Navracsics Tibor: Nem vettem részt végrehajtók kinevezésében – élőben az Origón!

Három újabb minisztert hallgatnak meg ma az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságában. A Torockai László által vezetett bizottság Varga Judit után meghallgatja Navracsics Tibor, volt közigazgatási és igazságügyi minisztert, Trócsányi László, volt igazságügyi minisztert és Tuzson Bence, volt igazságügyi minisztert.
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Toroczkai László megnyitotta az ülést, majd arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több kritikát, bírálatot is kapott, ugyanakkor visszautasította a nyomásgyakorlásra vonatkozó vádakat. A hallgatóság figyelmét is felhívta arra, hogy tartózkodjanak a vélemény-nyilvánítástól a meghallgatás során és „ne éljenek vissza a lehetőséggel, hogy a helyszínen követhetik az ülést.”
Elsőként Navracsics Tibor kapta meg a szót.
2010 és 2014 között a közigazgatási és igazságügy miniszteri pozíciót töltöttem be, amely minisztérium a legnagyobb minisztérium volt abban a ciklusban, a 2010-11-es ciklusban. Hozzá kell tennem, hogy ez akkor egy eltérő kormányzati logika mentén felálló kormányzati szerkezet volt, akkori elképzelésünk az volt, és ez 2010 és 2014 között töretlenül érvényesült is, hogy az egyes miniszterek nagyobb területeket fognak át a felelősségükkel, és ennek megfelelően a kormányülés plenáris ülése előtti szűrőfeladatot is ellátnak, azaz egy-egy nagyobb területnél ők maguk felelősek azért, hogy a különböző ágazatok integrációja létrejöjjön
– fogalmazott Navracsics Tibor.
Hozzátette: „a gazdasági területek egy nagy minisztériumhoz tartoztak a pénzüggyel együtt és így tulajdonképpen egyfajta államügyi minisztérium volt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is, amely jogutódlás szempontjából is több korábbi, hagyományosnak tekinthető minisztérium feladatait vette át a Miniszterelnökséget.” Navracsics Tibor arra is kitért, hogy 2010 és 2014 között egy sokkal szűkebb létszámú miniszterelnöki kabinet volt csak, és a miniszterelnöki feladatok kiszolgálását, hivatali kiszolgálását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látta el.
Navracsics Tibor úgy fogalmazott: „Ennek megfelelően a minisztérium szervezeti és működési szabályzata, amely 2010 augusztusában született meg, alapvetően azt a logikát tükrözte, miszerint az államtitkárok felelősek az ágazatokért és a miniszter pedig az ágazatok közötti összhangért, illetve a kormányzati koordinációs tevékenység keretében a többi tárca együttműködéséért és ilyen értelemben a kormány működésének támogatásáért.”
Navracsics Tibor idézte a vonatkozó jogszabályt, és arról beszélt, hogy csak közvetett rálátása volt a végrehajtói karra, és az adott időszakban „nem is ez tűnt a legfontosabb vagy legérzékenyebb kérdésnek.”
Hangsúlyozta: „Általánosságban ugyanakkor a jogalkotás terén is éreztük, hogy az 1995-től megörökölt rendszer, végrehajtói rendszer sok problémával küzd, ezért lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a jogalkotás útján is próbáljuk meg kezelni a felmerülő problémákat, ami rögtön szembeötlő volt már 2010-ben, az a végrehajtói álláspályázatok elbírálásának - fogalmazzunk úgy - hogy bizonytalan volt a vagy nem kellő mértékű átláthatósága. Éppen ezért 2011-ben már egy KIM-rendeletet fogadtunk el és adtunk ki, amelyben a végrehajtási álláspályázatok objektívebb, professzionálisabb elbírálását tettük kötelezővé.“
Navracsics Tibor Toroczkai László kérdésére válaszolva közölte: azért olvasta fel a szervezeti és működési szabályzat minden pontját, hogy „világos legyen a felelősség elhatárolása. Ha én megbízom az államtitkáraimban, az azt jelenti, hogy ők viszik az ügyeket, ők tájékoztatnak engem arról, hogyha valamilyen probléma van, mint ahogyan tájékoztatott Répássy államtitkár úr arról is, hogy milyen lépéseket tervez a Végrehajtói Kamarával kapcsolatos jogszabályi környezet szigorítása terén. És én ezt jóváhagytam. ”
„Nem vettem részt végrehajtók kinevezésében”
„Hadd emlékeztessem Önt arra, hogy 2010 és 2014 között a magyar országgyűlés körülbelül 800 törvényt fogadott el. Ezeknek a törvényeknek a jelentős részét vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előterjesztésében, vagy pedig annak jóváhagyásával tették. Az egész jogrendszert újraalkottuk (...). Ebből adódóan az államtitkáraim a teljes bizalmamat bírták, és kiválóan is teljesítettek 2010 és 14 között, így Répássy államtitkár is, mint ahogyan egyébként azt is láthatjuk, hogy jelentős lépések történtek ezen a területen annak érdekében, hogy a végrehajtói kamara működése, későbbi végrehajtói kar működése jogszerű, méltányos és az állampolgárok érdekeit figyelembe vevő legyen.”
Nem hárítok, igazat mondok
- mondta Navracsics Tibor, emlékeztetve Toroczkai Lászlót, hogy többször kijelentette, nem volt közvetlen rálátása a végrehajtói kinevezésekre.
A meghallgatás előtt Tuzson Bence arról beszélt lapunknak, hogy teljesen indokolatlan az ő meghallgatása, mivel ő nem releváns a témában. Szerinte a vizsgálóbizottság felállítása is teljesen indokolatlan volt, ennek kizárólag politikai okai voltak. Rámutatott: politikai színteret akarnak csinálni a mai kérdésekből, szerencsétlen emberek sorsából, vagy egy büntetőeljárást akarnak átvinni a vizsgálóbizottság szintjére.
Varga Juditot is meghallgatta a vizsgálóbizottság
Ahogy korábban az Origo már beszámolt róla a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság kedden meghallgatta Varga Juditot is. A korábbi igazságügyi miniszter elmondta: volt férje csak akkor hozta nyílvánosságra a felvételt, amikor abból politikai hasznot remélhetett. Jelezte: addig csak zsarolta a hangfelvétellel, hogy újabb lehetőségekhez kutassa magát. Emellett a meghallgatáson szóba került a Schadl–Völner-ügy is.