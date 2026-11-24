Akár másfél tonnát is nyomhat és képes a vízben is aludni.

Igazán családcentrikus sarkvidéki állat: évekig gondoskodik a kicsinyeiről.

Ha kíváncsi vagy további érdekességekre a rozmárokról, akkor nézd végig a róluk készült galériánkat!

November 24-e a rozmárok világnapja! A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hatalmas sarkvidéki emlősök védelmére. A jellegzetes agyaraikról és bozontos bajszukról ismert állatok élete ugyanis szorosan összefonódik a tengeri jéggel, amelynek olvadása egyre nagyobb kihívást jelent számukra.

A rozmárok világnapja: érdekességeket mutatunk, amelyeket tuti nem tudtál az úszólábú emlősökről. Fotó: MICHAEL NOLAN / AFP

A rozmárok világnapja: érdekességek a bajuszos csodalényekről

A klímaváltozás az élőhelyüket is veszélyezteti

A rozmárok az Északi-sarkvidék és a szubarktikus térségek lakói, életük jelentős részét a hideg tengerekben és a tengeri jégen töltik. A jégtáblák fontos pihenőhelyet biztosítanak számukra, emellett a szaporodásban és a kicsinyeik gondozásában is meghatározó szerepet játszanak. A sarkvidéki jég olvadása miatt egyre több állat kényszerül a szárazföldre, ahol hatalmas, zsúfolt csoportokban gyűlnek össze. A tömegpánik különösen veszélyes lehet: a megriadó rozmárok menekülés közben egymást is halálra taposhatják, emellett a táplálékszerzésük is nehezebbé válhat.

Rengetegen dolgoznak a faj megóvásáért

A rozmárok megmentése érdekében természetvédelmi szervezetek és kutatók is összefogtak. A WWF és a British Antarctic Survey például műholdfelvételek segítségével vizsgálja a rozmárok elterjedését és pihenőhelyeit, hogy pontosabb képet kapjon arról, miként hat rájuk az élőhelyük átalakulása. Ők már az elmúlt években többször is figyelmeztették az embereket a veszélyre: napjainkban egyre több emberek lakta területen bukkantak fel rozmárok, akik élelmet és menedéket kerestek.

A rozmárok fontos szerepet töltenek be a tengeri ökoszisztémában

A tengerfenék üledékének felkavarásával a rozmárok hozzájárulnak a tápanyagok körforgásához, miközben táplálkozásukkal a kagylók és más fenéklakó élőlények állományát is befolyásolják. Jelenlétük ezért nemcsak a saját fajuk, hanem az egész sarkvidéki tengeri ökoszisztéma szempontjából fontos. Kihívást jelent még a fajfenntartásukban, hogy lassan szaporodó állatokról van szó, a nőstényeik csak 2-3 évente ellenek, így nehezen tudják kompenzálni a veszteségeiket.