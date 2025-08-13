A piszkos levegő megöli az agyad?

Az elmúlt évtizedek kutatásai alapján egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a levegőben terjedő szennyező anyagok belélegzése káros hatást fejt ki a központi idegrendszerre. A gyerekek kognitív képességeit is ronthatja, de még nagyobb veszély fenyegeti az idős korosztályt: a demencia kialakulásának kockázatát is növelheti.
A rossz, szennyezett levegő nem csak a tüdőnek, de az agyunknak is árthat. Egy, a Cambridge-i Egyetem által vezetett vizsgálat például azt mutatta, hogy ha a levegőben több a finom por, akár 17%-kal is nőhet a demencia kialakulásának kockázata.
Demencia és a korai kockázati faktor
A kutatásokból az is kiderült, nem csak az számít, hogy adott pillanatban mennyire szennyezett a levegő, hanem az is, milyen környezetben nőttünk fel! A gyerekkori, sőt a magzati korban elszenvedett rossz – esetleg szmogos, nikotinos – levegő is hatással lehet az agyunkra, ennek negatív hatásait pedig akár évtizedekkel később is elszenvedhetjük.
De hogyan jut el a szmog az agyunkig?
Az apró részecskék kétféleképpen is odatalálhatnak: az orron át, közvetlenül az agy szaglóidegein keresztül, vagy a tüdőből a véráramba kerülve, majd átlépve a vér–agy gátat.
A szervezetben gyulladást és stresszt okoznak, ami károsíthatja az idegsejteket. Ez elősegíti az demenciára jellemző plakkok kialakulását, és ronthatja az agyi erek állapotát.
Minél tovább lélegzed be, annál nagyobb mértékben károsodik a gondolkodási képességed
A nagyvárosi szmog különösen káros lehet a 64 év felettiek, azon belül a férfiakra nézve (főleg, ha mindehhez még dohányzó életmód is társul). Továbbá a demencia kialakulásának veszélye az olyan emberek esetében is nő, akik forgalmas utak mentén élnek.
Pontosan milyen szennyezőanyagok vannak a levegőben?
Finom (kipufogógáz, széntüzelés, fűtés, ipari kibocsátás, mezőgazdasági égetés) és ultrafinom részecskék (főként dízelmotorok és repülőgépek által)
Nitrogén-dioxid
Ózon - Gyulladást vált ki a légutakban, ami az egész szervezetben
Ólom, higany, mangán, kadmium és nikkel( a finom részecskékhez kötődve kerülhetnek a levegőbe. Ezek idegméregként hatnak, és hosszú távon károsítják az idegsejteket).
Aromás szénhidrogének (PAH)
Így tehetsz ellene
Használj otthonodban HEPA szűrős légtisztítót.
Kövesd figyelemmel a hazai légszennyezettségi adatokat, és a rossz levegőjű napokon viselj legalább munkába menet minőségi, részecskeszűrős maszkot.
A füstölő illata kétségkívül kisimítja az idegeket, érdemes azonban kerülni a használatát, ugyanis egyeseknek nem tesz jót, ha a füst részecskéi a véráramba kerülnek.
