Új villamosvonal jöhet Budapesten: egészen Budafokig hosszabbítanák meg

Vitézy Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy megkezdődik a budai fonódó villamos déli meghosszabbításának tervezése. Közlése szerint a munkához szükséges forrást a Tisza-kormány döntése nyomán, európai uniós támogatásból biztosítják.

Megkezdődik a Budafoki úti villamos megtervezése.

Fotó: BKK

Fontos, hogy egyelőre a tervezési szakasz indul el: a BKK most az ehhez szükséges közbeszerzési eljárást írta ki.

Budafok vasútállomásig érhet a Budafoki úti villamos

A tervezés első üteme a Budafoki út mentén az Építész utcáig kialakítandó új villamospályára terjed ki. A következő szakaszban a vonalat egészen Budafok vasútállomásig hosszabbítanák meg.

A feladat része az Irinyi József utcánál hiányzó vágánykapcsolatok előkészítése, valamint a kapcsolódó villamoscsomópontok és végállomások fejlesztése is.

A beruházás nemcsak a villamospályáról szólna: a tervek szerint teljesen megújulna a Budafoki út közterülete, bővítenék a zöldfelületeket, és javítanák a gyalogos-, illetve kerékpáros kapcsolatokat.

Vitézy szerint az elmúlt években több mint tízezer ember költözött a környéken felépült új lakóházakba, megfelelő kötöttpályás közlekedés azonban nem létesült, ezért állandósultak a forgalmi dugók.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy Újbuda nemrég egy 2400 lakásos lakóparkot engedélyezett a térségben anélkül, hogy közlekedési fejlesztést követelt volna meg.

A közlekedéspolitikus szerint a nagyobb ingatlanfejlesztések beruházóinak hozzá kellene járulniuk a kapcsolódó infrastruktúra megteremtéséhez. Ennek érdekében azt javasolják, hogy a jövőben a Főváros is részt vehessen az ilyen fejlesztési szerződésekben.

Közlése alapján rövidesen megkezdődnek a budai fonódó Műegyetem rakparti meghosszabbításának kivitelezési munkái is, a déli folytatás most meghirdetett tervezése pedig újabb lépés lehet a hálózat bővítésében.