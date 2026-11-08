Hatalmas változások jöhetnek a magyar városokban – Magyar Péter milliárdos programot jelentett be

Magyar Péter bejelentette, hogy a következő négy évben összesen 57,8 milliárd forintot fordítanak az ország fásítására és a települések zöldítésére. Az Országfásítási és Települészöldítési Program keretében négyféle önkormányzati pályázat indul, amelyekre valamennyi magyar település jelentkezhet – ismertette a miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóban.
A települészöldítési program egyik leglátványosabb eleme a betonfelületek feltörése és új zöldterületek kialakítása lehet.
Feltörjük a betont, ahol lehet, és zöldfelületeket hozunk létre, hogy legyen elegendő árnyék mindenhol
– fogalmazott Magyar Péter. A fejlesztések célja többek között a városi hőszigethatás csökkentése és a nyári hőhullámok következményeinek enyhítése.
Milliárdokat fordítanak a magyar városok zöldítésére
A települészöldítésre szánt 39,6 milliárd forintos keretből 14,9 milliárdot új közparkok létrehozására és meglévő zöldfelületek összekötésére fordítanának. További 10 milliárd jutna a hőszigethatás mérséklésére, és ugyanennyit szánnak a parkok felújítására, új növények ültetésére, valamint az elpusztult fák pótlására.
Az iskolák, óvodák és rendelők udvarainak zöldítésére 4,4 milliárd forintot különítenek el. A cél, hogy ezek a területek is zöld közösségi terekké váljanak. A keretprogramot Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szombaton jelentette be.
Legalább 12 millió facsemetét ültetnének Magyarországon
Az országfásításra további 18,2 milliárd forintot terveznek fordítani. A program részeként legalább 12 millió facsemetét ültetnének, több mint 1300 hektárnyi új erdőt telepítenének, és 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz fásítását is tervezik. A célok között az erdőtüzek megelőzése is szerepel.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tél közeledtével sem szabad megfeledkezni az egyre nagyobb kihívást jelentő nyári hőhullámokról. Szerinte a klímaváltozásról szóló elvi viták helyett az életkörülményeket javító, fenntartható fejlesztésekre kell összpontosítani, szakszerű tervezéssel, tudatos fafajválasztással és a növények utógondozásával.