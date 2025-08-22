Életveszélyes betegség tünete lehet a nőknél a derékfájás

A Jo’s Cervical Cancer Trust brit jótékonysági szervezet – amely kifejezetten a méhnyakrák megelőzésére, a betegek támogatására és a betegségben érintettek hozzátartozóinak segítésére jött létre – klinikai tapasztalatokra és tudományos bizonyítékokra támaszkodva állítja, hogy a méhnyakrák egyik előjelzője a derékfájás lehet, de hangsúlyozza, hogy a deréktáji panaszok önmagukban nem jelentik a méhnyakrák meglétét, legtöbbször inkább más nőgyógyászati vagy ortopédiai problémák okozzák.

Fotó: Shutterstock

A méhnyakrák korai stádiumban a legtöbbször tünetmentes

Aggódni csak akkor kell, ha a fájdalmak más gyanús tünettel együtt jelentkeznek, például szokatlan hüvelyi vérzéssel, alsó hasi fájdalommal vagy folyással.

A méhnyakrák korai stádiumban szinte mindig tünetmentes, fájdalom nemigen jelentkezik, ezért is olyan fontos a rendszeres – évenkénti – szűrés. Amikor a daganat előrehaladottabb, már nemcsak a méhnyakra korlátozódik, hanem nyomást gyakorolhat a környező szövetekre, idegekre és a medencei szervekre. Ez a nyomás és a vele járó gyulladás okozhat deréktáji vagy medencefájdalmat.

Milyen derékfájással egy időben jelentkező tünetek esetén forduljunk azonnal szakorvoshoz?

A nemzetközi szakirodalom (például a Cancer Center és a World Cancer Research Fund adatai) szerint a következő jelek társulhatnak a méhnyakrákhoz:

Menstruációk közti pecsételő vérzés, aktus utáni vérzés, vagy menopauza után fellépő vérzés.

Szokatlan hüvelyi folyás, kellemetlen szaggal vagy megváltozott állaggal.

Fájdalom a szexuális együttlét közben.

Tartós deréktáji, medencei vagy hasi fájdalom.

Lábdagadás, vizelési vagy székelési nehézségek.

Amennyiben a fájdalom több hétig fennáll...

Ha az utóbbi időben nem végeztünk megerőltető edzéseket, nem áll a háttérben izomhúzódás, endometriózis és felfázás sem, akkor mindenképp érdemes nőgyógyászhoz fordulni. A rendszeres szűrővizsgálat (Pap-teszt, HPV-teszt, HPV-tipizálás) az egyetlen biztos módja annak, hogy időben felismerjük az elváltozásokat. A brit ajánlások szerint 21 éves kortól rendszeres citológiai vizsgálat, 30 éves kortól pedig HPV-szűrés javasolt.