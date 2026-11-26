Ismét van alpolgármestere Budapest XII. kerületének, miután a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete csütörtöki ülésén Kovács Gergely polgármester javaslatára Pásztor Tibort, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) politikusát választotta meg a tisztségre.

Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere Pásztor Tibort javasolta az alpolgármesteri tisztségre

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Hónapok óta nem volt alpolgármestere a XII. kerületnek

A képviselő-testület titkos szavazással, 11 igen és két nem szavazat mellett választotta meg Pásztor Tibort, aki ezt követően letette esküjét.

A kerületben hónapok óta nem volt alpolgármester. Májusban Kocsik Tekla (MKKP) nyújtotta be lemondását, majd júliusban Vadász Gábor (Momentum) is távozott az alpolgármesteri tisztségből.