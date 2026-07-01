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65 éves lenne a világ legdivatosabb híressége – íme Diana hercegné ikonikus ruhái

31 perce
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1961. július elsején született Diana Frances Spencer, akit Károly herceg feleségeként, Diana hercegnéként ismert meg a világ. A királyi család hánytatott sorsú tagja mindössze 36 évet élt, ám ezalatt az idő alatt hatalmas nyomott hagyott a világban – többek között ikonikus ruhatárával.
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galériaéletmódDiana hercegnébrit királyi családruha

Diana Frances Spencer az angliai Sandringhamben született 1961. július 1-én, John Spencer és Frances Burke Roche gyermekeként. Apja révén kezdetektől a brit arisztokrácia tagja volt, a királyi család tagjává a házassága révén vált. 1981-ben kötötte össze az életét Károly herceggel, a házasságuk, valamint a későbbi válásuk pedig egyenesen a bulvárlapok címlapjára repítette őt. Diana hercegné személyiségével, karitatív tevékenységével, valamint az ikonikus ruhatárával hosszú éveken keresztül el sem mozdult az újságok első lapjairól.

Diana hercegné és Károly herceg egy limuzin hátsó ülésén
Diana hercegné ruhatára több volt, mint egy jól összerakott gyűjtemény: formabontó, provokatív, merész és egyben inspiratív volt.
Fotó: Tim Graham / Tim Graham Photo Library

Diana hercegné halálával elvesztettük a világ első számú divatdiktátorát

Diana hercegné tragikusan fiatalon, 36 évesen vesztette életét egy párizsi autóbalesetben, miközben paparazzók üldözték őt. A halálával kapcsolatban a mai napig rengeteg a kérdőjel és az összeesküvés-elmélet, egy dolog azonban vitán felül áll: élete során karitatív tevékenységével, mindig pozitív személyiségével, és lázadó mivoltával nők millióit inspirálta. Ez hatványozottan igaz volt Diana hercegné ikonikus ruháira is, amelyekkel számtalan alkalommal mutatta meg, hogy az öltözködésünkkel milyen erős üzeneteket küldhetünk a világnak. Diana hercegné 65. születésnapjának alkalmából egy galériát készítettünk a legismertebb vagy éppen legprovokatívabb ruháiról. Ha kíváncsi a részletekre, nézze végig fotósorozatunkat!

Diana hercegné első nyilvános megjelenése Károly herceg mellett a Goldsmiths Hallban egy fekete, pánt nélküli Emanuel ruhában
Diana hercegné a japán Hachi által tervezett fehér, kristályos estélyiben, Washingtonban, 1985. november 11-én
Diana hercegné az osztrák elnökkel és feleségével egy Catherine Walker által tervezett piros csíkos kabátban és hozzá illő kalapban Bécsben, 1986. áprilisában
Diana hercegné és John Travolta tánca a Fehér Ház Cross Halljában
Diana hercegné egy Bruce Oldfield ezüst lamé estélyiben, Melbourne-ben, 1985-ben
Diana hercegné egy türkizkék, egyvállas Bruce Oldfield-estélyiben
Diana hercegné egy rózsaszín Victor Edelstein-ruhában a milánói operában
Diana Spencer legikonikusabb ruhájában, a Christina Stambolian tervezte „bosszúruhában”
Galéria: Diana hercegné legikonikusabb ruhái – Galéria
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Diana hercegné első nyilvános megjelenése Károly herceg mellett a Goldsmiths Hallban. Az eseményre egy fekete, pánt nélküli Emanuel ruhát választott magának, amellyel divatot teremtett. Korábban ugyanis a fekete színt a legtöbben a gyász színével azonosították.

 

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