Fényárba borult Berlin: elképesztő látványt nyújt a Berlini Fényfesztivál – Galéria

Minden, amit tudni akarsz a Berlini Fényfesztiválról, egy helyen!

Bemutatjuk a város legnépszerűbb kultúrális eseményét;

Valamint megmutatjuk, melyek a legjobb turistacsalogató helyszínek ilyenkor, és hogyan néznek ki éjszaka a fényárban úszó ikonikus épületek!

Egész évben népszerű úti cél a német főváros, ám igazán ősszel mutatja meg a leglátványosabb arcát. A hagyományosan októberben tartott Berlini Fényfesztivál ideje alatt a város történelmi épületei és legismertebb látnivalói színpompás fényekbe öltöznek, így a megszokott látkép teljesen átalakul. A rendezvényen a művészet, a technológia és az építészet találkozik egymással.

Történelmi nevezetességeket, tereket és ikonikus épületeket világítanak meg színes fényjátékokkal a Berlini Fényfesztiválon – a képen például az Oberbaum-híd látható

Fotó: Getty Images

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A berlini fényjátékot, vagyis a Festival of Lights Berlint 2005-ben indították útjára, azzal a céllal, hogy a fény művészetén keresztül mutassák meg a német főváros kulturális sokszínűségét, történelmi örökségét és a kreatív oldalát. Az esemény azóta a világ egyik legismertebb fényfesztiváljává nőtte ki magát. Minden ősszel turisták százezreit vonzza ezzel a főváros. A történelmi épületek Berlinben pedig ilyenkor egy kicsit még izgalmasabbak és monumentálisabbak!

A fesztivál egyik legismertebb helyszíne a Brandenburgi kapu, amelyre minden évben látványos animációkat és fényinstallációkat vetítenek. A város jelképeként ismert műemlék ilyenkor a rendezvény központi attrakciójává válik. A színpompás vetítések emellett a Berlini dóm homlokzatát is beborítják. A német főváros legnagyobb protestáns temploma már önmagában is lenyűgöző látvány, a fényfestések azonban teljesen új megjelenést kölcsönöznek az épületnek. A résztvevő helyszínek között megtalálható még a Győzelmi oszlop, a Berlini tévétorony és a Hotel de Rome is. A Spree folyó fölött átívelő Oberbaum-híd szintén a fesztivál egyik kedvelt helyszíne.

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A Berlini Fényfesztivál során a legismertebb turistalátványosságok új köntösben mutatják meg magukat, és ezzel izgalmas lehetőséget kínálnak azoknak a turistáknak is, akik először járnak Berlinben, és azoknak is, akik már felfedezték korábban a fővárost.