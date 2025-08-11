Nyár, menopauza, hőhullámok – Ezt tanácsolja az endokrinológus a változókorban lévő nőknek

Menopauza idején fokozatosan leáll a petefészkek ciklusos működése, hormonszint-változás következik be, azaz változik a hőszabályozásban résztvevő szerotonin szintje és csökken az ösztrogénszint. Utóbbi csökkenése nemcsak a menstruáció megszűnését eredményezi, hanem számos kellemetlen változókori tünetet is hozhat, például hőhullámokat, alvászavart, ingerlékenységet, szorongást vagy éppen fokozott izzadást. A nők gyakran tapasztalnak hőhullámokat az arcon, a nyakon és a mellkasukon. Emellett életmódbeli tényezők (dohányzás, koffein- és alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek szedése) is ronthatnak az életmód minőségén. A hőség és a magas páratartalom e tüneteket „belobbantja”, fokozza, éppen ezért a menopauzás nők az átlagosnál kényelmetlenebbül érezhetik magukat a nyári időszakban.
A rendszeres, de nem túl megerőltető, hűvösebb helyiségben végzett testmozgás (reggeli séták, úszás, jóga, könnyebb pilates-gyakorlatok) segíthet a hőszabályozásban és pozitív hatással lehet az alvásminőségre is. Mivel a hormonális változások hajlamosíthatnak csontritkulásra és hízásra, az aktív életmód egyébként is különösen fontos ebben az életszakaszban.
A menopauza nemcsak a testet, de a lelket is megviselheti. A kimerültség és a hormonális hullámzások fokozhatják a szorongást, az önbizalomhiányt és a lehangoltságot.
Szakíts bőven időt magadra nyáron: olvass, találkozz a barátaiddal, próbálj ki egy kézműves mesterséget – ezek segíthetnek az érzelmi egyensúly megtartásában.
Ha a tünetek tartósan megnehezítik a mindennapi életedet, érdemes endokrinológus vagy nőgyógyász segítségét kérni. A hőhullámok, alvászavarok és egyéb panaszok hatékonyan enyhíthetők hormonpótló kezeléssel vagy természetes alternatívákkal, például fitoösztrogénekkel. A kezelés mindig egyéni mérlegelés alapján történik, az általános egészségi állapot figyelembevételével.