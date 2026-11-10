Fényárban úszik India: elképesztő látvány a Diwali, a fények ünnepe – Galéria

A Diwali, más néven Deepavali, a fények ünnepe, amely a jó győzelmét jelképezi a gonosz, a fényét a sötétség, a tudásét pedig a tudatlanság felett. Az általában öt napon át tartó ünnepségsorozat időpontja évről évre változik, 2026-ban november 8-ára esett a fő ünnepnap. A hagyományok szerint a hinduk ilyenkor többek között Ráma herceg hazatérésére emlékeznek, aki 14 év száműzetés után tért vissza Ajódhjába, miután legyőzte Rávana démonkirályt. Az ünnep Laksmíhoz, a jólét és a szerencse istennőjéhez is szorosan kapcsolódik.

Hindu hívők olajlámpákat gyújtanak a Diwali, a hindu fényünnep alkalmából Srinagarban, Dzsammu és Kasmírban, Indiában. Fotó: AFP

Így ünneplik a Diwalit Indiában

Az ünnep közeledtével a családok alaposan kitakarítják és feldíszítik otthonaikat, hogy méltóképpen fogadhassák Laksmít. Az ajtók elé színes porokból és virágszirmokból készített, rangolinak nevezett minták kerülnek, az ablakokat és erkélyeket pedig apró olajmécsesek, úgynevezett diyák világítják meg.

Az utcákon fényfüzérek ragyognak, a családok édességekkel és ajándékokkal kedveskednek egymásnak, sok helyen pedig tűzijátékok teszik még látványosabbá az ünneplést.

A Diwali nem csupán Indiában jelentős esemény: világszerte ünneplik hindu, dzsain, szikh és más közössége, eltérő vallási hagyományok szerint. A fények ünnepének legszebb pillanatait galériánkban mutatjuk meg: