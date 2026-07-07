Hiába számolja a kalóriákat, ettől még nem biztos, hogy fogyni fog

A kalóriaszámolás hasznos kapaszkodó lehet, de önmagában nem magyarázza meg, miért működik az egyik étrend, és miért vall kudarcot a másik. A cukros, finomított és ultrafeldolgozott ételek gyorsabban éhséghez és zsírraktározáshoz vezethetnek, miközben a rostban gazdag, kevésbé feldolgozott ételek másképp hatnak a szervezetre. Ezért a tartós fogyásnál nem elég a számokat figyelni: az is döntő, milyen ételekből áll az étrend. Erről szól a The Independent oldalán megjelent cikk.

A fogyásnál nemcsak az számít, mennyi kalóriát viszünk be. A szervezet másképp kezeli az ételeket, ezért az étrend minősége is fontos. (A kép illusztráció)

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Nem csak a kalóriákon múlik a fogyás, ezt sokan félreértik

A fogyásról sokáig úgy beszéltek, mintha egyszerű matematikai feladat lenne: kevesebb kalóriát kell bevinni, mint amennyit a szervezet eléget. Ez elvben igaz, a gyakorlatban azonban sokkal bonyolultabb a kép. A kutatók szerint nem mindegy, milyen ételből származik ugyanaz a kalóriamennyiség, mert a szervezet másképp reagál a cukros italokra, a fehér kenyérre, a magvakra, a teljes kiőrlésű gabonákra vagy a hüvelyesekre.

A magas glikémiás indexű ételek, például a cukrok, a fehér kenyerek és a finomított tészták gyorsan hasznosítható energiává alakulnak, és elősegíthetik a zsírraktározást. Ezzel szemben a rostban gazdag, kevésbé feldolgozott ételek lassabban emésztődnek, tovább telítenek, és nem ugyanazt a raktározási választ váltják ki.

A címkén lévő szám sem mindig a teljes igazság

A kalóriaszámolást az is nehezíti, hogy az élelmiszercímkéken szereplő értékek nem mindig fedik pontosan azt, amit a szervezet valóban hasznosít. A kerekítések, a főzés, az érettség, az emészthetőség, a feldolgozottság és még az egyéni genetikai különbségek is befolyásolhatják, mennyi energia szívódik fel egy adott ételből.

Jó példa erre, hogy egy egész mandula és a mandulavaj kalóriája papíron hasonló lehet, mégsem ugyanúgy hasznosul. A feldolgozás megkönnyítheti a felszívódást, vagyis ugyanabból az alapanyagból több energia kerülhet ténylegesen a szervezetbe.

A minőség fontosabb lehet, mint a puszta számolás

A szakértők szerint a kalóriaszámolás hasznos iránymutatás lehet, de önmagában kevés. Az ultrafeldolgozott ételekben gazdag étrend ronthatja az anyagcsere működését, fokozhatja az éhségérzetet, és csökkentheti a nyugalmi állapotban elégetett energia mennyiségét.