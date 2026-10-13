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fényfesztivál

Fényárba borult Berlin: elképesztő látványt nyújt a Berlini Fényfesztivál – Galéria

4 perce
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Elkezdődött az év legizgalmasabb eseménye a német fővárosban! Október 9. és 18. között minden este díszkivilágítást kapnak az ikonikus épületek a Berlini Fényfesztivál keretében. Mutatjuk a leglátványosabb installációkat és érdekességeket is megosztunk veled a fényben úszó épületekről!
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fényfesztiválBerlin felett az égikonikus épületBerlin
  • Minden, amit tudni akarsz a Berlini Fényfesztiválról, egy helyen!
  • Bemutatjuk a város legnépszerűbb kultúrális eseményét;
  • Valamint megmutatjuk, melyek a legjobb turistacsalogató helyszínek ilyenkor, és hogyan néznek ki éjszaka a fényárban úszó ikonikus épületek!

Egész évben népszerű úti cél a német főváros, ám igazán ősszel mutatja meg a leglátványosabb arcát. A hagyományosan októberben tartott Berlini Fényfesztivál ideje alatt a város történelmi épületei és legismertebb látnivalói színpompás fényekbe öltöznek, így a megszokott látkép teljesen átalakul. A rendezvényen a művészet, a technológia és az építészet találkozik egymással.

A Berlini Fényfesztivál egyik ikonikus épülete, az Oberbaum-híd, fényárban úszva
Történelmi nevezetességeket, tereket és ikonikus épületeket világítanak meg színes fényjátékokkal a Berlini Fényfesztiválon – a képen például az Oberbaum-híd látható
Fotó: Getty Images

Elkezdődött a Berlini Fényfesztivál 2026: vászonná változtak a főváros monumentális épületei

A berlini fényjátékot, vagyis a Festival of Lights Berlint 2005-ben indították útjára, azzal a céllal, hogy a fény művészetén keresztül mutassák meg a német főváros kulturális sokszínűségét, történelmi örökségét és a kreatív oldalát. Az esemény azóta a világ egyik legismertebb fényfesztiváljává nőtte ki magát. Minden ősszel turisták százezreit vonzza ezzel a főváros. A történelmi épületek Berlinben pedig ilyenkor egy kicsit még izgalmasabbak és monumentálisabbak!

A fesztivál egyik legismertebb helyszíne a Brandenburgi kapu, amelyre minden évben látványos animációkat és fényinstallációkat vetítenek. A város jelképeként ismert műemlék ilyenkor a rendezvény központi attrakciójává válik. A színpompás vetítések emellett a Berlini dóm homlokzatát is beborítják. A német főváros legnagyobb protestáns temploma már önmagában is lenyűgöző látvány, a fényfestések azonban teljesen új megjelenést kölcsönöznek az épületnek. A résztvevő helyszínek között megtalálható még a Győzelmi oszlop, a Berlini tévétorony és a Hotel de Rome is. A Spree folyó fölött átívelő Oberbaum-híd szintén a fesztivál egyik kedvelt helyszíne.

Berlin ikonikus épületei fényárban úszva – Galéria

A Berlini Fényfesztivál során a legismertebb turistalátványosságok új köntösben mutatják meg magukat, és ezzel izgalmas lehetőséget kínálnak azoknak a turistáknak is, akik először járnak Berlinben, és azoknak is, akik már felfedezték korábban a fővárost.

Ha kíváncsi vagy rá, hogyan néz ki a fényárba borult város, akkor nézd végig a galériánkat:

A Brandenburgi kapu fényárban, Berlin, a Berlini Fényfesztivál idején
Az Oberbaum-híd Berlinben, a Berlini Fényfesztivál, ikonikus épületek, Oberbaumbrücke németül
A Berlini Győzelmi oszlop fényárban, Berlin, a Berlini Fényfesztivál idején
A Brandenburgi kapu fényárban, Berlin, a Berlini Fényfesztivál idején
A Berlini dóm fényárban, Berlin, a Berlini Fényfesztivál idején
A berlini Hotel de Rome, Berlin, a Berlini Fényfesztivál idején
A Berlini tévétorony, Berlin, a Berlini Fényfesztivál
A Berlini dóm fényárban, Berlin, a Berlini Fényfesztivál idején
Galéria: A Berlini Fényfesztivál képeken
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A képen a Berlini Fényfesztivál legikonikusabb épülete, a Brandenburgi kapu. A Fényfesztivál idején több féle kivilágítást is kap esténként.

Ha pedig videón is megnéznéd a látványos fényjátékokat, akkor nézd meg ezt a videót:

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