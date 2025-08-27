Babát tervezel? Azonnal cseréld le az antidepresszánsod!

Már a babatervezés időszakában érdemes megbeszélni a kezelőorvossal, hogy melyik antidepresszáns szedhető biztonsággal, és van-e olyan készítmény, amelyet tanácsos lecserélni.

Fotó: Shutterstock

Miért fontos az antidepresszáns újraértékelése a fogantatás előtt?

A terhesség első három hónapja a legkritikusabb időszak, hiszen ekkor alakulnak ki a baba főbb szervei és szervrendszerei. Ha ebben az időszakban a gyógyszerek megzavarják a fejlődést, fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki. A kutatások szerint az antidepresszánsok szedése valamivel növeli a születési rendellenességek kockázatát, bár ezek az esetek összességében ritkák.

A Montreáli Egyetem kutatásából kiderül, hogy a leggyakoribb elváltozás az alacsony születési súly és az autizmus, míg az anya esetében a gyógyszerek miatt nagyobb az esély a magas vérnyomás kialakulására. Más nemzetközi tanulmányok eredményei alapján a kockázat körülbelül kétszeres lehet a gyógyszert nem szedőkhöz képest. Ez a növekedés statisztikailag jelentős, de a gyakorlatban az újszülöttek döntő többsége még így is egészségesen jön világra.

Milyen problémákat okozhatnak az antidepresszánsok a babánál az anyaméhben?

Egyes kutatások szerint a gyógyszerekhez köthető eltérések között lehet

az alacsony születési súly,

a koraszülés,

a szívfejlődési rendellenességek,

légzőszervi problémák,

emésztőrendszeri gondok vagy koponya-fejlődési zavarok.

A hosszú távú hatásokról is folynak vizsgálatok: például összefüggést találtak az antidepresszánsok és az autizmus kissé emelkedett kockázata között, bár a bizonyítékok itt még nem teljesen egyértelműek.

Fotó: Shutterstock

Mely antidepresszánsokat kerüljük mindenképp?

A paroxetin áll a lista élén, ugyanis az első trimeszterben szedve növelheti a szívfejlődési rendellenességek esélyét. Orvosok nem is javasolják.

A bupropion terhesség alatti szedése összefügghet a vetélés vagy a szívhibák kockázatának kisebb mértékű emelkedésével.

A venlafaxin bizonyos esetekben légzési problémákkal hozható összefüggésbe (a gyermekről évekkel később kiderülhet, hogy asztmás, vagy kruppos).

A triciklikus antidepresszánsok (pl. amitriptilin, klomipramin) még régebbi gyógyszerek, amelyeknél nagyobb eséllyel írtak le fejlődési rendellenességeket, így ma már ritkán alkalmazzák őket terhesség alatt.

Az amitriptilin, a szem, fül, arc és nyak elváltozásaival hozhatók összefüggésbe a csecsemőknél.

Mely hangulatjavítók számítanak biztonságosabbnak?

A depressziót, a fejfájást, az alvászavarokat és emésztési problémákat sok esetben a szerotonin koncentrációjának csökkenése is okozhatja, vagyis akinél ezek a kellemetlen tünetek tartósan fennálnak, ott szükség van a szerotonin szintjének normalizálására. A szerotonin szintjének normalizálása két módon történhet: a visszavétel vagy a szerotoninreceptorok gátlásával - épp erre valók az ún. SSRI típusú (szelektív szerotoninvisszavétel-gátló) gyógyszerek.

Ezek közül a szertralin, fluoxetin, eszcitalopram és citalopram elfogadott választások terhesség alatt. Szedésük mellett a születési rendellenességek kockázata alacsony, és a legtöbb kismama gond nélkül hordja ki az egészséges babát.

A legfontosabb szabály, hogy mindig a lehető legalacsonyabb hatásos dózist érdemes alkalmazni, és lehetőség szerint egyféle készítményt.