Szerencsétlen emberek sorsából akarnak politikát csinálni – exkluzív interjú az Origón Tuzson Bencével a vizsgálóbizottsági meghallgatása előtt

Holnap újabb meghallgatásokat tart az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága. A Torockai László által vezetett bizottság ezúttal Navracsics Tibor, volt közigazgatási és igazságügyi minisztert, Trócsányi László, volt igazságügyi minisztert és Tuzson Bence, volt igazságügyi minisztert fogja meghallgatni délelőtt fél 10-kor. A holnapi meghallgatás előtt az Origónak nyilatkozott Tuzson Bence.

Politikai okokat lát Tuzson Bence a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság felállítása mögött Fotó: Facebook/Tuzson Bence

– Az az igazság, hogy az én esetemben elég érdekes, hogy engem is meghívtak a meghallgatásra. Abban az időszakban ugyanis, amikor igazságügyi miniszter voltam, a végrehajtás és a szabályozott tevékenységek felügyelete már nem az én tárcámhoz tartozott – emlékeztetett Tuzson Bence. A Fidesz Országgyűlési képviselője elmondta:

tulajdonképpen teljesen indokolatlan engem a vizsgálóbizottságba beidézni.

A korábbi és a mostani végrehajtási rendszerről elmondta: a kormányzat annak idején azért helyezte át a végrehajtást az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH), mert át akarta alakítani a végrehajtói rendszert annak érdekében, hogy egy tisztább és átláthatóbb végrehajtási rendszer jöjjön létre Magyarországon. Egy végrehajtási rendszert mindig lehet javítani, de soha nem várhatjuk el, hogy az mindenki számára tökéletes legyen. Természetesen humánusnak kell lennie a végrehajtásnak, de a végrehajtás természetéből adódóan a követeléseket is érvényesíteni kell – mutatott rá. Elmondta: többféle rendszer is elképzelhető, Európában nagyjából az országok 30 százalékában olyan végrehajtási rendszer működik, mint nálunk, 20 százalékában a bíróságok alá tartozik, további 20 százalékában pedig valamilyen más állami szervezet felügyeli.

A vizsgálóbizottság felállítása teljesen indokolatlan volt, ennek kizárólag politikai okai vannak

– hangsúlyozta az őt meghallgató testület kapcsán Tuzson Bence. Rámutatott: a vizsgálóbizottság felállításával politikai színteret akarnak csinálni a mai kérdésekből, szerencsétlen emberek sorsából, vagy egy büntetőeljárást akarnak átvinni a vizsgálóbizottság szintjére.