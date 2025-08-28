Lerántjuk a leplet 8 gyakori fogápolási mítoszról

Gyerekkorunktól kezdve hallunk tippeket a szüleinktől, az iskolából vagy épp a reklámokból, de valljuk be, roppant nehéz kiszűrni, mi az abszolút igazság és a legbiztonságosabb módszer. Az utóbbi években kutatások sorra cáfolják a 30-50 évvel ezelőtti fogápolással kapcsolatos „jó tanácsokat”, ezért érdemes rendet tenni a fejekben, és tisztázni, hogyan érdemes valójában ápolni a fogainkat.

A savak és a durva szemcsék maradandó károsodást okozhatnak

Fotó: Shutterstock

Ezek a leggyakoribb fogápolási és szájhigiéniai mítoszok

1. A fogakat körkörösen kell mosni

Sokan így tanulták, de a körkörös mozdulat akár az íny alá is nyomhatja a baktériumokat, és hosszú távon ínyproblémákhoz vezethet. A modernebb ajánlás inkább a sepregető technika: a fogínytől indulva söpörjük le a szennyeződést a fog felé. Ez sokkal kíméletesebb és hatékonyabb.

2. Ha evés után fogat mosol, bármit ehetsz

Ez is félrevezető. A táplálkozásunk alapvetően befolyásolja a fogak állapotát. A cukros italok, a nassolás és a túl puha, feldolgozott ételek mind rontják a száj és a fogaink egészségét. Érdemes inkább a mediterrán étrendet követni: sok zöldséggel, halakkal, magvakkal. Ez nemcsak a szívnek tesz jót, hanem a fogíny gyulladását is csökkentheti.

3. A fehér fogak titka: szódabikarbóna vagy citromlé

Ezt a praktikát azonnal felejtsd el! A szódabikarbóna és a citromlé valóban leoldhatja a foltokat, de közben – hosszú távon alkalmazva – tönkreteszi a fogzománcot. A savak és a durva szemcsék maradandó károsodást okozhatnak, így a rövid távú fehérítés hosszú távon érzékeny, romló fogakat eredményezhet. Amennyiben természetesen fehér fogakat szeretnél, keress fel egy megbízható szakorvost, és kérj tőle tanácsot fogfehérítés témában.

4. A fogfehérítő termékek roncsolják a fogakat

Ez félig-meddig mítosz. A legtöbb bolti fogfehérítő krém és csík alacsony koncentrációban tartalmaz fehérítő (peroxidot) anyagot, így nem károsítja a fogakat, viszont látványos hatást aligha ad.

Tetszik, vagy sem, peroxid nélkül nem jön létre fogfehérítés.

Az orvosi rendelőkben 40%-os-at használnak, és ínyvédő zselével védik ki a peroxid nem kívánt hatásait. Ha tehát minőségi és látványos fogfehérítést szeretnél, érdemes inkább fogorvoshoz fordulni. A tévhitekkel ellentétben az eljárás nem teszi tönkre a fogzománcot hosszú távon sem.