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Fényárban úszik India: elképesztő látvány a Diwali, a fények ünnepe – Galéria

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Milliónyi mécses, színpompás díszek és káprázatos fények borítják be India utcáit a Diwali idején. A hindu kultúra egyik legfontosabb ünnepe minden évben emberek százmillióit mozgatja meg, és mesebeli látványt nyújt.
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galériaéletmódfényhinduizmusIndiaünnep

A Diwali, más néven Deepavali, a fények ünnepe, amely a jó győzelmét jelképezi a gonosz, a fényét a sötétség, a tudásét pedig a tudatlanság felett. Az általában öt napon át tartó ünnepségsorozat időpontja évről évre változik, 2026-ban november 8-ára esett a fő ünnepnap. A hagyományok szerint a hinduk ilyenkor többek között Ráma herceg hazatérésére emlékeznek, aki 14 év száműzetés után tért vissza Ajódhjába, miután legyőzte Rávana démonkirályt. Az ünnep Laksmíhoz, a jólét és a szerencse istennőjéhez is szorosan kapcsolódik.

Hindu hívők olajlámpákat gyújtanak a Diwali, a hindu fényünnep alkalmából Srinagarban, Dzsammu és Kasmírban, Indiában.
Hindu hívők olajlámpákat gyújtanak a Diwali, a hindu fényünnep alkalmából Srinagarban, Dzsammu és Kasmírban, Indiában. Fotó: AFP

Így ünneplik a Diwalit Indiában

Az ünnep közeledtével a családok alaposan kitakarítják és feldíszítik otthonaikat, hogy méltóképpen fogadhassák Laksmít. Az ajtók elé színes porokból és virágszirmokból készített, rangolinak nevezett minták kerülnek, az ablakokat és erkélyeket pedig apró olajmécsesek, úgynevezett diyák világítják meg.

Az utcákon fényfüzérek ragyognak, a családok édességekkel és ajándékokkal kedveskednek egymásnak, sok helyen pedig tűzijátékok teszik még látványosabbá az ünneplést.

A Diwali nem csupán Indiában jelentős esemény: világszerte ünneplik hindu, dzsain, szikh és más közössége, eltérő vallási hagyományok szerint. A fények ünnepének legszebb pillanatait galériánkban mutatjuk meg:

Az öt napos Diwali ünnepség megnyitóján büszkén emlékeznek az első műholdra az indiai iskolában
Az öt napos ünnepség alatt a házakat virágokkal, képekkel és agyaglámpákkal díszítik
Az ünnepség harmadik napja a Fény Ünnepe
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A Diwali mára nemzeti ünneppé vált Indiában
Galéria: A Diwali ünnep Indiában
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Az öt napos Diwali ünnepség megnyitóján büszkén emlékeznek az első műholdra az indiai iskolában

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