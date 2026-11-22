Tízmilliárd forintos extra támogatást kap a MÁV a ceglédi fővonal budapesti bevezető szakaszának felújítására - közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a Nyugati pályaudvar felé vezető 100 a jelzésű vonalon - a Városliget elágazás és Kőbánya-Kispest között - naponta több mint 200 személy- és tehervonat halad át, de a nagy forgalmú öt kilométeres szakaszt utoljára az 1970-es évek elején újították fel átfogóan.

Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid / Fotó: Mediaworks

Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid

A pálya jelentős része az 1940-es években épített, 4-5 méter magas töltésen fut; a romló állapot miatt a vonatok sok helyen az engedélyezett 80 helyett csak 40-60 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek.

Közölte: november 16-án aláírta a vonal felújításához szükséges támogatási okiratot, így a MÁV által korábban lefolytatott két eredményes közbeszerzésben választott kivitelező összesen nettó 9,6 milliárd forintból végezheti el a munkákat. "Jó hír, hogy a valódi versenyhelyzetnek köszönhetően a győztes ajánlati árak a becsült érték alatt maradtak " - tájékoztatott a tárcavezető.

Hozzáfűzte: 12 ezer 338 vágányméteren teljes felépítménycserét végeznek, közel 15 kilométeren pedig új felsővezetéket építenek ki. Tizennégy vasúti műtárgyon végeznek karbantartást, javítják a töltéseket és a hídszigetelést, szükség esetén kiváltják a távközlési és biztosítóberendezési kábeleket - írja az MTI.

Vitézy Dávid bejegyzésében november elei beszámolójára utalva azt írta, a Kőbánya-Kispesten zajló karbantartás során 6000 tonna zúzottkövet és 1250 betonaljat használnak fel. "A mostani döntéssel és az új beruházással a teljes budapesti bevezető szakasz tartós rendbetételére nyílik lehetőség. A 2027-re tervezett nagyfelújításhoz azonban vágányzárra lesz szükség, erről előre tájékoztatják majd részletesen is az utasokat."

A miniszter közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint zajlanak az előkészítések Kőbánya-Kispest liftes és mozgólépcsős új felüljárója és a jelenlegi perontetők szigetelése, felújítása kapcsán is, Zuglóban akadálymentes peronkapcsolatokat és új, Szugló utcai kijáratot terveznek, valamint Kőbánya alsó épületének felújításán és akadálymentesítésén is dolgoznak.

Ilyen és ehhez hasonló léptékű munkákat a MÁV-csoport jövőre 30-ról 80 milliárd forintra növelt felújítási keretének köszönhetően végezhetünk el. Átfogó és tartós megoldásokról beszélhetünk, a felújítást követően a szakaszon a vonatok menetideje 3-4 perccel fog csökkenni a jelenlegihez képest

- zárta bejegyzését Vitézy Dávid.