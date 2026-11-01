Nagy bejelentést tett a Balaton kapcsán Vitézy Dávid – részletek

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint uniós támogatásból indulhat el tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely felújítása. A politikus úgy fogalmazott, a leromlott épületek, az alacsony peronok és a rendezetlen állomási környezet több évtizedes fejlesztési lemaradásról tanúskodnak.

Vitézy Dávid: indul a nagy felújítás.

Megújul az északi part vasútja: Vitézy Dávid elárulta a részleteket

Polgárdiban és Fülén új utasfelvételi épületeket emelnek, míg Csittényhegyen, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Aszófőn a meglévő állomásépületeket és azok előtereit korszerűsítik.

Fülén és Csittényhegyen új magasperon létesül. Balatonfőkajár felsőn, Csopakon és Balatonarácson az állomási környezet megújítása mellett akadálymentes, magas peronokat alakítanak ki.

A legnagyobb fejlesztés Balatonfüredet érinti: három akadálymentes magasperon és három felvonó készül. Az egyik lift megépítése miatt kibővítik a meglévő aluljárót, és az egyik lépcsőkart is átépítik.

A tíz helyszínen összesen nyolc magasperont alakítanak ki, közel 29 ezer négyzetméternyi állomási előteret rendeznek, valamint 131 parkolóhelyet építenek vagy újítanak fel. Korszerűsítik az utastájékoztatást és a gyalogos kapcsolatokat, több helyen pedig kerékpártárolók is létesülnek.

Vitézy Dávid közölte:

Balatonalmádi állomásának fejlesztése is napirenden van, ott új közbeszerzést írnak ki, miután a korábbi eljárás eredménytelenül zárult.

Balatonakarattya ugyanakkor kimarad a programból, mert a bejegyzés szerint a helyiek a jelenlegi állomás változatlanul hagyását kérték.

A politikus hozzátette, hasonló állomásfelújítási program indul a Balaton déli partján is.