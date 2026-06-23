Íme 10 érdekesség Peter Falk leghíresebb alakításáról, Columbo hadnagyról – Galéria

Már 15 év telt el azóta, hogy elhunyt a világ egyik legismertebb nyomozóját játszó színész, Peter Falk. A magyar felmenőkkel is rendelkező filmsztár több évtizedes pályafutása során számos kultikus filmben is játszott – sőt két Oscar-jelölést is bezsebelt –, de a legtöbben mégis Columbo hadnagyként emlékeznek rá a mai napig. Ez nem véletlen! A slampos megjelenésű és magát lassú felfogásúnak tettető nyomozó számtalan emlékezetes pillanatot okozott a tévénézőknek, és alakításával, valamint a karakterét körbelengő misztikumokkal a képernyő elé szegezett több generációt is. Peter Falk halálának évfordulójára összeszedtünk 10 érdekességet Columbo hadnagyról.

Peter Falk több mint 30 évig formálta meg Columbo hadnagy karakterét. Fotó: Northfoto

Így lett Columbo hadnagy a világ egyik legismertebb detektíve

Már a sorozat elindulása is érdekesre sikeredett, ugyanis az alkotópáros, Richard Levinson és William Link Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének egyik szereplőjéről, Porfirij karakteről mintázták a főhöst. Így lett Columbo egy látszólag hétköznapi, kissé ütődött rendőr, aki lassúnak és megvezethetőnek mutatja magát, de valójában egy nagyon okos és kiváló pszichológiai érzékkel bíró detektív. A szerepre a tökéletes színészt találták meg Peter Falk személyében, ugyanis a karakteréhez hasonlóan ő is egy valódi különc volt, aki csak úgy lubickolt a szerepében. Nem véletlen, hogy számtalan ötlete és kívánsága is teljesült a forgatások során, később pedig ő maga is rendezett egy epizódot.

Nem csak emiatt volt annyira különleges a sorozat, a Columbo ugyanis formabontónak számított a krimipiacon. Ebben a sorozatban a nézők az első perctől kezdve tudhatták, hogy ki a gyilkos, így a nyomozás nem arról szólt, hogy megtalálják az elkövetőt, hanem arról, hogy a nyomozó milyen trükkökkel és pszichológiai csapdákkal buktatja le őt és miként bizonyítja rá a bűntényt.

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