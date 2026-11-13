Navracsics Tibor: Nem vettem részt végrehajtók kinevezésében – élőben az Origón!

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: „Ennek megfelelően a minisztérium szervezeti és működési szabályzata, amely 2010 augusztusában született meg, alapvetően azt a logikát tükrözte, miszerint az államtitkárok felelősek az ágazatokért és a miniszter pedig az ágazatok közötti összhangért, illetve a kormányzati koordinációs tevékenység keretében a többi tárca együttműködéséért és ilyen értelemben a kormány működésének támogatásáért.”

Navracsics Tibor idézte a vonatkozó jogszabályt, és arról beszélt, hogy csak közvetett rálátása volt a végrehajtói karra, és az adott időszakban „nem is ez tűnt a legfontosabb vagy legérzékenyebb kérdésnek.”

Hangsúlyozta: „Általánosságban ugyanakkor a jogalkotás terén is éreztük, hogy az 1995-től megörökölt rendszer, végrehajtói rendszer sok problémával küzd, ezért lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a jogalkotás útján is próbáljuk meg kezelni a felmerülő problémákat, ami rögtön szembeötlő volt már 2010-ben, az a végrehajtói álláspályázatok elbírálásának - fogalmazzunk úgy - hogy bizonytalan volt a vagy nem kellő mértékű átláthatósága. Éppen ezért 2011-ben már egy KIM-rendeletet fogadtunk el és adtunk ki, amelyben a végrehajtási álláspályázatok objektívebb, professzionálisabb elbírálását tettük kötelezővé.“

Navracsics Tibor Toroczkai László kérdésére válaszolva közölte: azért olvasta fel a szervezeti és működési szabályzat minden pontját, hogy „világos legyen a felelősség elhatárolása. Ha én megbízom az államtitkáraimban, az azt jelenti, hogy ők viszik az ügyeket, ők tájékoztatnak engem arról, hogyha valamilyen probléma van, mint ahogyan tájékoztatott Répássy államtitkár úr arról is, hogy milyen lépéseket tervez a Végrehajtói Kamarával kapcsolatos jogszabályi környezet szigorítása terén. És én ezt jóváhagytam. ”

„Nem vettem részt végrehajtók kinevezésében”

„Hadd emlékeztessem Önt arra, hogy 2010 és 2014 között a magyar országgyűlés körülbelül 800 törvényt fogadott el. Ezeknek a törvényeknek a jelentős részét vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előterjesztésében, vagy pedig annak jóváhagyásával tették. Az egész jogrendszert újraalkottuk (...). Ebből adódóan az államtitkáraim a teljes bizalmamat bírták, és kiválóan is teljesítettek 2010 és 14 között, így Répássy államtitkár is, mint ahogyan egyébként azt is láthatjuk, hogy jelentős lépések történtek ezen a területen annak érdekében, hogy a végrehajtói kamara működése, későbbi végrehajtói kar működése jogszerű, méltányos és az állampolgárok érdekeit figyelembe vevő legyen.”



Nem hárítok, igazat mondok

- mondta Navracsics Tibor, emlékeztetve Toroczkai Lászlót, hogy többször kijelentette, nem volt közvetlen rálátása a végrehajtói kinevezésekre.