65 éves lenne a világ legdivatosabb híressége – íme Diana hercegné ikonikus ruhái

Diana Frances Spencer az angliai Sandringhamben született 1961. július 1-én, John Spencer és Frances Burke Roche gyermekeként. Apja révén kezdetektől a brit arisztokrácia tagja volt, a királyi család tagjává a házassága révén vált. 1981-ben kötötte össze az életét Károly herceggel, a házasságuk, valamint a későbbi válásuk pedig egyenesen a bulvárlapok címlapjára repítette őt. Diana hercegné személyiségével, karitatív tevékenységével, valamint az ikonikus ruhatárával hosszú éveken keresztül el sem mozdult az újságok első lapjairól.

Diana hercegné ruhatára több volt, mint egy jól összerakott gyűjtemény: formabontó, provokatív, merész és egyben inspiratív volt.

Fotó: Tim Graham / Tim Graham Photo Library

Diana hercegné halálával elvesztettük a világ első számú divatdiktátorát

Diana hercegné tragikusan fiatalon, 36 évesen vesztette életét egy párizsi autóbalesetben, miközben paparazzók üldözték őt. A halálával kapcsolatban a mai napig rengeteg a kérdőjel és az összeesküvés-elmélet, egy dolog azonban vitán felül áll: élete során karitatív tevékenységével, mindig pozitív személyiségével, és lázadó mivoltával nők millióit inspirálta. Ez hatványozottan igaz volt Diana hercegné ikonikus ruháira is, amelyekkel számtalan alkalommal mutatta meg, hogy az öltözködésünkkel milyen erős üzeneteket küldhetünk a világnak. Diana hercegné 65. születésnapjának alkalmából egy galériát készítettünk a legismertebb vagy éppen legprovokatívabb ruháiról. Ha kíváncsi a részletekre, nézze végig fotósorozatunkat!