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Mintha a Szavannán lennénk: így festenek aszályban a világ híres terei – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A Nyugat- és Közép-Európát elérő afrikai hőhullám okozta aszály rengeteg nemzetet nehéz feladat elé állított. A víz nagyobb érték lett, mint eddig valaha, így nem véletlen, hogy a világszerte közismert parkok és terek locsolása sokadlagossá vált. Az országok zöldellő látnivalói mára Szavannát idéző területekké váltak, ezek közül mutatunk galériánkban néhányat.
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hőségaszályparkokHyde Parkgaléria

Legyen szó a londoni Hyde Parkról, a párizsi Tuileriák kertjéről vagy a madridi Buen Retiro Parkról, ezek a kertek mára a nagyvárosok szimbólumaivá váltak. Zöldellő sétányaik, virágos ligeteik és csónakázható tavaik sokak számára jelentenek kellemes kikapcsolódást a nyári melegben – legalábbis jelentettek, az idei aszályos időszakban ugyanis a korábban lombokba boruló területek szinte teljesen kiszáradtak, a füves rétek a Szavannát idézik, a tavakat pedig legfeljebb pocsolyáknak nevezhetjük. Galériánkban bemutatjuk, hogyan festenek ma azok a világszerte ismert és szeretett parkok és kertek, amelyek korábban a természet ékköveiként pompáztak.

Port felverő lovasok a kiszáradt Hyde Parkban aszály idején
Port felverő lovasok a kiszáradt Hyde Parkban aszály idején
Fotó: Peter Nicholls / AFP

Így festenek aszályban a világ híres parkjai

Dél-, Nyugat- és Közép Európában egy afrikai eredetű, a Szaharáról érkező forró légtömeg okozza az extrém hőséget, amely különösen aszályos időszakot teremt. A térségben mindenhol spórolni kell a vízzel és az energiával, nem véletlenül írtunk korábban arról, hogy lehetőség szerint a vezetékes vízzel történő öntözést, illetve a medencék feltöltését is kerülni kell. Ugyanígy a közterületek locsolására sem pazarolható a víz, aminek következtében a világszerte ismert és szeretett parkok ma úgy festenek, mintha az azokról készült képeket a Szavannán fotózták volna. Hasonló a helyzet az Egyesült Államok némely térségében is, például Utah államban, ám ott nem az Afrikából érkező hőhullám, hanem a helyi sivatagi éghajlat, valamint egy jelenleg a térség felett lévő hőkupola okozza az extrém körülményeket.

Nézd meg galériánkban, hogyan festettek a világszerte népszerű terek korábban és most!

A londoni Greenwich park aszály előtt
Londoni Greenwich Park aszály idején
Kiszáradt Greenwich Parkban piknikezők
A londoni Greenwich Park aszály előtt és után
Londoni Hyde Park aszály előtt
Port felverő lovasok a kiszáradt Hyde Parkban aszály idején
Sétáló ember a kiszáradt Hyde Parkban
A párizsi Tuileriák kertje aszály előtt
A párizsi Tuileriák kertje aszály idején
Franciák és turisták a párizsi Tuileriák kertjében aszály idején
A madridi Buen Retiro park aszály előtt
A madridi Buen Retiro park aszály idején
A törökországi Erçek-tó természetvédelmi területe aszály előtt
A törökországi Erçek-tó természetvédelmi területe aszály idején
A magyar Velencei-tó aszály előtt
Magyarországi Velencei-tó aszály idején
Velencei-tavi csónakok aszály idején
Az egyesült államokbeli Utah államban található Park City és a Western Reserve parkjai aszály előtt
Az egyesült államokbeli Utah államban található Park City és a Western Reserve parkjai aszály idején
Galéria: Világszerte népszerű parkok aszály előtt és után
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Ha jártál már a londoni Greenwich Parkban, ez a kép élhet az emlékeidben.

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