Halálos húsevő féreg fertőzött meg egy embert

Készülj időben az őszi megfázásra antibiotikumok nélkül

A nyár lassan búcsút int, helyét átveszi a hűvösebb, szeszélyesebb ősz. Előfordul, hogy ilyenkor még nem öltözünk elég rétegesen, a hőmérséklet-ingadozások pedig megviselik a szervezetünket – nem csoda, hogy sokan küzdenek megfázással, náthával, orrdugulással.
Bár az antibiotikumoknak is van helyük a gyógyításban, egyszerű meghűlés esetén legtöbbször nincs szükség rájuk, sőt, többet ártanak, mint használnak. A természetes módszerek és néhány bevált házi praktika sokat segíthetnek abban, hogy megelőzzük, vagy hamarabb átvészeljük a betegséget. Ha az alábbiakat beépíted a mindennapjaidba, sokat teszel immunrendszered erősítéséért, és enyhítheted a megfázásos időszak kellemetlenségeit is.

A megfázás ellen néha a legjobb praktika a pihenés
A megfázás ellen néha a legjobb praktika a pihenés
Fotó: Shutterstock

A megfázás ellen néha a legjobb praktika a pihenés

Amikor elkap minket egy megfázás, hajlamosak vagyunk félvállról venni, és lábon kihordani. Ez azonban sokszor csak meghosszabbítja a betegség időtartamát, sőt szövődményekhez is vezethet. A legokosabb döntés az, ha ilyenkor engedünk a testünk jelzésének, és megadjuk magunknak az esélyt a regenerálódásra. Egy forró fürdő, egy többórás alvás, egy bögre meleg gyógytea segíthetnek abban, hogy akár egyetlen hétvége alatt jelentősen javuljon a közérzetünk.

Nyár végétől érdemes betárazni néhány szuperélelmiszerből, amelyek már nagyszüleink idején is beváltak a megfázás ellen

  • Kakukkfű, hárs, zsályatea − torokfájás esetén bátran vessük be bármelyiket tea formájában.
  • Borsmenta és gyömbér − orrdugulásra érdemes kipróbálni a borsmentát, a gyömbér frissen reszelve vagy teaként fogyasztva szintén gyorsíthatja a gyógyulást.
  • Házi „antibiotikum” 3 hozzávalóból: egyre népszerűbb egy egyszerű, otthon is elkészíthető természetes keverék, amely fokhagymából, lilahagymából és mézből áll. A hagymák értékes hatóanyagai és a méz gyulladáscsökkentő ereje együttesen segítenek enyhíteni a köhögést és a torokfájást, miközben támogatják az immunrendszert. A hagymákat apróra vágva mézbe keverjük, majd néhány órát állni hagyjuk. Az így kapott szirupból egy-egy kanállal fogyasztva már rövid időn belül érezhető a javulás. 
  • Vény nélkül kapható antibiotikum torokfájásra: a gyógyszertárban elérhető szopogató tabletták, torokfertőtlenítők és gyulladáscsökkentő készítmények sikeresen enyhíthetik a tüneteket. 
  • Citrom: ha a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, akkor a legjobb immunerősítő  felnőtteknek  a C- vitamin. Ezek az immunerősítő vitaminok segítenek abban, hogy szervezetünk könnyebben ellenálljon a fertőzéseknek, és a megfázás kezelése rövidebb, szövődménymentes folyamat legyen.

Az egyik legismertebb természetes antibiotikum a kurkuma, amely gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatásáról régóta ismert, ajánlott meleg tejben elkeverve, kevés mézzel ízesítve fogyasztani.

Ez az úgynevezett „aranytej” nemcsak a torokfájást enyhítheti, hanem a nyugodt alvást is segíti, amire betegség idején különösen nagy szükségünk van.

Hasonlóan jótékony hatású lehet a fekete bors és a fahéj is. Utóbbi melegítő hatású, javítja a keringést, és ha mézes teába szórjuk, akkor csökkentheti a köhögést és enyhítheti a megfázás kellemetlen tüneteit.

Megelőzés: erősítsük az immunrendszert

A legjobb védekezés, ha eleve csökkentjük annak esélyét, hogy elkapjuk a betegséget. A probiotikumok szedése is támogathatja a bélflórát: immunrendszerünk nagy része a bélben található, így ha a bélflóra egyensúlya jó, a szervezet hatékonyabban tud védekezni a vírusok és baktériumok ellen. Emellett érdemes sok friss szezonális gyümölcsöt (alma, körte, szilva), zöldséget (sütőtök, cékla), rostban gazdag ételt fogyasztani, és odafigyelni a rendszeres kézmosásra, a megfelelő réteges öltözködésre és a stressz csökkentésére. 

A nátha általában magától is elmúlik pár nap alatt
Fotó: Shutterstock

Mikor forduljunk orvoshoz?

Bár a nátha általában magától is elmúlik pár nap alatt, vannak esetek, amikor nem szabad halogatni az orvosi vizitet. Ha a tünetek 4–5 nap után sem enyhülnek, hanem inkább súlyosbodnak, ha tartós láz jelentkezik, vagy ha légzési nehézségek, erős mellkasi fájdalom lép fel, mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Ilyenkor ugyanis már nem egyszerű megfázásról lehet szó, hanem vírusról vagy bakteriális fertőzésről, amit antibiotikum nélkül nem biztos, hogy le lehet győzni.

Az őszi megfázások tehát elkerülhetők vagy legalábbis enyhíthetők, ha időben odafigyelünk a testünk jelzéseire, pihenünk, és kihasználjuk a természet kínálta lehetőségeket. A megfelelő életmóddal és néhány bevált házi praktikával sokszor gyorsabban visszanyerhetjük energiánkat, mintha rögtön gyógyszerekhez nyúlnánk.

 

