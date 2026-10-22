Ennél cukibbat ma már nem látsz: nézegess vombatokat a vombatok világnapján – Galéria

Zömök testalkat, rövid lábak, dús szőrzet: a vombatok Ausztráliában őshonos állatok, amelyek az erszényes emlősök táborát erősítik. A leginkább úgy lehet elképzelni őket, mintha egy medve, egy mormota és egy óriási tengerimalac szerelemgyerekei lennének. Ma őket ünnepeljük, október 22-e ugyanis a vombatok világnapja. Ennek apropóján egy cuki képekből álló galériát hoztunk nektek!

Október 22-e a vombatok világnapja Fotó: Shutterstock / mediadrumimages/Douglas Gimesy

Október 22. a vombatok világnapja

A vombatok világnapját 2005 óta ünnepeljük. Akkor azzal a céllal született meg, hogy felhívják az emberek figyelmét Ausztrália különleges erszényeseire és a védelmük, valamint a lakóhelyeik védelmének fontosságára. Tudniillik, manapság három élő fajuk ismert: a közönséges vombat, a déli szőrösorrú vombat, illetve a rendkívül ritka északi szőrösorrú vombat. Ez utóbbi a világ egyik legritkább nagytestű emlőse. Alább elárulunk néhány különleges tényt ezekről a különleges állatokról, majd után egy galériában csodálhatod meg ezeket a cukiságokat!

Érdekességek a vombatokról

Kocka alakú az ürülékük. A bélrendszerük különleges működése miatt szinte szabályos kockákat ürítenek, amelyekkel a területüket jelölik.

Hátrafelé nyílik az erszényük. Így ásás közben nem kerül föld a kicsinyükre.

Meglepően gyorsak. Rövid távon akár 40 km/órás sebességre is képesek.

A fenekük valóságos pajzs. Hátsó testfelük vastag bőre és porcos szerkezete segít megvédeni őket a ragadozóktól, különösen az üregeikben.

Hatalmas alagútrendszereket ásnak. Erős karmaikkal föld alatti járatokat és búvóhelyeket alakítanak ki.

A fogaik egész életükben folyamatosan nőnek, mert a kemény növényi táplálék erősen koptatja azokat.

Galéria

Ugye mennyire különleges lények a vombatok? Csodáld őket galériánkban!