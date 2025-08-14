Vörösbor vagy fehérbor? Az egyik kifejezetten növeli a bőrrák kialakulásának esélyét

A bor – legyen az fehér vagy vörös – alkoholt tartalmaz, és az alkohol fogyasztása bizonyos esetekben növelheti egyes rákfajták kialakulásának kockázatát. Az alkohol lebontásakor keletkező anyagok irritálhatják a sejtek DNS-ét, ami hosszú távon problémához vezethet.

A fehérbor fogyasztása egyetlen rákfajtára nézve mutat kockázatnövekedést – a bőrrákra.

Fotó: siamionau pavel / Shutterstock

Három nagy vizsgálat adatait elemezték a szakemberek

A Science Daily cikkében is közzétett kutatás a vörös- és fehérborok, valamint bizonyos daganatok kapcsolatát vizsgálta. Az amerikai Brown University School of Public Health a témában elvégzett tanulmány eredményeit elemezte és hasonlította össze. Az eredmények 42 személytől származtak, és a szakemberek is e 42 személy életmódját kísérték figyelemmel hosszabb időn keresztül. A résztvevőknek kérdőíven kellett nyilatkozniuk étkezési szokásaikról, mely kitért az alkoholfogyasztásra és az alkoholtartalmú üdítőitalok fogyasztásának mértékére is. A szakembergárda monitorozta, hogyan alakul az egészségük, milyen betegségek jelennek meg náluk, és hogy ezek összefüggésben vannak-e a borfogyasztással.

Eunyoung Cho, az egyetem dermatológus és epidemiológus professzora szerint nem találtak szignifikáns különbséget rákkockázat tekintetében vörös- és fehérbor fogyasztása között, és egyértelmű bizonyítékot sem nyertek arra vonatkozóan, hogy a vörösbor csökkentené bármelyik daganattípus kialakulásának kockázatát.

Valamit azonban mégiscsak felfedeztek. Mégpedig azt, hogy a fehérbor fogyasztása egyetlen rákfajtára nézve mutat kockázatnövekedést – a bőrrákra.

A bőrrák (melanoma) esélye fehérborfogyasztás mellett a nők körében kb. 22%-kal nőtt – ennek okaira azonban egyelőre még a kutatók sem találtak egyértelmű magyarázatot. Vélhetően az is közrejátszhat, hogy a fehérborban magasabb az acetaldehid-koncentráció (ez köztudottan károsíthatja a DNS-t).

A vörösbor pozitívuma: képes ellensúlyozni az acetaldehid ártalmas hatását

A vörösborban található rezervatol nevű antioxidáns, mely főleg a szőlő héjából és magjából származik, csökkentheti a szervezetben az oxidatív stresszt, amelyek számos betegséggel kapcsolatban állnak: például a rákkal és a szívbetegségekkel. Néhány kutatás szerint a mérsékelt vörösborfogyasztás összefügghet a jobb szív- és érrendszeri egészséggel, például csökkentheti a szívbetegségek kialakulásának esélyét, mert segít a „rossz” koleszterin (LDL) szintjének csökkentésében, és javíthatja a vérkeringést.