Januártól jelentősen nőhet a villanyszámla összege a magyar háztartásokban: a Magyar Nemzet részletesen megvizsgálta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozatát, és kiszámolta, hogyan érintenék az új díjak a fogyasztókat. Az eredmények szerint a megemelt alapdíjat a fogyasztásarányos díjak csökkenése a legtöbb háztartásnál önmagában nem ellensúlyozná. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanakkor azt ígéri, hogy a kormány kompenzálja a lakossági többletköltségeket.
Akár 10,5 százalékkal is emelkedhet a villanyszámla kompenzáció nélkül
A MEKH döntése értelmében január 1-jétől a háztartások többségét érintő éves elosztói alapdíj nettó 1446 forintról 14 376 forintra emelkedik. Ez áfával együtt évi 18 258 forintos kiadást jelentene a korábbi 1836 forint helyett. A közel tízszeres emelés azonban nem jelenti automatikusan a teljes villanyszámla hasonló mértékű növekedését. A hatóság ugyanis ezzel párhuzamosan csökkenti a fogyasztás után fizetendő hálózati díjakat.
A Magyar Nemzet számításai szerint a két változás csak évi 6216 kilowattóra fogyasztás felett egyenlítené ki egymást. Ezzel szemben a több mint ötmillió érintett mérőhely átlagos éves fogyasztása mindössze 1845 kilowattóra.
A különbség jól érzékeltethető egy konkrét példával:
Egy évente 2523 kilowattórát, vagyis pontosan a rezsicsökkentett sávhatárig fogyasztó háztartás villanyszámlája kompenzáció nélkül évente 9756 forinttal, mintegy 10,5 százalékkal emelkedne.
Az Origo korábban beszámolt arról, hogy Hortay Olivér fideszes országgyűlési képviselő már figyelmeztetett a várható drágulásra. A politikus szerint a változás elsősorban az alacsonyabb fogyasztású háztartásokat sújthatja, mivel számukra arányaiban nagyobb terhet jelent az emelkedő fix díj.
Kapitány István szerint mégsem kell többet fizetniük a családoknak
Kapitány István ugyanakkor korábban azt közölte, hogy a lakossági villanyszámlák nem emelkednek, a vállalkozások rendszerhasználati díjai pedig átlagosan 55 százalékkal csökkennek. A két állítás közötti ellentmondást a kormányzati kompenzáció oldhatja fel. A MEKH ugyanis a hálózathasználati díjakat határozza meg, a lakossági számlákban megjelenő kedvezményekről és azok finanszírozásáról viszont a kormány dönt. Az MVM november 20-án szintén közölte, hogy a lakossági ügyfelek többletköltségét kompenzálják, és ez a villanyszámlákon is megjelenik. A villamos energia egységára változatlan marad.
A Magyar Nemzet számításai szerint ugyanakkor
a kompenzáció biztosításához nagyságrendileg 50–55 milliárd forintos további költségvetési forrásra lehet szükség.
A részletes végrehajtási szabályok megjelenése előtt még nem világos, pontosan hogyan és milyen feltételekkel történik majd a jóváírás. Amennyiben minden lakossági mérőhelyre teljes körű kompenzáció vonatkozik, a háztartások nem fizetnek többet a változás miatt. Ha azonban a támogatás nem terjed ki minden érintettre, egyes fogyasztóknál tényleges drágulás következhet be.
A változások a vállalkozásokat is eltérően érinthetik. A közepes és nagy energiaigényű cégek számára jelentős megtakarítást hozhatnak az alacsonyabb hálózati díjak, miközben a kevés áramot fogyasztó, kompenzációra nem jogosult kisebb vállalkozások rosszabbul járhatnak.
A januári változás legfontosabb kérdése tehát továbbra is az, hogy a Tisza-kormány miként biztosítja a megemelt alapdíjak teljes lakossági kompenzációját, és kikre terjednek majd ki a kedvezmények.