Januártól jelentősen nőhet a villanyszámla összege a magyar háztartásokban: a Magyar Nemzet részletesen megvizsgálta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozatát, és kiszámolta, hogyan érintenék az új díjak a fogyasztókat. Az eredmények szerint a megemelt alapdíjat a fogyasztásarányos díjak csökkenése a legtöbb háztartásnál önmagában nem ellensúlyozná. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanakkor azt ígéri, hogy a kormány kompenzálja a lakossági többletköltségeket.

Januártól közel tízszeresére emelkedik az elosztói alapdíj, a villanyszámla végső összege azonban a kormányzati kompenzációtól függ (Fotó: Shutterstock)

Akár 10,5 százalékkal is emelkedhet a villanyszámla kompenzáció nélkül

A MEKH döntése értelmében január 1-jétől a háztartások többségét érintő éves elosztói alapdíj nettó 1446 forintról 14 376 forintra emelkedik. Ez áfával együtt évi 18 258 forintos kiadást jelentene a korábbi 1836 forint helyett. A közel tízszeres emelés azonban nem jelenti automatikusan a teljes villanyszámla hasonló mértékű növekedését. A hatóság ugyanis ezzel párhuzamosan csökkenti a fogyasztás után fizetendő hálózati díjakat.

A Magyar Nemzet számításai szerint a két változás csak évi 6216 kilowattóra fogyasztás felett egyenlítené ki egymást. Ezzel szemben a több mint ötmillió érintett mérőhely átlagos éves fogyasztása mindössze 1845 kilowattóra.

A különbség jól érzékeltethető egy konkrét példával:

Egy évente 2523 kilowattórát, vagyis pontosan a rezsicsökkentett sávhatárig fogyasztó háztartás villanyszámlája kompenzáció nélkül évente 9756 forinttal, mintegy 10,5 százalékkal emelkedne.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy Hortay Olivér fideszes országgyűlési képviselő már figyelmeztetett a várható drágulásra. A politikus szerint a változás elsősorban az alacsonyabb fogyasztású háztartásokat sújthatja, mivel számukra arányaiban nagyobb terhet jelent az emelkedő fix díj.

Kapitány István szerint mégsem kell többet fizetniük a családoknak

Kapitány István ugyanakkor korábban azt közölte, hogy a lakossági villanyszámlák nem emelkednek, a vállalkozások rendszerhasználati díjai pedig átlagosan 55 százalékkal csökkennek. A két állítás közötti ellentmondást a kormányzati kompenzáció oldhatja fel. A MEKH ugyanis a hálózathasználati díjakat határozza meg, a lakossági számlákban megjelenő kedvezményekről és azok finanszírozásáról viszont a kormány dönt. Az MVM november 20-án szintén közölte, hogy a lakossági ügyfelek többletköltségét kompenzálják, és ez a villanyszámlákon is megjelenik. A villamos energia egységára változatlan marad.