Lerántjuk a leplet 8 gyakori fogápolási mítoszról

Gyerekkorunktól kezdve hallunk tippeket a szüleinktől, az iskolából vagy épp a reklámokból, de valljuk be, roppant nehéz kiszűrni, mi az abszolút igazság és a legbiztonságosabb módszer. Az utóbbi években kutatások sorra cáfolják a 30-50 évvel ezelőtti fogápolással kapcsolatos „jó tanácsokat”, ezért érdemes rendet tenni a fejekben, és tisztázni, hogyan érdemes valójában ápolni a fogainkat.
Sokan így tanulták, de a körkörös mozdulat akár az íny alá is nyomhatja a baktériumokat, és hosszú távon ínyproblémákhoz vezethet. A modernebb ajánlás inkább a sepregető technika: a fogínytől indulva söpörjük le a szennyeződést a fog felé. Ez sokkal kíméletesebb és hatékonyabb.
Ez is félrevezető. A táplálkozásunk alapvetően befolyásolja a fogak állapotát. A cukros italok, a nassolás és a túl puha, feldolgozott ételek mind rontják a száj és a fogaink egészségét. Érdemes inkább a mediterrán étrendet követni: sok zöldséggel, halakkal, magvakkal. Ez nemcsak a szívnek tesz jót, hanem a fogíny gyulladását is csökkentheti.
Ezt a praktikát azonnal felejtsd el! A szódabikarbóna és a citromlé valóban leoldhatja a foltokat, de közben – hosszú távon alkalmazva – tönkreteszi a fogzománcot. A savak és a durva szemcsék maradandó károsodást okozhatnak, így a rövid távú fehérítés hosszú távon érzékeny, romló fogakat eredményezhet. Amennyiben természetesen fehér fogakat szeretnél, keress fel egy megbízható szakorvost, és kérj tőle tanácsot fogfehérítés témában.
Ez félig-meddig mítosz. A legtöbb bolti fogfehérítő krém és csík alacsony koncentrációban tartalmaz fehérítő (peroxidot) anyagot, így nem károsítja a fogakat, viszont látványos hatást aligha ad.
Tetszik, vagy sem, peroxid nélkül nem jön létre fogfehérítés.
Az orvosi rendelőkben 40%-os-at használnak, és ínyvédő zselével védik ki a peroxid nem kívánt hatásait. Ha tehát minőségi és látványos fogfehérítést szeretnél, érdemes inkább fogorvoshoz fordulni. A tévhitekkel ellentétben az eljárás nem teszi tönkre a fogzománcot hosszú távon sem.
Nem tudjuk, ki mondta, de nem volt egy okos tanács. A fogselyem nagyon fontos, de önmagában kevés. Segít eltávolítani a lepedéket a fogak közül, de csak fogmosással együtt ér valamit.
A szakemberek azt javasolják, hogy naponta egyszer használjunk fogselymet vagy fogköztisztító kefét, majd mossunk fogat fluoridos fogkrémmel.
Ez a kombináció az, ami tényleg véd a szuvasodás ellen.
Ez különösen savas ételek vagy italok után (pl. bor, narancslé, citrom) kifejezetten rossz ötlet. A savak átmenetileg felpuhítják a zománcot, és ilyenkor a dörzsölés csak kárt tehet benne. Várjunk kb. fél órát, vagy rágjunk cukormentes rágógumit, amíg a nyál semlegesíti a savakat.
Ez sem igaz, ahogy az sem, hogy az elektromos fogkefe professzionálisabb tisztítást tesz lehetővé, mint a manuális fogmosás.
A túl erős nyomás csak az ínyt és a fognyakat sérti, érzékenységet okoz, miközben nem lesz tisztább a fog.
Sokkal fontosabb a helyes technika: alapos, minden felszínt érintő tisztítás. Amennyiben évek óta kézi fogkefét használsz, és nincsenek fogproblémáid, nyugodtan maradhatsz a hagyományos fogkefénél, nem szükséges elektromos fogkefébe befektetned, ha nem szeretnél.
Ha rögtön szájvizet használsz, lemosod a fogkrémben lévő fluoridos védőréteget a fogadról. Jobb, ha csak vízzel öblítesz, szájvizet pedig inkább akkor vess be, ha fogszabályzód van, ínyproblémákkal küzdesz, vagy a fogorvos külön ajánlja.
A minőségi fogápolás sokkal inkább apró szokásokon múlik, mint a nagy „trükkökön”. Az, hogy nem nassolunk egész nap, hogy kerüljük a kólát, vagy hogy vacsora után tényleg szánunk öt percet a rendes tisztításra sokkal fontosabbak, mint bármilyen divatos tanács.