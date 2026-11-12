Vitézy Dávid bejelentette: nagy átépítés jön a reptéri gyorsforgalmi úton

A Tisza-kormány döntött a 11 kilométeres budapesti repülőtéri gyorsforgalmi út átépítéséhez kapcsolódó beruházás újraindításáról; a kivitelezési tendert várhatóan 2027 második felében írja ki a minisztérium, így az előkészítő munkák legkorábban 2028-ban, a nagyobb építkezés 2029-ben kezdődhet - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön. Ismertette: a tervek szerint az út 2x2 sávos lesz, átépülnek a felüljárók és az Üllői út végén külön szintre kerül a közút és a vasút.

Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid / Fotó: Gábor Zoltán

Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid

Közlése szerint elkezdődnek a területszerzési és területelőkészítési munkák, a kisajátítás 300 ingatlant érint. Az érintett ingatlanok törvényes kisajátítása és a kivitelezés előkészítésére 24,5 milliárd forintot biztosítanak 2027-2028-ra.

A bejegyzésében felidézte: ezt a beruházást sok-sok éve ígérte a korábbi kormány, de végül mindig csak a halogatás történt. Olyan útvonalat terveznek, amely megbízhatóbb eljutást biztosít a repülőtérre és az agglomerációba, miközben összeköti azokat a dél-pesti városrészeket, amelyeket ma a Gyömrői úttól elválasztott gyorsforgalmi út szabdal szét - írta.

A miniszter ismertette tervek szerint a Határ úttól Vecsésig közel 11 kilométeren újul meg a repülőtérre vezető út és a vele párhuzamos Gyömrői út. Kőbánya-Kispest és a Hangár utca között kétszer két sávos új híd épül, melyből az egyik szélső sáv buszsáv lesz, így a repülőtér felől érkező buszok a KöKi térségében is előnyt kapnának - írja az MTI.

A fejlesztés során a Gyömrői út csatlakozásától a repülőtér T1 termináljáig kétszer három sávos, buszsávokat is tartalmazó, városias út jönne létre. A T1 terminál és a városhatár között kifele irányban két forgalmi sáv, centrum irányban három sáv létesítése tervezett, melyből a szélső sáv buszsáv. Megszűnik a középső sávok mai szétválasztása, és az ebből eredő folyamatos zavarok, emellett a mai 2x1 sávos különszintű műtárgyak helyett 2x2 sávos alul- és felüljárók létesülnek - sorolta.

Közölte:

a beruházás másik kulcseleme a hiányzó kapcsolatok megteremtése. A Kőér utcát közel 1,2 kilométeren kétszer két sávosra fejlesztenék, a 100a vasútvonal szintbeni keresztezését pedig különszintű, gyalogosok és kerékpárosok számára is átjárható kapcsolattal váltanák ki.

A leromlott vasúti hidak helyett újak épülnének, új csomópontok létesülnének többek között a Hangár és a Csévéző utcánál. A külső Üllői út csomópontjában egy különszintű kapcsolattal kiváltják a Budapest-Cegléd-Szolnok (100a vasútvonal) jelenlegi balesetveszélyes szintbeni közúti keresztezését az Üllői út végén, továbbá új térségi kapcsolatokat hoznak létre az új Lakatos úti és Billentyű utcai csomópontottal, valamint összefüggő kerékpáros infrastruktúrát alakítanak ki. A tervek készítésénél kiemelt szempont a közúti közlekedésből eredő zajterhelés csökkentése - jelezte.

Ismertetése szerint több mint 45 ezer négyzetméter falfelülettel és összesítve 10,8 kilométer hosszon zajárnyékoló falak épülnek többek között a Vak Bottyán utca térsége, Erzsébettelep, Bélatelep, Szemeretelep és Ganztelep védelmére a környezetvédelmi engedélynek megfelelően.

Vitézy Dávid közlése szerint ez utóbbi már rendelkezésre áll, a részletes kiviteli tervezés és engedélyeztetés folyamatban van. A végleges kiviteli tervek 2027 második felére készülhetnek el, ezt követően indulhat a kivitelező kiválasztása, addig pedig megindul a szükséges ingatlanok megvásárlása - részletezte.