A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. A Központi Nyomozó Főügyészség hétfői közleménye szerint az ügy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult, miután felmerült a gyanú, hogy egy hatósági engedélyezéssel foglalkozó osztályvezető rendszeresen pénzt fogadott el az ügyintézés megkönnyítéséért.

Az iratokkal együtt bukott le a kenőpénzt elfogadó hivatalnok Képünk illusztráció Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Legalább tíz alkalommal vehetett át kenőpénzt

A nyomozás eddigi adatai szerint a kormányhivatali vezető 2025 őszétől több ügyféllel is tartós korrupciós kapcsolatot tartott fenn.

Az érintetteket a kormányhivatal székhelyén fogadta, ahol az ügyintézéshez szükséges dokumentumok mellett borítékokba rejtett készpénzt is átvett.

Az ügyészség tájékoztatása alapján:

A gyanúsított legalább tíz alkalommal fogadott el vesztegetési pénzt.

Az ügyfelekkel a kormányhivatal épületében találkozott.

A pénzt az ügyintézéshez szükséges iratokkal együtt adták át.

Az utolsó ismert alkalommal közel 200 ezer forint jogtalan előnyt kapott.

Az ügyben az osztályvezető mellett egy másik személyt is gyanúsítottként hallgattak ki.



A hatóság a korrupciós pénz átvételéről videófelvételt is közzétett, amelyen az iratok közé rejtett készpénz átadása látható.

Akár 15 év börtönbüntetést is kaphat a kormányhivatali vezető

A nyomozó ügyészség korábban gyanúsítottként hallgatta ki az osztályvezetőt, majd kezdeményezte a letartóztatását, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra elrendelt.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint:

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele – a bűnhalmazatra tekintettel – öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.”

A letartóztatást eredetileg a szökés és elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a büntetőeljárás befolyásolásának veszélyével indokolták. Az ügyészség álláspontja szerint ezek a kockázatok továbbra is fennállnak, ezért szükségesnek tartják a legsúlyosabb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés fenntartását.

A nyomozó ügyészség ennek megfelelően indítványozta a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását, amelyről a bíróság a következő napokban hozhat döntést.

Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a gyanúsítottakat megilleti az ártatlanság vélelme.