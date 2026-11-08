ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

Magyar Péter

Hatalmas változások jöhetnek a magyar városokban – Magyar Péter milliárdos programot jelentett be

20 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Feltörnék a betont, új parkokat alakítanának ki, és több árnyékot teremtenének a magyar városokban. Magyar Péter közel 58 milliárd forintos országfásítási és települészöldítési program részleteit ismertette Facebook-bejegyzésében.
Komment 1
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétergajdos lászlóforintvárosprogram

Magyar Péter bejelentette, hogy a következő négy évben összesen 57,8 milliárd forintot fordítanak az ország fásítására és a települések zöldítésére. Az Országfásítási és Települészöldítési Program keretében négyféle önkormányzati pályázat indul, amelyekre valamennyi magyar település jelentkezhet – ismertette a miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóban.

Magyar Péter települészöldítési programról beszélt (A képen a magyar miniszterelnök), Parlament, Országgyűlés, parlamenti ülés, parlamentiülés, 2026.11.02.Magyar Péter miniszterelnök, Magyar Péter, MagyarPéter,
Magyar Péter települészöldítési programról beszélt (A képen a magyar miniszterelnök) Fotó: Hatlaczki Balázs

A települészöldítési program egyik leglátványosabb eleme a betonfelületek feltörése és új zöldterületek kialakítása lehet. 

Feltörjük a betont, ahol lehet, és zöldfelületeket hozunk létre, hogy legyen elegendő árnyék mindenhol

– fogalmazott Magyar Péter. A fejlesztések célja többek között a városi hőszigethatás csökkentése és a nyári hőhullámok következményeinek enyhítése.

Milliárdokat fordítanak a magyar városok zöldítésére

A települészöldítésre szánt 39,6 milliárd forintos keretből 14,9 milliárdot új közparkok létrehozására és meglévő zöldfelületek összekötésére fordítanának. További 10 milliárd jutna a hőszigethatás mérséklésére, és ugyanennyit szánnak a parkok felújítására, új növények ültetésére, valamint az elpusztult fák pótlására.

Az iskolák, óvodák és rendelők udvarainak zöldítésére 4,4 milliárd forintot különítenek el. A cél, hogy ezek a területek is zöld közösségi terekké váljanak. A keretprogramot Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szombaton jelentette be.

Legalább 12 millió facsemetét ültetnének Magyarországon

Az országfásításra további 18,2 milliárd forintot terveznek fordítani. A program részeként legalább 12 millió facsemetét ültetnének, több mint 1300 hektárnyi új erdőt telepítenének, és 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz fásítását is tervezik. A célok között az erdőtüzek megelőzése is szerepel.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tél közeledtével sem szabad megfeledkezni az egyre nagyobb kihívást jelentő nyári hőhullámokról. Szerinte a klímaváltozásról szóló elvi viták helyett az életkörülményeket javító, fenntartható fejlesztésekre kell összpontosítani, szakszerű tervezéssel, tudatos fafajválasztással és a növények utógondozásával.

Komment 1