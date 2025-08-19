A koffeinallergia létező jelenség – életmentő lehet felismerni a jeleit

Sokak számára a kávé, a tea, vagy az energiaital a reggeli vagy a délutáni rutin része, de vannak, akiknek ezeket az italokat száműzniük kell az életükből. A bennük található koffein ugyanis akár súlyos, allergiás tüneteket is okozhat − ezt hívjuk koffeinallergiának. Viszonylag ritka betegség, a szakirodalom szerint a népesség kevesebb, mint 1%-át érinti.

A koffeinallergia létező jelenség, és életmentő lehet felismerni a figyelmeztető jeleit!

Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Amikor a koffein ellenség − Mikor gyanakodhatunk koffeinallergiára?

Az első gyanú akkor merülhet fel, amikor már kis mennyiségű koffein bevitele után is szokatlan reakciókat tapasztalunk. Ilyenek lehetnek:

bőrkiütés

viszketés, csalánkiütés

arc- vagy torokduzzanat

légszomj, szédülés

szívdobogás

hasmenés

hányinger

Sokan nem ismerik fel, mert a tünetek nagyon hasonlítanak más allergiás vagy emésztési problémákhoz. Amennyiben minden koffeintartalmú ital vagy étel elfogyasztása után ugyanaz a reakció jelentkezik, az egyértelmű jelzés lehet. Ritka, de előfordulhat anafilaxiás reakció is, ami azonnali orvosi beavatkozást igényel. Ha azt gyanítjuk, hogy koffeinallergia állhat a háttérben, érdemes felkeresni egy allergológust.

A vizsgálat vérvizsgálatból vagy bőrpróbából áll, ami segít megerősíteni az allergiát, és kizárni a koffeinérzékenységet vagy más összetevők okozta reakciót.

A koffeinérzékenység nem ugyanaz, mint a koffeinallergia

Nem szabad összetéveszteni a koffeinallergiát a koffeinérzékenységgel. A koffeinérzékenység sokkal gyakoribb, és főként a központi idegrendszerre gyakorolt hatásban nyilvánul meg: szorongás, nyugtalanság, remegés, szívdobogás, alvászavar és émelygés. Ilyenkor nem az immunrendszer, hanem a koffein farmakológiai hatása okozza a tüneteket. Amennyiben beigazolódik, hogy érzékenyek vagy allergiásak vagyunk a koffeinre, a legbiztonságosabb stratégia a koffein teljes kiiktatása.

Ez nemcsak a kávét jelenti, hanem minden más koffeintartalmú italt és ételt is: fekete és zöld teát, energiaitalokat, kólát, egyes csokoládéfajtákat, illetve néhány fájdalomcsillapítót, megfázás elleni vagy fogyókúrás készítményt.

Célszerű mindig ellenőrizni az összetevőket, mert a koffein néha rejtett formában van jelen, például guarana kivonatként.