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galéria

Íme 10 érdekesség Peter Falk leghíresebb alakításáról, Columbo hadnagyról – Galéria

4 órája
Olvasási idő: 5 perc
Peter Falk Columbo szerepében
Peter Falk Columbo szerepében
Fotó: NBC UNIVERSAL TELEVISION
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Hiába ért véget 2003-ban az ikonikus sorozat, a mai napig számtalan titok övezi Columbo hadnagy életét. Peter Falk 69 különböző filmben öltötte magára a ballonkabátját, azonban a mai napig nem tudjuk például, hogyan néz ki a sorozatbeli felesége, vagy egyáltalán tényleg beszél-e spanyolul. Columbo-galériánkban 10 kevésbé ismert érdekességet mutatunk az ikonikus hadnagy karakteréről.
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galériapeter falkcolumboérdekesség

Már 15 év telt el azóta, hogy elhunyt a világ egyik legismertebb nyomozóját játszó színész, Peter Falk. A magyar felmenőkkel is rendelkező filmsztár több évtizedes pályafutása során számos kultikus filmben is játszott – sőt két Oscar-jelölést is bezsebelt –, de a legtöbben mégis Columbo hadnagyként emlékeznek rá a mai napig. Ez nem véletlen! A slampos megjelenésű és magát lassú felfogásúnak tettető nyomozó számtalan emlékezetes pillanatot okozott a tévénézőknek, és alakításával, valamint a karakterét körbelengő misztikumokkal a képernyő elé szegezett több generációt is. Peter Falk halálának évfordulójára összeszedtünk 10 érdekességet Columbo hadnagyról.

Peter Falk Columbo hadnagy szerepében
Peter Falk több mint 30 évig formálta meg Columbo hadnagy karakterét. Fotó: Northfoto

Így lett Columbo hadnagy a világ egyik legismertebb detektíve

Már a sorozat elindulása is érdekesre sikeredett, ugyanis az alkotópáros, Richard Levinson és William Link Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének egyik szereplőjéről, Porfirij karakteről mintázták a főhöst. Így lett Columbo egy látszólag hétköznapi, kissé ütődött rendőr, aki lassúnak és megvezethetőnek mutatja magát, de valójában egy nagyon okos és kiváló pszichológiai érzékkel bíró detektív. A szerepre a tökéletes színészt találták meg Peter Falk személyében, ugyanis a karakteréhez hasonlóan ő is egy valódi különc volt, aki csak úgy lubickolt a szerepében. Nem véletlen, hogy számtalan ötlete és kívánsága is teljesült a forgatások során, később pedig ő maga is rendezett egy epizódot.

Nem csak emiatt volt annyira különleges a sorozat, a Columbo ugyanis formabontónak számított a krimipiacon. Ebben a sorozatban a nézők az első perctől kezdve tudhatták, hogy ki a gyilkos, így a nyomozás nem arról szólt, hogy megtalálják az elkövetőt, hanem arról, hogy a nyomozó milyen trükkökkel és pszichológiai csapdákkal buktatja le őt és miként bizonyítja rá a bűntényt.

A Columbo-galériára kattintva 10 további érdekességet tudhat meg a nyomozóról

Peter Falk
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében egy szőke színésznővel a filmsorozat egy jelenetében
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében a karakter Peugeot 403-asa mellett
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében egy színésztársával a filmsorozat egy epizódjának jelenetében
Peter Falk Columbo szerepében a karakter kutyájával az autója mellett a sorozat egy epizódjának jelenetében
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében egy színésznő társával a Columbo filmsorozat egyik epizódjának jelenetében
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében
Peter Falk Columbo hadnagy szerepében
Galéria: 10 érdekesség a Columbo hadnagyot játszó Peter Falkról – Galéria
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Habár a sorozatban hivatalosan sosem hangzik el Columbo hadnagy keresztneve, a rajongók az egyik részben észrevették az igazolványát, amelyen a Frank név szerepelt. Így derült fény a nyomozó teljes nevére: Frank Columbo hadnagy.

 

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