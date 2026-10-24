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hétvégi programajánló

Faragott tökszobrok, halloween-hangulat és híres fellépők: így néz ki a TökJó Fesztivál a Városligetben – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A Városliget egy ingyenes őszi fesztivállal várja a Halloween és a tökfaragás szerelmeseit. Hatalmas faragott tökszobrok, vidámparki játékok, és neves fellépők lesznek láthatók hétvégente a TökJó Fesztiválon. Mutatjuk, milyen volt a nyitóhétvége!
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hétvégi programajánlóhalloweenéletmódtökfaragásVárosliget
  • Ősz-rajongók figyelem: ingyenes fesztivál vár rátok a Városligetben!
  • A Vajdahunyad várának tövében tökszobrok, játékok, fellépők és számtalan izgalmas programlehetőség várja a kicsiket és nagyokat is!
  • Nem csak családokat várnak! Esténként a felnőtteké a főszerep! Mutatjuk, milyen hangulat volt a nyitóhétvégén, és mi vár rátok a többin!

A TökJó Fesztivál 2026 őszén ismét meghódította Budapest egyik legnépszerűbb helyszínét. A Városliget szívében megrendezett ingyenes eseményen tökfaragás, látványos installációk, koncertek, vidámparki játékok és felejthetetlen halloween-élmények várják a családokat. Mutatjuk a helyszínen készült képeket!

Kígyósi János tökszobrai a városligeti TökJó Fesztiválon
Kígyósi János művészi részletességű tökszobrai díszítik a TökJó Fesztivál helyszínét. Fotó: Antalfy Krisztina

Tökök, vidámpark és halloween-hangulat: ezért ne hagyd ki a TökJó Fesztivált a Városligetben

Ha van program, amely idén ősszel biztosan felkerül a bakancslistádra, az a TökJó Fesztivál Budapest. A Városligeti Műjégpálya környéke a következő hétvégék idejére egy különleges tökbirodalommá változik, ahol a látogatók óriási tökpiramissal, mesés tökházzal, és Hamupipőke legendás tökhintójával is találkozhatnak.

A Városligeti TökJó Fesztivál nem csak látványosságokat kínál: a családokat egész napos tökfaragás, tökfestés és kreatív programok várják. A látogatók emellett élőben figyelhetik meg Kígyósi János művészi tökalkotásait, amelyek minden évben nagy sikert aratnak. Sőt, még tökös finomságokat is megkóstolhatnak az ide tévedők.

Aki a nyugodtabb programok mellett egy kis adrenalinra vágyik, annak sem kell csalódnia. A fesztivál területén szellemkastély, óriáskerék, dodzsem, hullámvasút, kalózhajó és több látványos vidámparki attrakció is helyet kapott. A TökJó Fesztivál 2026-os programjai között gyerekkoncertek, interaktív meseelőadások és népszerű magyar előadók koncertjei szerepelnek. Fellép többek között Caramel, Curtis, Nótár Mary és Lotfi Begi is, miközben a kisebbeket Marvel-, Jégvarázs- és Harry Potter-tematikájú műsorok szórakoztatják.

Az esemény utolsó hétvégéjén a halloween kerül a középpontba. Kivilágított vidámpark, mozgó óriás figurák, jelmezversenyek és különleges dekorációk garantálják az igazi halloween-élményt. Azok számára, akik a legjobb halloweeni programok egyikét keresik Budapesten, ez a rendezvény szinte kötelező állomás. A TökJó Fesztivál részletesebb programjaiért keresd fel az esemény Facebook-oldalát vagy a gyerekprogramajanlo.hu-t.

Pár lépésre innen lesz a Budapest Töklámpás Fesztivál is

A halloween rajongóinak jó hír, hogy a Budapest Töklámpás Fesztivál és a TökJó Fesztivál szinte egyszerre várja az érdeklődőket a Városliget környékén a hónap utolsó hétvégéjén. Míg a TökJó Fesztivál elsősorban családi programokkal, vidámparkkal és koncertekkel csábít, addig a Töklámpás Fesztivál több ezer kivilágított faragott tökkel teremti meg az ősz egyik leghangulatosabb látványosságát. Így akár egyetlen nap alatt két különleges tökös eseményt is meglátogathatsz. További részletekért kattints ide.

A helyszínen készült fotóinkat itt tudod megtekinteni:

Tökpiramis, Városliget, TökJó Fesztivál
TökJó Fesztivál, Városliget, Vajdahunyad vára
TökJó Fesztivál, Vajdahunyad vára, Városliget, tökhintó
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Városliget, Vajdahunyad vára, TökJó Fesztivál
Vidámpark, Városliget, TökJó Fesztivál
Tökfaragás, faragott tökök, Városliget, Vajdahunyad vára, TökJó Fesztivál
Faragott tökök, tökfaragás, díszlet, Városliget, TökJó Fesztivál, Városliget
Galéria: Így varázsolt halloweeni hangulatot a Városligetbe a TökJó Fesztivál – GALÉRIA
Fotó: Antalfi Krisztina
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Óriási tökpiramis fogadja a látogatókat a Városligeti TökJó Fesztiválon.

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