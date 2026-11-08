Hatalmas változások jöhetnek a magyar városokban – Magyar Péter milliárdos programot jelentett be

Magyar Péter bejelentette, hogy a következő négy évben összesen 57,8 milliárd forintot fordítanak az ország fásítására és a települések zöldítésére. Az Országfásítási és Települészöldítési Program keretében négyféle önkormányzati pályázat indul, amelyekre valamennyi magyar település jelentkezhet – ismertette a miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóban.

Magyar Péter települészöldítési programról beszélt (A képen a magyar miniszterelnök) Fotó: Hatlaczki Balázs

A települészöldítési program egyik leglátványosabb eleme a betonfelületek feltörése és új zöldterületek kialakítása lehet.

Feltörjük a betont, ahol lehet, és zöldfelületeket hozunk létre, hogy legyen elegendő árnyék mindenhol

– fogalmazott Magyar Péter. A fejlesztések célja többek között a városi hőszigethatás csökkentése és a nyári hőhullámok következményeinek enyhítése.

Milliárdokat fordítanak a magyar városok zöldítésére

A települészöldítésre szánt 39,6 milliárd forintos keretből 14,9 milliárdot új közparkok létrehozására és meglévő zöldfelületek összekötésére fordítanának. További 10 milliárd jutna a hőszigethatás mérséklésére, és ugyanennyit szánnak a parkok felújítására, új növények ültetésére, valamint az elpusztult fák pótlására.