Életveszélyes betegség tünete lehet a nőknél a derékfájás

A Jo’s Cervical Cancer Trust brit jótékonysági szervezet – amely kifejezetten a méhnyakrák megelőzésére, a betegek támogatására és a betegségben érintettek hozzátartozóinak segítésére jött létre – klinikai tapasztalatokra és tudományos bizonyítékokra támaszkodva állítja, hogy a méhnyakrák egyik előjelzője a derékfájás lehet, de hangsúlyozza, hogy a deréktáji panaszok önmagukban nem jelentik a méhnyakrák meglétét, legtöbbször inkább más nőgyógyászati vagy ortopédiai problémák okozzák.
Aggódni csak akkor kell, ha a fájdalmak más gyanús tünettel együtt jelentkeznek, például szokatlan hüvelyi vérzéssel, alsó hasi fájdalommal vagy folyással.
A méhnyakrák korai stádiumban szinte mindig tünetmentes, fájdalom nemigen jelentkezik, ezért is olyan fontos a rendszeres – évenkénti – szűrés. Amikor a daganat előrehaladottabb, már nemcsak a méhnyakra korlátozódik, hanem nyomást gyakorolhat a környező szövetekre, idegekre és a medencei szervekre. Ez a nyomás és a vele járó gyulladás okozhat deréktáji vagy medencefájdalmat.
A nemzetközi szakirodalom (például a Cancer Center és a World Cancer Research Fund adatai) szerint a következő jelek társulhatnak a méhnyakrákhoz:
Ha az utóbbi időben nem végeztünk megerőltető edzéseket, nem áll a háttérben izomhúzódás, endometriózis és felfázás sem, akkor mindenképp érdemes nőgyógyászhoz fordulni. A rendszeres szűrővizsgálat (Pap-teszt, HPV-teszt, HPV-tipizálás) az egyetlen biztos módja annak, hogy időben felismerjük az elváltozásokat. A brit ajánlások szerint 21 éves kortól rendszeres citológiai vizsgálat, 30 éves kortól pedig HPV-szűrés javasolt.
Ne a fájdalomra, hanem a rendszeres szűrésre hagyatkozzunk. Ez biztosítja, hogy a betegséget még tünetmentes, gyógyítható állapotban felismerjék a szakorvosok. A méhnyakrák kezelése általában műtéti beavatkozással kezdődik, és a korai stádiumban ez sokszor elegendő is lehet. Előrehaladott esetekben kombinált kezelésre (műtét, gyógyszerek, sugárkezelés) van szükség.
Magyarországon a fiatal lányok és fiúk számára az állam ingyenesen biztosítja a HPV elleni oltást, Az oltás önkéntes és a szülők írásbeli beleegyezése szükséges ahhoz, hogy a gyermek megkapja. Az idősebbek számára is elérhető a vakcina, egészen 45 éves korig. Ebben az esetben az oltást már saját költségen kell megvásárolni a patikában, receptre. A receptet a háziorvos vagy a nőgyógyász is felírhatja, és a beadás történhet a háziorvosi rendelőben vagy nőgyógyászati rendelésen. A leggyakrabban alkalmazott oltás Magyarországon a Gardasil 9 nevű, kilenc komponensű vakcina, amely több veszélyes HPV-típus ellen is védelmet nyújt. Az ára általában 40–50 ezer forint körül alakul adagonként.