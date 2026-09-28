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galéria

Bagóért tiéd lehet a milánói divathét 3 szexi ruhája – Galéria

29 perce
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Ma van a 2026-os milánói divathét utolsó napja, habár a nagy divatházak bemutatói már tegnap befejeződtek. Galériánkban megmutatjuk az eseményen felvonultatott legdögösebb ruhakölteményeket, valamint megmutatjuk azt is, hogy három kifutói darabnak a mása hol vásárolható meg bagóért!
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galériaéletmóddivathétMilánóruhabazár

Nincs annál jobb érzés, mintha egy még piacra sem dobott ruhakollekció darabjaiban lejtünk végig az utcán, bezsebelve az irigykedő tekinteteket. A milánói divathét hivatalosan a mai nappal, szeptember 28-án ér véget, ám a hivatalos program már csak digitális bemutatókat sorakoztat fel. A nagy divatházak bemutatói tegnap befejeződtek, a felvonultatott ruhák között pedig olyanok is akadtak, amelyeknek mása egy kis utánajárással pár tízezer forintért beszerezhető. Mutatjuk, melyek ezek!

Ermanno Scervino 2027-es tavaszi/nyári kollekciója a milánói divathéten
Ermanno Scervino 2027-es tavaszi/nyári kollekciója a milánói divathéten
Fotó: Northfoto

Legyen tiéd a milánói divathét 3 szexi szettje!

1. Dolce & Gabbana

Défilé Dolce Gabbana "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2027" lors de la Fashion Week de Milan, le 25 septembre 2026. Dolce Gabbana Fashion Show "Ready-to-Wear Spring/Summer 2027" at Milan Fashion Week. September 25th, 2026.
A Dolce & Gabbana 2027-es tavaszi/nyári kollekciója a milánói divathéten
Fotó: Northfoto

A Domenico Dolce & Stefano Gabbana által tervezett leopárdmintás ruha 1,5 és 1,6 millió forintos összeg közé tehető, ám hasonlóan kinéző termék a She Selected oldalán is megrendelhető. Az AX Paris márkájú ruhadarab 12-13 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül, amelyen felül még szállítási költség fizetendő.

AX Paris leopárdmintás ruha
Fotó: SheSELECTED

2. Blumarine

Blumarine Fashion Show "Ready-to-Wear Spring/Summer 2027" at Milan Fashion Week, on september 25th 2026. © Bestimage
A Blumarine Fashion 2027-es tavaszi/nyári kollekciója a milánói divathéten
Fotó: Northfoto

A David Koma által tervezett Blumarine pink runway-darab kereskedelmi forgalomban még nem elérhető, becslések szerint a jövőben 400 ezer - 800 ezer forintnak megfelelő összegért kerülhet majd fel a világhálóra. Ha nem is teljesen ugyanolyan, de hasonló darabra vágyunk, akkor a Vyshyvanka4u oldalán találhatjuk meg a következő darabot 30 ezer forintos összegért, illetve szállítási díjért:

Pink ruha a Vyshyvanka4u webshopban
Pink ruha a Vyshyvanka4u webshopban
Fotó: Vyshyvanka4u

3. Luisa Spagnoli

LUISA SPAGNOLI Spring/Summer 2027 runway during Milan Fashion Week on September 2026 - Milan, Italy 25/09/2026
Luisa Spagnoli 2027-es tavaszi/nyári kollekciójának egy darabja a milánói divathéten
Fotó: Northfoto

Luisa Spagnoli jövő évi kollekciójának Nicoletta Spagnoli által tervezett fekete szettje jelenleg még nincs kereskedelmi forgalomban, becslések szerint azonban a teljes szett ára 370 ezer és 530 ezer forint között mozog majd. A kifutón látott összeállításhoz hasonlót azonban mi is összerakhatunk magunknak ennek az összegnek a töredékéért. Ehhez nem kell mást tennünk, mint beszereznünk egy Buborékaljú fekete miniszoknyát a H&M webshopjából 9 ezer 995 forintért, valamint egy, a Spagnoli-darabhoz hasonló fekete, három gombos, ballonujjú blézert a ginatricot oldaláról leértékelt áron 6 ezer 600 forintért. A teljes szett így 17 ezer 500 forintért beszerezhető, hozzáadva a szállítási költséget.

A H&M szoknya, és a Gina Tricot blézer kínálata
Fotó: H&M/GinaTricot

Nézd meg a nagy divatházak legszexibb kifutódarabjait!

Az alábbi galériánkban megtekintheted a milánói divathét elmúlt napjainak legdögösebb szettjeit. Jó nyálcsorgatást!

Ermanno Scervino tavaszi/nyári kollekció, 2027
Blumarine tavaszi/nyári kollekció, 2027
GENNY tavaszi/nyári kollekció, 2027
Luisa Spagnoli tavaszi/nyári kollekció, 2027
Ermanno Scervino tavaszi/nyári kollekció, 2027
Luisa Spagnoli tavaszi/nyári kollekció, 2027
GENNY tavaszi/nyári kollekció, 2027
Luisa Spagnoli tavaszi/nyári kollekció, 2027
THE ATTICO tavaszi/nyári kollekció, 2027
GENNY tavaszi/nyári kollekció, 2027
Roberto Cavalli tavaszi/nyári kollekció, 2027
Neithan Herbert tavaszi/nyári kollekció, 2027
Roberto Cavalli tavaszi/nyári kollekció, 2027
GENNY tavaszi/nyári kollekció, 2027
Roberto Cavalli tavaszi/nyári kollekció, 2027
Blumarine tavaszi/nyári kollekció, 2027
DIESEL tavaszi/nyári kollekció, 2027
Dolce & Gabbana tavaszi/nyári kollekció, 2027
Dolce & Gabbana tavaszi/nyári kollekció, 2027
Sportmax tavaszi/nyári kollekció, 2027
Roberto Cavalli tavaszi/nyári kollekció, 2027
Galéria: Íme a Milánói Divathét legszexibb ruhái – néhányat te is bagóért megvehetsz
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Ermanno Scervino tavaszi/nyári kollekció, 2027

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