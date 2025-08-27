Babát tervezel? Azonnal cseréld le az antidepresszánsod!

Hírlevél

A várandósság alatt a kismamák sok mindenre odafigyelnek – étkezésre, mozgásra, vitaminokra –, de kevés szó esik arról, hogy mi történik akkor, ha valaki hangulatjavítót szed. Pedig az antidepresszáns-kérdést elengedhetetlen körbejárni, hiszen a gyógyszerek nemcsak az édesanya, hanem a fejlődő magzat szervezetére is hatással lehetnek.
Már a babatervezés időszakában érdemes megbeszélni a kezelőorvossal, hogy melyik antidepresszáns szedhető biztonsággal, és van-e olyan készítmény, amelyet tanácsos lecserélni.

Pregnancy and becoming parent concept. Mother placing a ultrasound picture of her baby to a photo album.
Fotó: Shutterstock

Miért fontos az antidepresszáns újraértékelése a fogantatás előtt?

A terhesség első három hónapja a legkritikusabb időszak, hiszen ekkor alakulnak ki a baba főbb szervei és szervrendszerei. Ha ebben az időszakban a gyógyszerek megzavarják a fejlődést, fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki. A kutatások szerint az antidepresszánsok szedése valamivel növeli a születési rendellenességek kockázatát, bár ezek az esetek összességében ritkák.

A Montreáli Egyetem kutatásából kiderül, hogy a leggyakoribb elváltozás az alacsony születési súly és az autizmus, míg az anya esetében a gyógyszerek miatt nagyobb az esély a magas vérnyomás kialakulására. Más nemzetközi tanulmányok eredményei alapján a kockázat körülbelül kétszeres lehet a gyógyszert nem szedőkhöz képest. Ez a növekedés statisztikailag jelentős, de a gyakorlatban az újszülöttek döntő többsége még így is egészségesen jön világra.

Milyen problémákat okozhatnak az antidepresszánsok a babánál az anyaméhben?

Egyes kutatások szerint a gyógyszerekhez köthető eltérések között lehet

  • az alacsony születési súly,
  • a koraszülés,
  • a szívfejlődési rendellenességek,
  • légzőszervi problémák,
  • emésztőrendszeri gondok vagy koponya-fejlődési zavarok.

A hosszú távú hatásokról is folynak vizsgálatok: például összefüggést találtak az antidepresszánsok és az autizmus kissé emelkedett kockázata között, bár a bizonyítékok itt még nem teljesen egyértelműek.

antidepresszáns, babavárás, terhesség, várandósság
Fotó: Shutterstock

Mely antidepresszánsokat kerüljük mindenképp?

  • A paroxetin áll a lista élén, ugyanis az első trimeszterben szedve növelheti a szívfejlődési rendellenességek esélyét. Orvosok nem is javasolják.
  • A bupropion terhesség alatti szedése összefügghet a vetélés vagy a szívhibák kockázatának kisebb mértékű emelkedésével.
  • A venlafaxin bizonyos esetekben légzési problémákkal hozható összefüggésbe (a gyermekről évekkel később kiderülhet, hogy asztmás, vagy kruppos).
  • A triciklikus antidepresszánsok (pl. amitriptilin, klomipramin) még régebbi gyógyszerek, amelyeknél nagyobb eséllyel írtak le fejlődési rendellenességeket, így ma már ritkán alkalmazzák őket terhesség alatt.
  • Az amitriptilin, a szem, fül, arc és nyak elváltozásaival hozhatók összefüggésbe a csecsemőknél.

Mely hangulatjavítók számítanak biztonságosabbnak? 

A depressziót, a fejfájást, az alvászavarokat és emésztési problémákat sok esetben a szerotonin koncentrációjának csökkenése is okozhatja, vagyis akinél ezek a kellemetlen tünetek tartósan fennálnak, ott szükség van a szerotonin szintjének normalizálására. A szerotonin szintjének normalizálása két módon történhet: a visszavétel vagy a szerotoninreceptorok gátlásával - épp erre valók az ún. SSRI típusú (szelektív szerotoninvisszavétel-gátló) gyógyszerek. 

Ezek közül a szertralin, fluoxetin, eszcitalopram és citalopram elfogadott választások terhesség alatt. Szedésük mellett a születési rendellenességek kockázata alacsony, és a legtöbb kismama gond nélkül hordja ki az egészséges babát.

A legfontosabb szabály, hogy mindig a lehető legalacsonyabb hatásos dózist érdemes alkalmazni, és lehetőség szerint egyféle készítményt.

Miért nem jó ötlet a hirtelen gyógyszerelhagyás és váltás?

Sokan megijednek a kockázatok hallatán, és azonnal abbahagynák a gyógyszerszedést. Ez azonban meglehetősen veszélyes. A kezeletlen depresszió ugyanis kihat az édesanya testi-lelki állapotára, ami a magzat egészségére is negatív hatást gyakorol: nő a a vetélés, a koraszülés és a szülés utáni depresszió esélye. Éppen ezért a döntést mindig szakemberrel kell meghozni, és megtalálni a személyre szabott legideálisabb antidepresszánst. 

Antidepresszánst szedni terhesség alatt nem tilos, de nagyfokú körültekintést igényel. A cél mindig az, hogy az anya és a baba számára is a legkisebb kockázat mellett biztosítsák a stabil lelkiállapotot. És ami még ennél is fontosabb, hogy a gyógyszerszedésről soha ne önállóan, hanem orvossal egyeztetve döntsön a kismama, már hónapokkal a fogantatás előtt.

 

