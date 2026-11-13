Lakásvásárlás helyett „otthonstop” Miskolcon – súlyos kritikát kapott a Wekerle+ program

„Lakásvásárlás helyett otthonstop Miskolcon” címmel tartott sajtótájékoztatót péntek reggel a borsodi vármegyeszékhelyen Bodor Márk, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület frakcióvezetője. A politikus élesen bírálta a kormányzat által bevezetett Wekerle+ programot, amely a korábbi Otthon Start konstrukcióhoz képest két százalékponttal magasabb kamatot jelent a használt lakások vásárlóinak. Bodor szerint a változtatás különösen hátrányosan érinti azokat a vidéki fiatalokat, akik számára az önálló otthon megteremtése eddig is komoly anyagi kihívást jelentett.

A Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület frakcióvezetője élesen bírálta a kormányzat által bevezetett Wekerle+ programot (Fotó: Juhasz Akos)

A Wekerle miatt akár 16,6 millió forinttal is többe kerülhet a lakásvásárlás

Bodor Márk szerint a korábbi, fix 3 százalékos hitelprogram az elmúlt évtizedek egyik leghatékonyabb otthonteremtési konstrukciója volt.

A 25 éves futamidővel, mindössze 10 százalékos önerővel és más családtámogatásokkal kombinálható lehetőség sok fiatal számára nyitotta meg az utat az első saját ingatlan megszerzéséhez.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a program népszerűsége politikai hovatartozástól független volt. Példaként Pankotai Lilit említette, aki állítása szerint szintén szerette volna igénybe venni a kedvezményes konstrukciót annak megszüntetése előtt.

A politikus külön kitért a borsodi ingatlanpiac sajátosságaira is.

Mint elmondta, Miskolcon az első lakásukat vásárlók többsége nem a fővárosban jellemző, egymillió forint feletti négyzetméterárú új építésű ingatlanokat keresi, hanem használt panellakásokban vagy családi házakban gondolkodik.

A sajtótájékoztatón ismertetett adatok szerint:

A korábbi hitelprogram keretében tavaly közel 500 hitelkérelem érkezett a térségből, amelyek több mint fele már megvalósult.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az átlagos hitelösszeg 23 millió forint volt.

Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitel havi törlesztőrészlete a korábbi 3 százalékos kamat mellett megközelítőleg 237 ezer forintot tett ki.

Az új, 5 százalékos kamattal számolva ez havi 292 250 forintra emelkedik.

A különbség havonta több mint 55 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig megközelítőleg 16,6 millió forint.

Bodor szerint ezek a számok világosan mutatják, milyen következményekkel járhat a támogatási rendszer átalakítása. Mint fogalmazott:

A kormányzat által bevezetett Wekerle+ program a mi olvasatunkban nem otthonstartot, hanem egyenesen otthonstopot jelent a térségünkben élő fiataloknak.”

A frakcióvezető arra is figyelmeztetett, hogy a változtatás egy olyan régiót érint különösen érzékenyen, ahol az országos átlagnál kevesebb új lakás épül, miközben a fiatalok elvándorlása továbbra is jelentős problémát jelent.