Íme a 8 legszebb „coolcation” turistahely, ha maga mögött hagyná a kánikulát – Galéria

Az idei évben egy új kifejezés uralja a turizmust: ez nem más, mint a coolcation, vagyis a hűvös nyaralás. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a hőségriadók idején a hidegebb északi, skandináv országok a hagyományos déli turistaparadicsomokkal szemben. Sokan ugyanis már nem kedvelik a 35-40 fokos hőmérsékletet, így a nyári nagy melegek idején szívesebben túráznak a kellemes 20 fok körüli hőmérsékletben ahelyett, hogy a tengerparton izzadnának. Ha kíváncsi rá, hogy melyek a legkeresettebb északi turistahelyek kánikula idején, tartson velünk!

A coolcation – azaz „hűvös nyaralás” – lényege, hogy az utazók kánikula idején nem a napsütést és a forró tengerpartot keresik, hanem a természetközeli, hűvösebb, nyugodtabb helyszíneket. Fotó: wayhomestudio / Magnific

Mit tegyen kánikula idején? Látogasson el a legjobb coolcation-helyekre

Nyakunkon a forróság. Mindössze néhány nappal ezelőtt az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, miután a hőmérséklet 35-40 Celsius-fok is lehet a hétvégén. Sokan már a 30 fokot is nehezen viselik, számukra a következő néhány nap igazi kihívást jelenthet. Nem véletlen, hogy egyre többen esküsznek a coolcationre. Az Euronews tájékoztatása szerint a tavaly nyárhoz képest 35 százalékkal nőtt az északi, skandináv országokba utazók száma, sőt Norvégiában például vannak olyan célállomások és túraútvonalak, amelyekre az internetes keresések száma megduplázódott egy év alatt.

Vajon milyen helyekre vágynak az emberek leginkább? Az alábbi galériánkból megtudhatja!