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szervezet

Hiába számolja a kalóriákat, ettől még nem biztos, hogy fogyni fog

6 perce
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Sokan még mindig egyszerű matematikának tartják a súlyvesztést, pedig a szervezet működése ennél jóval összetettebb. A fogyás nem csak a kalóriaszámoláson múlik, mert az ételek minősége, feldolgozottsága és felszívódása is befolyásolja az eredményt.
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szervezetegészségételfogyásenergia

A kalóriaszámolás hasznos kapaszkodó lehet, de önmagában nem magyarázza meg, miért működik az egyik étrend, és miért vall kudarcot a másik. A cukros, finomított és ultrafeldolgozott ételek gyorsabban éhséghez és zsírraktározáshoz vezethetnek, miközben a rostban gazdag, kevésbé feldolgozott ételek másképp hatnak a szervezetre. Ezért a tartós fogyásnál nem elég a számokat figyelni: az is döntő, milyen ételekből áll az étrend. Erről szól a The Independent oldalán megjelent cikk.

A fogyásnál nemcsak az számít, mennyi kalóriát viszünk be. A szervezet másképp kezeli az ételeket, ezért az étrend minősége is fontos.
A fogyásnál nemcsak az számít, mennyi kalóriát viszünk be. A szervezet másképp kezeli az ételeket, ezért az étrend minősége is fontos. (A kép illusztráció)
Fotó: Connect Images / AFP

Nem csak a kalóriákon múlik a fogyás, ezt sokan félreértik

A fogyásról sokáig úgy beszéltek, mintha egyszerű matematikai feladat lenne: kevesebb kalóriát kell bevinni, mint amennyit a szervezet eléget. Ez elvben igaz, a gyakorlatban azonban sokkal bonyolultabb a kép. A kutatók szerint nem mindegy, milyen ételből származik ugyanaz a kalóriamennyiség, mert a szervezet másképp reagál a cukros italokra, a fehér kenyérre, a magvakra, a teljes kiőrlésű gabonákra vagy a hüvelyesekre.

A magas glikémiás indexű ételek, például a cukrok, a fehér kenyerek és a finomított tészták gyorsan hasznosítható energiává alakulnak, és elősegíthetik a zsírraktározást. Ezzel szemben a rostban gazdag, kevésbé feldolgozott ételek lassabban emésztődnek, tovább telítenek, és nem ugyanazt a raktározási választ váltják ki.

A címkén lévő szám sem mindig a teljes igazság

A kalóriaszámolást az is nehezíti, hogy az élelmiszercímkéken szereplő értékek nem mindig fedik pontosan azt, amit a szervezet valóban hasznosít. A kerekítések, a főzés, az érettség, az emészthetőség, a feldolgozottság és még az egyéni genetikai különbségek is befolyásolhatják, mennyi energia szívódik fel egy adott ételből.

Jó példa erre, hogy egy egész mandula és a mandulavaj kalóriája papíron hasonló lehet, mégsem ugyanúgy hasznosul. A feldolgozás megkönnyítheti a felszívódást, vagyis ugyanabból az alapanyagból több energia kerülhet ténylegesen a szervezetbe.

A minőség fontosabb lehet, mint a puszta számolás

A szakértők szerint a kalóriaszámolás hasznos iránymutatás lehet, de önmagában kevés. Az ultrafeldolgozott ételekben gazdag étrend ronthatja az anyagcsere működését, fokozhatja az éhségérzetet, és csökkentheti a nyugalmi állapotban elégetett energia mennyiségét.

A fogyásnál ezért nemcsak az számít, mennyit eszünk, hanem az is, mit. A legjobb alapot a teljes értékű, minimálisan feldolgozott, rostban gazdag ételek adhatják.

Nem az edzésen múlik minden: erre figyeljen, ha fogyni szeretne

Az egészséges étkezés nem feltétlenül bonyolult, de a sikerhez nem elég néhány divatos tipp vagy gyors diéta. A fogyás egyéni folyamat: másnak a mozgáshiány, másnak a túl sok feldolgozott étel, cukor, alkohol vagy finomított szénhidrát jelenti a fő akadályt.

Nem minden esetben hatásos a kalóriaszámolás - mutatjuk, mire kell figyelni

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a fogyás kulcsa egyszerűen a bevitt és elégetett energia egyensúlya. A kalóriaszámolás azonban nem mindig ad teljes képet arról, hogyan reagál a szervezetünk az elfogyasztott ételekre. Az étkezési szokások, az anyagcsere működése és a bélflóra állapota mind befolyásolják az eredményt. Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a tudatos táplálkozás ennél jóval összetettebb folyamat.

 

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