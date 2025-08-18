Akár életveszélyesek is lehetnek a nyári viharok, de sosem találná ki, hogy miért

A legtöbb ember egy nyári zivatar közeledtét megkönnyebbüléssel fogadja: végre lehűl a levegő, tisztul az ég. Az allergiások és az asztmások számára azonban egy ilyen vihar nem a megváltást, hanem az egészségügyi probléma – egészen konkrétan az allergia és az asztmás roham – kezdetét jelenti. A viharasztma nevű jelenségről és a tünetekről korábban itt írtunk bővebben – ezúttal azt járjuk köre, milyen kölcsönhatásban áll mindez a lakókörnyezetünkkel, az étkezéssel és a klímaváltozással, illetve megosztunk egy vészforgatókönyvet is roham esetére.
A vihar előtti erős szél a levegőbe juttatja a pollenszemeket, majd a magas páratartalom és az esőcseppek apró részecskékre törik őket. Ezek a mikrorészecskék mélyen a légutakba jutnak, ahol a szervezet immunrendszere heves reakciót indít – gyulladás, hörgőszűkület, fokozott nyákképződés léphet fel.
Ezért fordulhat elő, hogy a „csak” szénanáthás beteg hirtelen asztmás rohamot kap.
A roham ilyenkor percek alatt kialakulhat: nehézlégzés, mellkasi szorítás, köhögés, sípoló légzés jelentkezhet, és súlyos esetben oxigénhiány, eszméletvesztés is bekövetkezhet. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akiknek van ismert pollenallergiájuk, de az illető nem tud róla, vagy ha tud, nincs megfelelően kezelve.
A városokban a szennyezett levegő és a hősziget-hatás tovább ronthatja a helyzetet. A hősziget-hatás az a jelenség, amikor egy város vagy egy nagyobb beépített terület magasabb hőmérsékletű a környező területeknél, főleg éjszaka. Ez azért történhet meg, mert
Mindezek következménye, hogy a városi levegő 1–3 °C-kal, extrém esetben akár 7–8 °C-kal is melegebb lehet a környező vidéknél. Ez nemcsak a hőérzetet rontja, hanem fokozhatja a légszennyezettséget és a pollenhatást is, ami allergiásoknál és asztmásoknál súlyosbíthatja a tüneteket.
Vidéken ugyan frissebb a levegő, de a növények közelsége miatt a pollenszint akár extrém magas is lehet, vagyis a kockázat máshogy, de ott is jelen van.
További rossz hír, hogy a szél nagy távolságokra is eljuttathatja a pollenszemeket, ezért akkor is rosszabbodhatnak a tüneteink, ha nem a közvetlen környezetünkben, hanem a környező településeken tombol a vihar. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy zárt térben maradunk a vihar elvonulásáig.
Meteorológusok szerint a legkritikusabb kombináció a magas pollenszint, a közeledő hidegfront és a hirtelen meginduló, vihar előtti erős szél.
Az allergológusok ehhez hozzáteszik: a veszélyt főleg a fűpollen-időszakban kell komolyan venni, és a pácienseknek zivatar előtt erősen ajánlott elkerülni a kültéri tevékenységeket zivatar előtt.
A felmelegedés hatására a pollenszezon hosszabbodik, a növények több allergén anyagot termelnek, és a heves zivatarok is gyakoribbá válnak. Ez együtt azt jelenti, hogy a viharasztma jövőbeli esélye nagyobb lehet, mint most, 2025-ben.
Mivel a jelenség alapvetően a pollenallergiához és az asztmához kapcsolódik, az ételallergiások önmagukban nem tartoznak viharasztma szempontjából legnagyobb kockázatú csoportba, viszont
Nemcsak az egyén tehet a megelőzés érdekében: iskolák és munkahelyek is felkészülhetnek, például inhalátorokkal, a szabadtéri edzéseket és rendezvényeket pedig érdemes ilyenkor beltérben megtartani.