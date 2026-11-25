A miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az 51 millió köbméter 70 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor mért mennyiséget. Hogy minél több víz maradjon helyben, zárják a zsilipeket, feltöltik a csatornákat és a holtágakat, valamint emelik a tározók vízszintjét.

A vízvisszatartás részeként feltöltik a csatornákat és a holtágakat, hogy a szárazabb időszakokra is maradjon víz. Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

A vízvisszatartással már a következő száraz időszakra készülnek

Az idei aszály súlyosságát mutatja, hogy a magyar gazdálkodók 1,6 millió hektárról jelentettek aszálykárt. Bóna Szabolcs szerint a tervezett változtatások alapján az érintett gazdák már decemberben kárenyhítési előleghez juthatnak.

Hosszabb távon vízprémium bevezetését tervezik. Ezzel arra ösztönöznék a gazdálkodókat, hogy maguk is részt vegyenek a víz helyben tartásában. A miniszter szerint a mostani intézkedések célja, hogy a csapadékos időszakban rendelkezésre álló vízből a következő száraz időszakokra is maradjon.