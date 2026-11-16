A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői közleménye szerint az ügy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult, miután felmerült a gyanú, hogy egy hatósági engedélyezéssel foglalkozó osztályvezető rendszeresen pénzt fogadott el az ügyintézés megkönnyítéséért.
Legalább tíz alkalommal vehetett át kenőpénzt
A nyomozás eddigi adatai szerint a kormányhivatali vezető 2025 őszétől több ügyféllel is tartós korrupciós kapcsolatot tartott fenn.
Az érintetteket a kormányhivatal székhelyén fogadta, ahol az ügyintézéshez szükséges dokumentumok mellett borítékokba rejtett készpénzt is átvett.
Az ügyészség tájékoztatása alapján:
- A gyanúsított legalább tíz alkalommal fogadott el vesztegetési pénzt.
- Az ügyfelekkel a kormányhivatal épületében találkozott.
- A pénzt az ügyintézéshez szükséges iratokkal együtt adták át.
- Az utolsó ismert alkalommal közel 200 ezer forint jogtalan előnyt kapott.
- Az ügyben az osztályvezető mellett egy másik személyt is gyanúsítottként hallgattak ki.
A hatóság a korrupciós pénz átvételéről videófelvételt is közzétett, amelyen az iratok közé rejtett készpénz átadása látható.
Akár 15 év börtönbüntetést is kaphat a kormányhivatali vezető
A nyomozó ügyészség korábban gyanúsítottként hallgatta ki az osztályvezetőt, majd kezdeményezte a letartóztatását, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra elrendelt.
A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint:
A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele – a bűnhalmazatra tekintettel – öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.”
A letartóztatást eredetileg a szökés és elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a büntetőeljárás befolyásolásának veszélyével indokolták. Az ügyészség álláspontja szerint ezek a kockázatok továbbra is fennállnak, ezért szükségesnek tartják a legsúlyosabb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés fenntartását.
A nyomozó ügyészség ennek megfelelően indítványozta a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását, amelyről a bíróság a következő napokban hozhat döntést.
Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a gyanúsítottakat megilleti az ártatlanság vélelme.