Az egész országot megrázta a kedd esti mezőkövesdi vonatbaleset, amelyben egy fiatal egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett. Viviánát a miskolci kórház intenzív osztályán kezelik, állapota továbbra is kritikus. Családja véradásra kéri az embereket, aki csak tud segít, egymást érik az együttérző üzenetek. Kivéve a magyar miniszterelnököt. Magyar Péter még nem szólalt meg az ügyben.
A súlyos vonatbaleset helyett Magyar Péter Zelenszkij elnöknél tett látogatásával foglalkozott
A megrendítő baleset kedd este történt. Magyar Péter a keddi napot és estét együtt töltötte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kárpátalján. Ukrán temetőben koszorúzott, röplabdázott Zelenszkijjel az egyik helyi magyar iskola diákjaival, majd sajtótájékoztatót tartottak az ukrán elnökkel. A kormányfő szerdán és ma sem foglalkozott a mezőkövesdi tragédiával közösségi oldalán. Szerdán még a keddi látogatás látványos képeit, videóit posztolta, ma pedig a brüsszeli utazásának részleteivel foglalkozott. A mezőkövesdi baleset sérültjéről, a családnak nyújtott segítségről vagy a történtek kivizsgálásáról ugyanakkor egyetlen szót sem ejtett.
Vitézy Dávid lemondását követelte Palóc André
A közlekedésért felelős tárca vezetője, Vitézy Dávid is csak a baleset másnapján, szerda este tett közzé bejegyzést a történtekről, miután Palóc André az Országgyűlésben kérdőre vonta a minisztert. A Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a tárcavezető addig nem kért nyilvánosan bocsánatot a történtek miatt, és politikai felelősségének vállalására, valamint lemondásra szólította fel.
Vitézy Dávid szerda esti bejegyzésében együttérzését fejezte ki a sérültnek és családjának, majd a magyar vasúti járműállomány korszerűsítésének szükségességéről beszélt. Közölte, hogy
az érintett InterCity szerelvényében olyan régebbi személykocsi is közlekedett, amely nem rendelkezett a nem megfelelően bezárt ajtók esetén az elindulást megakadályozó biztonsági rendszerrel.
A tárcavezető csütörtökön arról is beszámolt, hogy telefonon beszélt Viviána édesapjával, és a MÁV ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülését követő sajtótájékoztatón a miniszter már arról beszélt, hogy álláspontja szerint biztosan emberi mulasztás történt. A konkrét felelősség megállapítása ugyanakkor a folyamatban lévő vizsgálatok feladata.
Lázár János korábban a lemondását helyezte kilátásba súlyos vasúti baleset esetére
A mezőkövesdi eset kapcsán Lázár János is posztolt. A volt építési és közlekedési miniszter a 2025. január 8-i Közlekedésinfón egy újságírói kérdésre válaszolva beszélt arról, milyen személyes felelősséget vállal a vasúti közlekedés biztonságáért.
Az akkori tárcavezető kijelentette, hogy amennyiben Magyarországon valaki vasúti balesetben súlyos sérülést szenved, azt saját személyes felelősségének tekinti, és azonnal lemond miniszteri tisztségéről.
Lázár János akkori vállalása most ismét aktualitást nyert, miután az ellenzék a jelenlegi közlekedési minisztertől is politikai felelősségvállalást követel. A mezőkövesdi baleset pontos körülményeinek és a felelősök személyének tisztázása továbbra is várat magára.