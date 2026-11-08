Vidnyánszky Attila: Ez volt a legnagyobb bűn, amit a magyarokkal szemben a közelmúltban elkövettek

Vidnyánszky Attila szerint az elmúlt időszak legnagyobb, megbocsáthatatlan bűne Magyarország ellen az volt, hogy a kultúrán és a médián keresztül naponta azt sugallták a magyar fiataloknak: itt nem lehet élni, és külföldre kell menekülni.

A Nemzeti Színház igazgatója a Négyszemköztben az Origo YouTube-csatornáján kifejtette, hogy egy ország hangulatát leginkább a kultúrán és az emberek anyagi helyzetén (a zsebükön) keresztül lehet befolyásolni. Felháborítónak és borzalmasnak tartja, hogy a hazaszeretet és a közösségért való tenni akarás helyett a távozásra buzdították a következő generációt, folyamatosan rossz érzetet keltve bennük.

Vidnyánszky Attila a világban érezhető veszélyes tendenciára is figyelmeztetett

Fotó: Éberling András

Vidnyánszky Attila szerint nincs okunk a kishitűségre

Az Andor Évának adott interjúban a direktor hangsúlyozta:

A magyar ember alapvetően jókedvű, és ezt a pozitív életérzést mindenképpen vissza kell szerezni, függetlenül a nehézségektől.

Bármilyen helyzet adódik, az Úristen megóvja a nemzetet, így nincs ok a kishitűségre.

Bátran, egyenes gerinccel kell élni, mert az, amit a magyarság eddig elért és létrehozott, mindenkinek okot ad a büszkeségre – méghozzá az egész világgal szemben.

Vidnyánszky Attila cáfolta azokat a hangokat, amelyek szerint külföldön szégyenkezni kellene a hazai folyamatok miatt. Saját tapasztalataira hivatkozva elmondta, hogy amikor nyugaton járt, egyfolytában csak elismerően veregették a vállát.

Meg kell védeni gyermekeinket, közösségeinket

Vidnyánszky Attila figyelmeztetett:

van a világban egy érezhető tendencia, aminek célja a jelenleg létező rend elpusztítása, valamint a család, a nemzet és a haza fogalmának a megszüntetése. Meglátása szerint ez a folyamat napjainkban is tetten érhető, és mindez a francia forradalomnál, Marxnál, valamint Engelsnél gyökerezik, hiszen jelenleg is ugyanazokat a mondatokat ismételgetik.

Hozzátette, ijesztő és egyben félelmetes, hogy mennyire megegyeznek ezek a gondolatok. Kijelentette, hogy az egyetlen dolguk megvédeni önmagukat, a gyermekeiket, a családjukat és a közösségüket. Végezetül kifejtette, hogy az előadásaival védi azokat, akik megtisztelik a jelenlétükkel, eljönnek, szembesülnek a látottakkal, és megmerítkeznek azokban a talán hitet adó gesztusokban, amelyek például nála a Marx című előadás végét jelentik.

Egy világgal birkóztunk, és sikeresen, 16 évig, hát ez maga a csoda. Szembe az egész világgal, egyedül áll a viharban a magyar. Ez történt, de ott áll még mindig, csak most egy kicsit nehezebb

– fogalmazott.