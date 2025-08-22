Hírlevél

Saját szolgálati fegyverével lőttek le egy rendőrt Németországban

Életveszélyes betegség tünete lehet a nőknél a derékfájás

A derékfájást szinte mindenki megtapasztalja élete során, többnyire mozgásszervi vagy életmódbeli okokból, például rendszeres ülőmunka, rossz testtartás, túlerőltetés vagy izomgyengeség miatt. Egy friss tanulmányból azonban kiderül, hogy a derékfájás akár a méhnyakrák egyik figyelmeztető jele, tünete is lehet.
A Jo’s Cervical Cancer Trust brit jótékonysági szervezet – amely kifejezetten a méhnyakrák megelőzésére, a betegek támogatására és a betegségben érintettek hozzátartozóinak segítésére jött létre – klinikai tapasztalatokra és tudományos bizonyítékokra támaszkodva állítja, hogy a méhnyakrák egyik előjelzője a derékfájás lehet, de hangsúlyozza, hogy a deréktáji panaszok önmagukban nem jelentik a méhnyakrák meglétét, legtöbbször inkább más nőgyógyászati vagy ortopédiai problémák okozzák.

A derékfájás akár a méhnyakrák figyelmeztető jele is lehet
A derékfájás akár a méhnyakrák figyelmeztető jele is lehet.
Fotó: Shutterstock

A méhnyakrák korai stádiumban a legtöbbször tünetmentes

Aggódni csak akkor kell, ha a fájdalmak más gyanús tünettel együtt jelentkeznek, például szokatlan hüvelyi vérzéssel, alsó hasi fájdalommal vagy folyással.

A méhnyakrák korai stádiumban szinte mindig tünetmentes, fájdalom nemigen jelentkezik, ezért is olyan fontos a rendszeres – évenkénti – szűrés. Amikor a daganat előrehaladottabb, már nemcsak a méhnyakra korlátozódik, hanem nyomást gyakorolhat a környező szövetekre, idegekre és a medencei szervekre. Ez a nyomás és a vele járó gyulladás okozhat deréktáji vagy medencefájdalmat.

Milyen derékfájással egy időben jelentkező tünetek esetén forduljunk azonnal szakorvoshoz?

A nemzetközi szakirodalom (például a Cancer Center és a World Cancer Research Fund adatai) szerint a következő jelek társulhatnak a méhnyakrákhoz:

  • Menstruációk közti pecsételő vérzés, aktus utáni vérzés, vagy menopauza után fellépő vérzés.
  • Szokatlan hüvelyi folyás, kellemetlen szaggal vagy megváltozott állaggal.
  • Fájdalom a szexuális együttlét közben.
  • Tartós deréktáji, medencei vagy hasi fájdalom.
  • Lábdagadás, vizelési vagy székelési nehézségek.

Amennyiben a fájdalom több hétig fennáll...

Ha az utóbbi időben nem végeztünk megerőltető edzéseket, nem áll a háttérben izomhúzódás, endometriózis és felfázás sem, akkor mindenképp érdemes nőgyógyászhoz fordulni. A rendszeres szűrővizsgálat (Pap-teszt, HPV-teszt, HPV-tipizálás) az egyetlen biztos módja annak, hogy időben felismerjük az elváltozásokat. A brit ajánlások szerint 21 éves kortól rendszeres citológiai vizsgálat, 30 éves kortól pedig HPV-szűrés javasolt.

Fotó: Shutterstock

Az egészséges életmód kulcsfontosságú a méhnyakrák és a derékfájás megelőzésében 

  • A rendszeres mozgás erősíti a gerinc körüli izmokat, csökkenti a tartós fájdalmak kialakulását.
  • A masszázs és egy látogatás kéthavonta a csontkovácsnál aranyat érhet (lehetséges ugyanis, hogy csupán izomlazításra vagy a csigolyák normál helyzetbe való visszaállítására van szükség).
  • A normál testsúly fenntartása mérsékli a gerinc terhelését.
  • A dohányzás elhagyása jelentősen csökkenti a méhnyakrák kockázatát.
  • A HPV elleni védőoltás a legfontosabb prevenciós eszköz a daganat megelőzésében.
  • Az óvszerhasználat mérsékli a HPV fertőzés esélyét.

Ne a fájdalomra, hanem a rendszeres szűrésre hagyatkozzunk. Ez biztosítja, hogy a betegséget még tünetmentes, gyógyítható állapotban felismerjék a szakorvosok. A méhnyakrák kezelése általában műtéti beavatkozással kezdődik, és a korai stádiumban ez sokszor elegendő is lehet. Előrehaladott esetekben kombinált kezelésre (műtét, gyógyszerek, sugárkezelés) van szükség. 

Magyarországon a fiatal lányok és fiúk számára az állam ingyenesen biztosítja a HPV elleni oltást, Az oltás önkéntes és a szülők írásbeli beleegyezése szükséges ahhoz, hogy a gyermek megkapja. Az idősebbek számára is elérhető a vakcina, egészen 45 éves korig. Ebben az esetben az oltást már saját költségen kell megvásárolni a patikában, receptre. A receptet a háziorvos vagy a nőgyógyász is felírhatja, és a beadás történhet a háziorvosi rendelőben vagy nőgyógyászati rendelésen. A leggyakrabban alkalmazott oltás Magyarországon a Gardasil 9 nevű, kilenc komponensű vakcina, amely több veszélyes HPV-típus ellen is védelmet nyújt. Az ára általában 40–50 ezer forint körül alakul adagonként.


 

 

