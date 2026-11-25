Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, élet és halál között lebeg az a 18 éves egyetemista, akit kedden késő délután több száz méteren keresztül vonszolt maga mellett a Hernád-Zemplén Intercity a mezőkövesdi állomáson. Lapunk információi szerint, amikor Stósz Viviána leszállt a vonatról, az ajtó becsukta a táskája pántját, amit a mozdonyvezető nem vette észre, és a szerelvény elindult. A fiatal lányt életveszélyes állapotban szállították a miskolci kórház intenzív osztályára, ahol az orvosok azóta is küzdenek érte. A tragikus vonatbaleset miatt a parlamentben is kérdőre vonták Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert.

Mezőkövesdi vonatbaleset: Vitézy Dávid lemondását követelik

Fotó: Markovics Gábor

Mezőkövesdi vonatbaleset: Vitézy Dávid lemondását követelik

Az Origónak Éva, Viviána édesanyja elárulta, hogy mivel gyermeke lábai menthetetlenül roncsolódtak, azokat amputálni kellett. A felfoghatatlan estről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csak szerda késő este szólalt meg, akkor is azt hangsúlyozva, hogy a mezőkövesdi vonatbaleset arra mutatott rá, hogy a magyar InterCity- és más vasúti járművek megújítása mennyire fontos lenne.

Mindezt azután, hogy Palóc André kérdőre vonta őt parlamentben, hogy miért nem kér bocsánatot a tegnapi vonatbaleset miatt, sőt, miért nem mond le?

Miniszter úr, tegnap egy tragikus vonatbaleset történt. Egy fiatal lány az életéért küzd. Azzal kellett volna kezdenie a MÁV-ért felelős miniszternek, hogy minimum elnézést kér, minimum felelősséget vállal, de leginkább lemond!

- hallható Bohár Dániel Facebook-oldalán is megosztott videóban.

Mezőkövesdi vonatbaleset: megszólalt Viviána egyeteme

A tragédida kapcsán nemrég a Viviána iskolája, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem is megszólalt, az intézmény együttérzését fejezte ki a csaladnak, valamint megosztották a fiatal lány édasnyjának véradésról szóló felhívását is.

A BGE közösség egy tagját ma szörnyű baleset érte. Minden segítségre szüksége van. Együttérzésünk kifejezése mellett arra kérjük a BGE polgárait, hogy aki teheti, irányított véradással is segítse Viviána gyógyulását!

- olvasható a BGE bejegyzésében.