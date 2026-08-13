Mintha a Szavannán lennénk: így festenek aszályban a világ híres terei – Galéria

Legyen szó a londoni Hyde Parkról, a párizsi Tuileriák kertjéről vagy a madridi Buen Retiro Parkról, ezek a kertek mára a nagyvárosok szimbólumaivá váltak. Zöldellő sétányaik, virágos ligeteik és csónakázható tavaik sokak számára jelentenek kellemes kikapcsolódást a nyári melegben – legalábbis jelentettek, az idei aszályos időszakban ugyanis a korábban lombokba boruló területek szinte teljesen kiszáradtak, a füves rétek a Szavannát idézik, a tavakat pedig legfeljebb pocsolyáknak nevezhetjük. Galériánkban bemutatjuk, hogyan festenek ma azok a világszerte ismert és szeretett parkok és kertek, amelyek korábban a természet ékköveiként pompáztak.

Port felverő lovasok a kiszáradt Hyde Parkban aszály idején

Fotó: Peter Nicholls / AFP

Így festenek aszályban a világ híres parkjai

Dél-, Nyugat- és Közép Európában egy afrikai eredetű, a Szaharáról érkező forró légtömeg okozza az extrém hőséget, amely különösen aszályos időszakot teremt. A térségben mindenhol spórolni kell a vízzel és az energiával, nem véletlenül írtunk korábban arról, hogy lehetőség szerint a vezetékes vízzel történő öntözést, illetve a medencék feltöltését is kerülni kell. Ugyanígy a közterületek locsolására sem pazarolható a víz, aminek következtében a világszerte ismert és szeretett parkok ma úgy festenek, mintha az azokról készült képeket a Szavannán fotózták volna. Hasonló a helyzet az Egyesült Államok némely térségében is, például Utah államban, ám ott nem az Afrikából érkező hőhullám, hanem a helyi sivatagi éghajlat, valamint egy jelenleg a térség felett lévő hőkupola okozza az extrém körülményeket.

Nézd meg galériánkban, hogyan festettek a világszerte népszerű terek korábban és most!