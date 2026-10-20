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extrém környezet

Elképesztő helyeken dolgoznak a világ legszerencsésebb légiforgalmi irányítói – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Egyes helyeken az irányítótornyok munkája extrém körülmények és szélsőséges időjárási viszontagságok között zajlik. Máshol elképesztő magasságokban és különösen veszélyes helyzetekben kell teljesíteniük a légiforgalmi irányítóknak. Galériánkban megmutatjuk a legizgalmasabb irányítótornyokat!
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extrém környezetéletmódrepülőtérgalériairányítótorony
  • Van, ahol egy mesterséges szigetre, máshol a hegy tetejére építették az emberek az irányítótornyaikat.
  • Van olyan hely is, ahol nem a légiforgalmi irányító központ épülete, hanem maga a repülőtér van kitéve szélsőséges időjárásnak és helyzeteknek.
  • Bemutatjuk a világ egyik legjobban fizetett, de egyben legidegörlőbb és legnehezebb szakmáját, a légiforgalmi irányítók munkáját!

Tarts velünk, ha kíváncsi vagy rá, milyen extrém helyeken dolgoznak a világ légiforgalmi irányítói, és melyek a legimpozánsabb, vagy éppen legveszélyesebb irányítótornyok a Földön!

Légiforgalmi irányító központ és felszálló gépek a tokiói repülőtéren
Elképesztő teherbírással és felelősségtudattal kell rendelkeznie egy légiforgalmi irányítónak. Az irányítótornyok dolgozói ugyanis emberek ezreinek biztonságáért felelnek. Fotó: ATSUSHI TAKETAZU / AFP

A világ legextrémebb légiforgalmi irányítótornyai

Amikor szóba kerül a repülés témaköre, akkor a legtöbben a pilótákra gondolnak, pedig legalább ilyen fontos szerepet töltenek be a toronyban ülők is, akik a logisztikáért felelnek – de vajon mit csinál egy légiforgalmi irányító? Az irányítótornyok szakemberei a földön és a levegőben zajló forgalmat koordinálják, segítik a pilótákat, és gondoskodnak arról, hogy minden repülőgép biztonságosan szálljon fel és le. Emiatt naponta több ezer ember élete függ tőlük és a döntéseiktől. Mondanunk sem kell, ezért olyan szigorúak a felvételi követelmények az irányítótornyok dolgozóinál, és ezért számít az egyik legjobban fizetett szakmának a légiforgalmi irányító munkakör.

Ma van a légiforgalmi irányítók napja

Október 20-án ünneplik világszerte a légiforgalmi irányítók napját. A dátum azért fontos, mert ezen a napon alakult meg 1961-ben az IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations), a szakma nemzetközi érdekképviseleti szervezete.

Európában jelenleg mintegy 17 ezer 600 légiforgalmi irányító dolgozik, közülük több mint 200-an Magyarországon. Ez a szám azonban meg sem közelíti azt a létszámot, amelyre szükség lenne. A statisztikák szerint az egész kontinensen légiforgalmi irányító hiány van, ezért egyre több ország indít új képzőprogramokat. Hazánkban egy ilyen képzés 2 évig tart, és az önálló munkavégzéshez 350-600 órányi gyakorlati tapasztalatra, rendkívül erős angol tudásra, koncentrációs-, valamint problémamegoldó képességekre van szükség.

A világnap alkalmából olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, ahol a reptéri forgalomirányítók munkája különösen nehéz körülmények között zajlik. Galériánkban szerepel az Everest kapuja, vagyis a nepáli Lukla, amelyet sokan a világ legveszélyesebb repülőtereként emlegetnek, de bemutatjuk azokat a különleges légikikötőket is, amelyek a legmagasabb irányítótornyokkal büszkélkedhetnek. Sőt, még a közeli bécsi repülőtér is felkerült a listánkra, amelynek irányítótornya egy valódi optikai illúziót is tartogat. Lapozd végig galériánkat és nézd meg, milyen extrém helyeken dolgoznak a világ legszerencsésebb légiforgalmi irányítói, akik nap mint nap olyan repülőtereken ügyelnek a biztonságra, amelyek önmagukban is mérnöki és földrajzi csodának számítanak. A környezeti kihívásokról pedig még nem is beszéltünk!

Isztambuli repülőtér irányítótornya Törökországban
Gibraltári repülőtér irányítótornya
Bécsi repülőtér irányítótornya, Ausztria
Szuvarnabhumi nemzetközi repülőterének irányítótornya Bangkokban, Thaiföldön
Svalbard, Norvégia, a Spitzbegák repülőtér és irányítótornya
Kansai repülőtere Japánban
Lukla repülőtér, Nepál, 24-es leszállópálya, Mount Everest
Galéria: Íme a világ legextrémebb légiforgalmi irányítótornyai – Galéria
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Az Isztambuli repülőtér: a vörös fényben úszó torony nem véletlenül emlékeztet egy virágra: formáját a tulipán ihlette, amely fontos kulturális jelkép Törökországban. A 90 méter magas építmény nemcsak a repülőtér látványos jelképe, hanem díjnyertes építészeti alkotás is.

A világ legveszélyesebb repülőtereiről itt tudhatsz meg többet:

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