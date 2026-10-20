Elképesztő helyeken dolgoznak a világ legszerencsésebb légiforgalmi irányítói – Galéria

Van, ahol egy mesterséges szigetre, máshol a hegy tetejére építették az emberek az irányítótornyaikat.

Van olyan hely is, ahol nem a légiforgalmi irányító központ épülete, hanem maga a repülőtér van kitéve szélsőséges időjárásnak és helyzeteknek.

Bemutatjuk a világ egyik legjobban fizetett, de egyben legidegörlőbb és legnehezebb szakmáját, a légiforgalmi irányítók munkáját!

Tarts velünk, ha kíváncsi vagy rá, milyen extrém helyeken dolgoznak a világ légiforgalmi irányítói, és melyek a legimpozánsabb, vagy éppen legveszélyesebb irányítótornyok a Földön!

Elképesztő teherbírással és felelősségtudattal kell rendelkeznie egy légiforgalmi irányítónak. Az irányítótornyok dolgozói ugyanis emberek ezreinek biztonságáért felelnek. Fotó: ATSUSHI TAKETAZU / AFP

A világ legextrémebb légiforgalmi irányítótornyai

Amikor szóba kerül a repülés témaköre, akkor a legtöbben a pilótákra gondolnak, pedig legalább ilyen fontos szerepet töltenek be a toronyban ülők is, akik a logisztikáért felelnek – de vajon mit csinál egy légiforgalmi irányító? Az irányítótornyok szakemberei a földön és a levegőben zajló forgalmat koordinálják, segítik a pilótákat, és gondoskodnak arról, hogy minden repülőgép biztonságosan szálljon fel és le. Emiatt naponta több ezer ember élete függ tőlük és a döntéseiktől. Mondanunk sem kell, ezért olyan szigorúak a felvételi követelmények az irányítótornyok dolgozóinál, és ezért számít az egyik legjobban fizetett szakmának a légiforgalmi irányító munkakör.

Ma van a légiforgalmi irányítók napja Október 20-án ünneplik világszerte a légiforgalmi irányítók napját. A dátum azért fontos, mert ezen a napon alakult meg 1961-ben az IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations), a szakma nemzetközi érdekképviseleti szervezete. Európában jelenleg mintegy 17 ezer 600 légiforgalmi irányító dolgozik, közülük több mint 200-an Magyarországon. Ez a szám azonban meg sem közelíti azt a létszámot, amelyre szükség lenne. A statisztikák szerint az egész kontinensen légiforgalmi irányító hiány van, ezért egyre több ország indít új képzőprogramokat. Hazánkban egy ilyen képzés 2 évig tart, és az önálló munkavégzéshez 350-600 órányi gyakorlati tapasztalatra, rendkívül erős angol tudásra, koncentrációs-, valamint problémamegoldó képességekre van szükség.

A világnap alkalmából olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, ahol a reptéri forgalomirányítók munkája különösen nehéz körülmények között zajlik. Galériánkban szerepel az Everest kapuja, vagyis a nepáli Lukla, amelyet sokan a világ legveszélyesebb repülőtereként emlegetnek, de bemutatjuk azokat a különleges légikikötőket is, amelyek a legmagasabb irányítótornyokkal büszkélkedhetnek. Sőt, még a közeli bécsi repülőtér is felkerült a listánkra, amelynek irányítótornya egy valódi optikai illúziót is tartogat. Lapozd végig galériánkat és nézd meg, milyen extrém helyeken dolgoznak a világ legszerencsésebb légiforgalmi irányítói, akik nap mint nap olyan repülőtereken ügyelnek a biztonságra, amelyek önmagukban is mérnöki és földrajzi csodának számítanak. A környezeti kihívásokról pedig még nem is beszéltünk!