztráció Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

 

Legalább tíz alkalommal vehetett át kenőpénzt

A nyomozás eddigi adatai szerint a kormányhivatali vezető 2025 őszétől több ügyféllel is tartós korrupciós kapcsolatot tartott fenn.

Az érintetteket a kormányhivatal székhelyén fogadta, ahol az ügyintézéshez szükséges dokumentumok mellett borítékokba rejtett készpénzt is átvett.

Az ügyészség tájékoztatása alapján:

  • A gyanúsított legalább tíz alkalommal fogadott el vesztegetési pénzt.
  • Az ügyfelekkel a kormányhivatal épületében találkozott.
  • A pénzt az ügyintézéshez szükséges iratokkal együtt adták át.
  • Az utolsó ismert alkalommal közel 200 ezer forint jogtalan előnyt kapott.
  • Az ügyben az osztályvezető mellett egy másik személyt is gyanúsítottként hallgattak ki.

    A hatóság a korrupciós pénz átvételéről videófelvételt is közzétett, amelyen az iratok közé rejtett készpénz átadása látható.

Akár 15 év börtönbüntetést is kaphat a kormányhivatali vezető

A nyomozó ügyészség korábban gyanúsítottként hallgatta ki az osztályvezetőt, majd kezdeményezte a letartóztatását, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra elrendelt.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint:

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele – a bűnhalmazatra tekintettel – öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.”

A letartóztatást eredetileg a szökés és elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a büntetőeljárás befolyásolásának veszélyével indokolták. Az ügyészség álláspontja szerint ezek a kockázatok továbbra is fennállnak, ezért szükségesnek tartják a legsúlyosabb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés fenntartását.

A nyomozó ügyészség ennek megfelelően indítványozta a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását, amelyről a bíróság a következő napokban hozhat döntést.

Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a gyanúsítottakat megilleti az ártatlanság vélelme.

 

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