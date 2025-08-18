Akár életveszélyesek is lehetnek a nyári viharok, de sosem találná ki, hogy miért

A legtöbb ember egy nyári zivatar közeledtét megkönnyebbüléssel fogadja: végre lehűl a levegő, tisztul az ég. Az allergiások és az asztmások számára azonban egy ilyen vihar nem a megváltást, hanem az egészségügyi probléma – egészen konkrétan az allergia és az asztmás roham – kezdetét jelenti. A viharasztma nevű jelenségről és a tünetekről korábban itt írtunk bővebben – ezúttal azt járjuk köre, milyen kölcsönhatásban áll mindez a lakókörnyezetünkkel, az étkezéssel és a klímaváltozással, illetve megosztunk egy vészforgatókönyvet is roham esetére.

Egy kiadós vihar az allergia berobbanását okozhatja.

Fotó: Shutterstock/Africa Studio

Allergia és asztma vihar előtt és közben – Mi történik ilyenkor a levegőben és a tüdőben?

A vihar előtti erős szél a levegőbe juttatja a pollenszemeket, majd a magas páratartalom és az esőcseppek apró részecskékre törik őket. Ezek a mikrorészecskék mélyen a légutakba jutnak, ahol a szervezet immunrendszere heves reakciót indít – gyulladás, hörgőszűkület, fokozott nyákképződés léphet fel.

Ezért fordulhat elő, hogy a „csak” szénanáthás beteg hirtelen asztmás rohamot kap.

A roham ilyenkor percek alatt kialakulhat: nehézlégzés, mellkasi szorítás, köhögés, sípoló légzés jelentkezhet, és súlyos esetben oxigénhiány, eszméletvesztés is bekövetkezhet. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akiknek van ismert pollenallergiájuk, de az illető nem tud róla, vagy ha tud, nincs megfelelően kezelve.

Város vagy vidék: hol nagyobb az allergia kockázata?

A városokban a szennyezett levegő és a hősziget-hatás tovább ronthatja a helyzetet. A hősziget-hatás az a jelenség, amikor egy város vagy egy nagyobb beépített terület magasabb hőmérsékletű a környező területeknél, főleg éjszaka. Ez azért történhet meg, mert

az aszfalt és az épületek nappal elnyelik a nap hőjét, majd éjszaka lassan adják le;

kevés a növényzet és a párologtatás (ami természetes módon hűtene);

a sok épület és a légmozgás korlátozottsága miatt a meleg bennragad a városban;

a járművek, klímaberendezések és ipari tevékenységek plusz hőt termelnek.

Mindezek következménye, hogy a városi levegő 1–3 °C-kal, extrém esetben akár 7–8 °C-kal is melegebb lehet a környező vidéknél. Ez nemcsak a hőérzetet rontja, hanem fokozhatja a légszennyezettséget és a pollenhatást is, ami allergiásoknál és asztmásoknál súlyosbíthatja a tüneteket.

Vidéken ugyan frissebb a levegő, de a növények közelsége miatt a pollenszint akár extrém magas is lehet, vagyis a kockázat máshogy, de ott is jelen van.

További rossz hír, hogy a szél nagy távolságokra is eljuttathatja a pollenszemeket, ezért akkor is rosszabbodhatnak a tüneteink, ha nem a közvetlen környezetünkben, hanem a környező településeken tombol a vihar. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy zárt térben maradunk a vihar elvonulásáig.