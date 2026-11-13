Lakásvásárlás helyett „otthonstop” Miskolcon – súlyos kritikát kapott a Wekerle+ program

„Lakásvásárlás helyett otthonstop Miskolcon” címmel tartott sajtótájékoztatót péntek reggel a borsodi vármegyeszékhelyen Bodor Márk, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület frakcióvezetője. A politikus élesen bírálta a kormányzat által bevezetett Wekerle+ programot, amely a korábbi Otthon Start konstrukcióhoz képest két százalékponttal magasabb kamatot jelent a használt lakások vásárlóinak. Bodor szerint a változtatás különösen hátrányosan érinti azokat a vidéki fiatalokat, akik számára az önálló otthon megteremtése eddig is komoly anyagi kihívást jelentett.
A Wekerle miatt akár 16,6 millió forinttal is többe kerülhet a lakásvásárlás
Bodor Márk szerint a korábbi, fix 3 százalékos hitelprogram az elmúlt évtizedek egyik leghatékonyabb otthonteremtési konstrukciója volt.
A 25 éves futamidővel, mindössze 10 százalékos önerővel és más családtámogatásokkal kombinálható lehetőség sok fiatal számára nyitotta meg az utat az első saját ingatlan megszerzéséhez.
A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a program népszerűsége politikai hovatartozástól független volt. Példaként Pankotai Lilit említette, aki állítása szerint szintén szerette volna igénybe venni a kedvezményes konstrukciót annak megszüntetése előtt.
A politikus külön kitért a borsodi ingatlanpiac sajátosságaira is.
Mint elmondta, Miskolcon az első lakásukat vásárlók többsége nem a fővárosban jellemző, egymillió forint feletti négyzetméterárú új építésű ingatlanokat keresi, hanem használt panellakásokban vagy családi házakban gondolkodik.
A sajtótájékoztatón ismertetett adatok szerint:
- A korábbi hitelprogram keretében tavaly közel 500 hitelkérelem érkezett a térségből, amelyek több mint fele már megvalósult.
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az átlagos hitelösszeg 23 millió forint volt.
- Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitel havi törlesztőrészlete a korábbi 3 százalékos kamat mellett megközelítőleg 237 ezer forintot tett ki.
- Az új, 5 százalékos kamattal számolva ez havi 292 250 forintra emelkedik.
- A különbség havonta több mint 55 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig megközelítőleg 16,6 millió forint.
Bodor szerint ezek a számok világosan mutatják, milyen következményekkel járhat a támogatási rendszer átalakítása. Mint fogalmazott:
A kormányzat által bevezetett Wekerle+ program a mi olvasatunkban nem otthonstartot, hanem egyenesen otthonstopot jelent a térségünkben élő fiataloknak.”
A frakcióvezető arra is figyelmeztetett, hogy a változtatás egy olyan régiót érint különösen érzékenyen, ahol az országos átlagnál kevesebb új lakás épül, miközben a fiatalok elvándorlása továbbra is jelentős problémát jelent.
A miskolci országgyűlési képviselők fellépését követelik
A sajtótájékoztatón Bodor Márk a kormányzati döntéshozatal szemléletét is bírálta. Álláspontja szerint az országos lakáspolitikai intézkedések túlságosan gyakran a budapesti ingatlanpiac viszonyaiból indulnak ki, miközben figyelmen kívül hagyják a vidéki települések eltérő gazdasági és társadalmi adottságait.
Meggyőződésünk, hogy egy fővárosközpontú szemléletmódból nem lehet megérteni a vidéki Magyarország valóságát”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy a miskolci fiatalok nem különleges elbánást szeretnének, hanem a korábbiakhoz hasonlóan méltányos feltételeket az önálló életkezdéshez.
A politikus egyúttal felszólította a térség országgyűlési képviselőit, Juhász Rolandot és dr. Czipa Andrást, hogy emeljenek szót a változtatás ellen, és képviseljék a helyi fiatalok érdekeit az Országgyűlésben.
A térség országgyűlési képviselőitől, Juhász Rolandtól és dr. Czipa Andrástól is határozottan elvárjuk, hogy ne asszisztáljanak csendben ehhez a lépéshez”
– hangsúlyozta.
A Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület emellett a kormányt is felszólította, hogy vizsgálja felül a Wekerle+ program feltételeit, és állítsa helyre a fiatalok kedvezményes otthonteremtési lehetőségeit.
A Wekerle+ program ne plusz százalékokat és tízmilliókkal megdobott terheket jelentsen a használt lakások piacán, hanem valódi segítséget mindazoknak a miskolci és vidéki fiataloknak, akik itthon, a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket”
– zárta sajtótájékoztatóját Bodor Márk.