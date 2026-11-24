- Akár másfél tonnát is nyomhat és képes a vízben is aludni.
- Igazán családcentrikus sarkvidéki állat: évekig gondoskodik a kicsinyeiről.
- Ha kíváncsi vagy további érdekességekre a rozmárokról, akkor nézd végig a róluk készült galériánkat!
November 24-e a rozmárok világnapja! A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hatalmas sarkvidéki emlősök védelmére. A jellegzetes agyaraikról és bozontos bajszukról ismert állatok élete ugyanis szorosan összefonódik a tengeri jéggel, amelynek olvadása egyre nagyobb kihívást jelent számukra.
A rozmárok világnapja: érdekességek a bajuszos csodalényekről
A klímaváltozás az élőhelyüket is veszélyezteti
A rozmárok az Északi-sarkvidék és a szubarktikus térségek lakói, életük jelentős részét a hideg tengerekben és a tengeri jégen töltik. A jégtáblák fontos pihenőhelyet biztosítanak számukra, emellett a szaporodásban és a kicsinyeik gondozásában is meghatározó szerepet játszanak. A sarkvidéki jég olvadása miatt egyre több állat kényszerül a szárazföldre, ahol hatalmas, zsúfolt csoportokban gyűlnek össze. A tömegpánik különösen veszélyes lehet: a megriadó rozmárok menekülés közben egymást is halálra taposhatják, emellett a táplálékszerzésük is nehezebbé válhat.
Rengetegen dolgoznak a faj megóvásáért
A rozmárok megmentése érdekében természetvédelmi szervezetek és kutatók is összefogtak. A WWF és a British Antarctic Survey például műholdfelvételek segítségével vizsgálja a rozmárok elterjedését és pihenőhelyeit, hogy pontosabb képet kapjon arról, miként hat rájuk az élőhelyük átalakulása. Ők már az elmúlt években többször is figyelmeztették az embereket a veszélyre: napjainkban egyre több emberek lakta területen bukkantak fel rozmárok, akik élelmet és menedéket kerestek.
A rozmárok fontos szerepet töltenek be a tengeri ökoszisztémában
A tengerfenék üledékének felkavarásával a rozmárok hozzájárulnak a tápanyagok körforgásához, miközben táplálkozásukkal a kagylók és más fenéklakó élőlények állományát is befolyásolják. Jelenlétük ezért nemcsak a saját fajuk, hanem az egész sarkvidéki tengeri ökoszisztéma szempontjából fontos. Kihívást jelent még a fajfenntartásukban, hogy lassan szaporodó állatokról van szó, a nőstényeik csak 2-3 évente ellenek, így nehezen tudják kompenzálni a veszteségeiket.
Kevésbé ismert érdekességek a rozmárokról
Ha kíváncsi vagy további információkra a sarkvidéki állatokról, akkor nézd meg a róluk készült galériánkat:
Ha kíváncsi vagy rá, hogyan veszélyezteti a klímaváltozás a rozmárok életterét, akkor nézd meg ezt a videót:
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