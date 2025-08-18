Hírlevél

Rendkívüli

Brüsszel retteg a békétől: Zelenszkij megérkezett Washingtonba

veszély

Akár életveszélyesek is lehetnek a nyári viharok, de sosem találná ki, hogy miért

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Egy kiadós vihar az allergiások és asztmások számára az egészségügyi problémák kezdetét jelenti. Az orrfolyással, szemviszketéssel és torokkaparással járó allergia ilyenkor súlyosbodik, és életveszélyes roham is kialakulhat. Mutatjuk a vészforgatókönyvet.
veszélyviharallergia

A legtöbb ember egy nyári zivatar közeledtét megkönnyebbüléssel fogadja: végre lehűl a levegő, tisztul az ég. Az allergiások és az asztmások számára azonban egy ilyen vihar nem a megváltást, hanem az egészségügyi probléma – egészen konkrétan az allergia és az asztmás roham – kezdetét jelenti. A viharasztma nevű jelenségről és a tünetekről korábban itt írtunk bővebben – ezúttal azt járjuk köre, milyen kölcsönhatásban áll mindez a lakókörnyezetünkkel, az étkezéssel és a klímaváltozással, illetve megosztunk egy vészforgatókönyvet is roham esetére.

Egy kiadós vihar az allergia berobbanását okozhatja.
Egy kiadós vihar az allergia berobbanását okozhatja.
Fotó: Shutterstock/Africa Studio

Allergia és asztma vihar előtt és közben – Mi történik ilyenkor a levegőben és a tüdőben?

A vihar előtti erős szél a levegőbe juttatja a pollenszemeket, majd a magas páratartalom és az esőcseppek apró részecskékre törik őket. Ezek a mikrorészecskék mélyen a légutakba jutnak, ahol a szervezet immunrendszere heves reakciót indít – gyulladás, hörgőszűkület, fokozott nyákképződés léphet fel. 

Ezért fordulhat elő, hogy a „csak” szénanáthás beteg hirtelen asztmás rohamot kap. 

A roham ilyenkor percek alatt kialakulhat: nehézlégzés, mellkasi szorítás, köhögés, sípoló légzés jelentkezhet, és súlyos esetben oxigénhiány, eszméletvesztés is bekövetkezhet. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akiknek van ismert pollenallergiájuk, de az illető nem tud róla, vagy ha tud, nincs megfelelően kezelve.

Város vagy vidék: hol nagyobb az allergia kockázata?

A városokban a szennyezett levegő és a hősziget-hatás tovább ronthatja a helyzetet. A hősziget-hatás az a jelenség, amikor egy város vagy egy nagyobb beépített terület magasabb hőmérsékletű a környező területeknél, főleg éjszaka. Ez azért történhet meg, mert 

  • az aszfalt és az épületek nappal elnyelik a nap hőjét, majd éjszaka lassan adják le; 
  • kevés a növényzet és a párologtatás (ami természetes módon hűtene); 
  • a sok épület és a légmozgás korlátozottsága miatt a meleg bennragad a városban; 
  • a járművek, klímaberendezések és ipari tevékenységek plusz hőt termelnek. 

Mindezek következménye, hogy a városi levegő 1–3 °C-kal, extrém esetben akár 7–8 °C-kal is melegebb lehet a környező vidéknél. Ez nemcsak a hőérzetet rontja, hanem fokozhatja a légszennyezettséget és a pollenhatást is, ami allergiásoknál és asztmásoknál súlyosbíthatja a tüneteket

Vidéken ugyan frissebb a levegő, de a növények közelsége miatt a pollenszint akár extrém magas is lehet, vagyis a kockázat máshogy, de ott is jelen van.

További rossz hír, hogy a szél nagy távolságokra is eljuttathatja a pollenszemeket, ezért akkor is rosszabbodhatnak a tüneteink, ha nem a közvetlen környezetünkben, hanem a környező településeken tombol a vihar. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy zárt térben maradunk a vihar elvonulásáig. 

Meteorológusok és allergológusok szerint a veszély előrejelezhető

Meteorológusok szerint a legkritikusabb kombináció a magas pollenszint, a közeledő hidegfront és a hirtelen meginduló, vihar előtti erős szél. 

Az allergológusok ehhez hozzáteszik: a veszélyt főleg a fűpollen-időszakban kell komolyan venni, és a pácienseknek zivatar előtt erősen ajánlott elkerülni a kültéri tevékenységeket zivatar előtt.

A klímaváltozás sem kedvez az allergiásoknak: egyre hosszabb a pollenidőszak, gyakoribbak a viharok

A felmelegedés hatására a pollenszezon hosszabbodik, a növények több allergén anyagot termelnek, és a heves zivatarok is gyakoribbá válnak. Ez együtt azt jelenti, hogy a viharasztma jövőbeli esélye nagyobb lehet, mint most, 2025-ben.

A nyári viharasztma extrém rohamot válthat ki – a klímaváltozás csak tovább ront a helyzeten
Fotó: Connect Images via AFP/Sigrid Gombert

Mi a helyzet az ételallergiásokkal? Ők is veszélyben vannak? 

Mivel a jelenség alapvetően a pollenallergiához és az asztmához kapcsolódik, az ételallergiások önmagukban nem tartoznak viharasztma szempontjából legnagyobb kockázatú csoportba, viszont

  • ha valaki ételallergiás és pollenallergiás (pl. keresztallergiája van almára vagy dinnyére és mogyoróra a nyírfapollen miatt), akkor a fennállhat a viharasztma kockázata a pollenérzékenység miatt;
  • ha ételallergiásként már az illető átélt súlyos allergiás reakciót (anafilaxiás sokk), akkor a légutak extra érzékenysége miatt egy erős asztmás roham vagy légúti allergiás reakció potenciálisan súlyosabb lehet, még ha a kiváltó ok nem is étel, hanem pollen.

Közösségi felkészülés

Nemcsak az egyén tehet a megelőzés érdekében: iskolák és munkahelyek is felkészülhetnek, például inhalátorokkal, a szabadtéri edzéseket és rendezvényeket pedig érdemes ilyenkor beltérben megtartani. 

Vészforgatókönyv allergiás roham esetére

  • Amennyiben érintett vagy, feltétlenül kövesd a pollenjelentést és az időjárás-előrejelzést, magas kockázatnál kerüld a szabadtéren való tartózkodást a vihar előtt.
  • Viselj FFP2 maszkot
  • Mindig legyen nálad antihisztamin és hörgőtágító.
  • Roham esetén használd a gyógyszert, lélegezz nyugodtan, és ha nem javul az állapotod, hívd a mentőket 

 

