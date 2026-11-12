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Szerencsétlen emberek sorsából akarnak politikát csinálni – exkluzív interjú az Origón Tuzson Bencével a vizsgálóbizottsági meghallgatása előtt

Rendkívüli

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meghallgatás

Szerencsétlen emberek sorsából akarnak politikát csinálni – exkluzív interjú az Origón Tuzson Bencével a vizsgálóbizottsági meghallgatása előtt

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A korábbi igazságügyi miniszter rámutatott, hogy teljesen indokolatlan az ő meghallgatása, mivel ő nem releváns a témában. Tuzson Bence emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte csupán politikai okai vannak a vizsgálóbizottság felállításának.
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meghallgatásDr Tuzson BenceTrócsányi LászlóNavracsics Tibor

Holnap újabb meghallgatásokat tart az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága. A Torockai László által vezetett bizottság ezúttal Navracsics Tibor, volt közigazgatási és igazságügyi minisztert, Trócsányi László, volt igazságügyi minisztert és Tuzson Bence, volt igazságügyi minisztert fogja meghallgatni délelőtt fél 10-kor. A holnapi meghallgatás előtt az Origónak nyilatkozott Tuzson Bence.

Tuzson Bence, Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság
Politikai okokat lát Tuzson Bence a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság felállítása mögött Fotó: Facebook/Tuzson Bence

– Az az igazság, hogy az én esetemben elég érdekes, hogy engem is meghívtak a meghallgatásra. Abban az időszakban ugyanis, amikor igazságügyi miniszter voltam, a végrehajtás és a szabályozott tevékenységek felügyelete már nem az én tárcámhoz tartozott – emlékeztetett Tuzson Bence. A Fidesz Országgyűlési képviselője elmondta:

 tulajdonképpen teljesen indokolatlan engem a vizsgálóbizottságba beidézni.

A korábbi és a mostani végrehajtási rendszerről elmondta: a kormányzat annak idején azért helyezte át a végrehajtást az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH), mert  át akarta alakítani a végrehajtói rendszert annak érdekében, hogy egy tisztább és átláthatóbb végrehajtási rendszer jöjjön létre Magyarországon. Egy végrehajtási rendszert mindig lehet javítani, de soha nem várhatjuk el, hogy az mindenki számára tökéletes legyen. Természetesen humánusnak kell lennie a végrehajtásnak, de a végrehajtás természetéből adódóan a követeléseket is érvényesíteni kell – mutatott rá. Elmondta: többféle rendszer is elképzelhető, Európában nagyjából az országok 30 százalékában olyan végrehajtási rendszer működik, mint nálunk, 20 százalékában a bíróságok alá tartozik, további 20 százalékában pedig valamilyen más állami szervezet felügyeli.

A vizsgálóbizottság felállítása teljesen indokolatlan volt, ennek kizárólag politikai okai vannak

– hangsúlyozta az őt meghallgató testület kapcsán Tuzson Bence. Rámutatott: a vizsgálóbizottság felállításával politikai színteret akarnak csinálni a mai kérdésekből, szerencsétlen emberek sorsából, vagy egy büntetőeljárást akarnak átvinni a vizsgálóbizottság szintjére.

A Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke és Völner Pál egykori igazságügyi államtitkár ellen folyó büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. Ebbe a büntetőeljárásba a vizsgálóbizottság nem tud beavatkozni. Ezért ebben az elfogadhatatlan eljárásban nem látom értelmét a vizsgálóbizottság működésének – tette hozzá.

Varga Juditot is meghallgatta a vizsgálóbizottság

Ahogy korábban az Origo már beszámolt róla a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság kedden meghallgatta Varga Juditot is. A korábbi igazságügyi miniszter elmondta: volt férje csak akkor hozta nyilvánosságra a felvételt, amikor abból politikai hasznot remélhetett. Jelezte: addig csak zsarolta a hangfelvétellel, hogy újabb lehetőségekhez kutassa magát. Emellett a meghallgatáson szóba került a Schadl–Völner-ügy is.

 

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