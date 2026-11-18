Véget vetünk a dohánymutyinak! - jelentette ki Facebook-oldalán Vitézy Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási miniszterének közlése szerint az Országos Dohányboltellátó (ODBE) 2015-ben nyilvános pályázat nélkül, húsz évre kapta meg a magyarországi trafikok kizárólagos ellátási jogát.

Vitézy Dávid bejelentette: megszüntetnék a dohánymonopóliumot Fotó: Mediaworks

Vitézy Dávid bejelentette: megszüntetnék a dohánymonopóliumot

Lázár János egy olyan rendszert épített fel, amelyben a hozzá köthető szereplők 67 milliárd forint nyereségre tettek szert érdemi verseny nélkül. Mi ennek most véget vetünk

– fogalmazott Vitézy Dávid.

A miniszter szerint a vállalat 2015 és 2025 között közel 67 milliárd forint adózott nyereséget ért el, csak tavaly 11,4 milliárd forint profitot termelt. Vitézy úgy véli, a konstrukció súlyos jogi aggályokat is felvet.

Jelentős változás jöhet a hazai dohánykereskedelemben

A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amelynek értelmében 2027. június 1-jével megszűnne az Országos Dohányboltellátó kizárólagos joga és koncessziós szerződése.

Fontos kiemelni, hogy nem a trafikokat érinti ez most közvetlenül

– hangsúlyozta a miniszter.

A jövőben több piaci szereplő, akár közvetlenül a gyártók is elláthatnák a dohányboltokat. A törvényjavaslat a kereskedői árréseket is újraszabályozná, így az adóemelések a későbbiekben nem növelnék automatikusan a kereskedők hasznát.

A célunk a verseny nélkül létrehozott, kirívóan jövedelmező magánmonopólium felszámolása és az átlátható szabályozás helyreállítása, anélkül, hogy a dohányzást bármilyen módon ösztönöznénk

– zárta bejegyzését a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid tejes bejegyzése itt tekinthető meg: