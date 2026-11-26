Az egész országot megrázta a kedd esti mezőkövesdi vonatbaleset, amelyben egy fiatal egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett. Viviánát a miskolci kórház intenzív osztályán kezelik, állapota továbbra is kritikus. Családja véradásra kéri az embereket, aki csak tud segít, egymást érik az együttérző üzenetek. Kivéve a magyar miniszterelnököt. Magyar Péter még nem szólalt meg az ügyben.

Magyar Péter még nem szólalt meg a súlyos mezőkövesdi vonatbaleset ügyében (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A súlyos vonatbaleset helyett Magyar Péter Zelenszkij elnöknél tett látogatásával foglalkozott

A megrendítő baleset kedd este történt. Magyar Péter a keddi napot és estét együtt töltötte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kárpátalján. Ukrán temetőben koszorúzott, röplabdázott Zelenszkijjel az egyik helyi magyar iskola diákjaival, majd sajtótájékoztatót tartottak az ukrán elnökkel. A kormányfő szerdán és ma sem foglalkozott a mezőkövesdi tragédiával közösségi oldalán. Szerdán még a keddi látogatás látványos képeit, videóit posztolta, ma pedig a brüsszeli utazásának részleteivel foglalkozott. A mezőkövesdi baleset sérültjéről, a családnak nyújtott segítségről vagy a történtek kivizsgálásáról ugyanakkor egyetlen szót sem ejtett.

Magyar Péter szelfije Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Brüsszelben

Fotó: Facebook

Vitézy Dávid lemondását követelte Palóc André

A közlekedésért felelős tárca vezetője, Vitézy Dávid is csak a baleset másnapján, szerda este tett közzé bejegyzést a történtekről, miután Palóc André az Országgyűlésben kérdőre vonta a minisztert. A Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a tárcavezető addig nem kért nyilvánosan bocsánatot a történtek miatt, és politikai felelősségének vállalására, valamint lemondásra szólította fel.

Vitézy Dávid szerda esti bejegyzésében együttérzését fejezte ki a sérültnek és családjának, majd a magyar vasúti járműállomány korszerűsítésének szükségességéről beszélt. Közölte, hogy

az érintett InterCity szerelvényében olyan régebbi személykocsi is közlekedett, amely nem rendelkezett a nem megfelelően bezárt ajtók esetén az elindulást megakadályozó biztonsági rendszerrel.

A tárcavezető csütörtökön arról is beszámolt, hogy telefonon beszélt Viviána édesapjával, és a MÁV ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülését követő sajtótájékoztatón a miniszter már arról beszélt, hogy álláspontja szerint biztosan emberi mulasztás történt. A konkrét felelősség megállapítása ugyanakkor a folyamatban lévő vizsgálatok feladata.