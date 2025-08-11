Hírlevél

túlélés

Nyár, menopauza, hőhullámok – Ezt tanácsolja az endokrinológus a változókorban lévő nőknek

A változókor időszaka önmagában is komoly testi-lelki kihívásokat jelenthet a nők számára, hiszen hormonális változások egész sora zajlik le a szervezetükben. Nyáron, a magas hőmérséklet és páratartalom idején a menopauza-panaszok felerősödhetnek, ami tovább nehezíti a mindennapokat. Endokrinológus szerint az alábbi praktikák segíthetnek a nyári időszak könnyebb elviselésére.
túlélésnyármenopauza

Menopauza idején fokozatosan leáll a petefészkek ciklusos működése, hormonszint-változás következik be, azaz változik a hőszabályozásban résztvevő szerotonin szintje és csökken az ösztrogénszint. Utóbbi csökkenése nemcsak a menstruáció megszűnését eredményezi, hanem számos kellemetlen változókori tünetet is hozhat, például hőhullámokat, alvászavart, ingerlékenységet, szorongást vagy éppen fokozott izzadást. A nők gyakran tapasztalnak hőhullámokat az arcon, a nyakon és a mellkasukon. Emellett életmódbeli tényezők (dohányzás, koffein- és alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek szedése) is ronthatnak az életmód minőségén. A hőség és a magas páratartalom e tüneteket „belobbantja”, fokozza, éppen ezért a menopauzás nők az átlagosnál kényelmetlenebbül érezhetik magukat a nyári időszakban. 

menopauza
Nyár a menopauza idején
Fotó: Renata Photography / Shutterstock

Tippek, amelyekkel könnyebben átvészelhető nyáron a menopauza

  • A nagy hőségben a hőhullámok és az izzadékonyság kezelése érdekében érdemes minden lehetőséget megragadni a test hűtésére. A réteges, szellős, természetes anyagból készült ruházat segíti a hő leadását. (A lenvászon vagy pamut öltözékek sokkal előnyösebbek, mint a műszálas anyagok). 
  • A gyakori, langyos vízzel történő zuhanyzás, arcmosás átmenetileg enyhítheti a hőhullámokat.
2457651279
Fotó: Shutterstock
  • A menopauza idején megváltozik a test folyadékháztartása, így már eleve nagyobb a dehidratáció kockázata. Ajánlott napi 2,5–3 liter folyadékot, elsősorban (citromos vagy uborkás) vizet, esetleg gyógyteát (például zsálya-, cickafark) fogyasztani. Ezek segíthetik a hormonális egyensúlyt és nyugtató hatásúak. 

Hőhullámokra való felkészülés étrenddel

  • Dr Christina Jang endokrinológus, az Ausztrál-ázsiai Menopauza Társaság alapítója szerint a nyári hónapokban különösen érdemes mérsékelni a csípős, túlzottan fűszeres ételeket, a túlzott kávé- és alkoholfogyasztást. A koffein fokozhatja a szívdobogásérzést, míg az alkohol megnövelheti a testhőmérsékletet. 
  • A hideg italok és a jégkrémek pillanatnyilag enyhülést hozhatnak a menopauza és a hőség idején, de a túlzott cukorfogyasztás egy idő után szintén csak rontani fog a helyzeten. Válassz inkább könnyű, de tápláló salátát, illeszd be életedbe a mediterrán fogásokat. A dobozos jégkrém helyett válassz kisebb kiszerelésűt (pálcikás, tölcséres változatok), vagy fogyassz gyümölcssalátát. 
2620409919
Fotó: Shutterstock

Mozgással kapcsolatos tanácsok nyárra, menopauza idejére

A rendszeres, de nem túl megerőltető, hűvösebb helyiségben végzett testmozgás (reggeli séták, úszás, jóga, könnyebb pilates-gyakorlatok) segíthet a hőszabályozásban és pozitív hatással lehet az alvásminőségre is. Mivel a hormonális változások hajlamosíthatnak csontritkulásra és hízásra, az aktív életmód egyébként is különösen fontos ebben az életszakaszban.

2436114463
Fotó: Shutterstock

Lelki egészség támogatása

A menopauza nemcsak a testet, de a lelket is megviselheti. A kimerültség és a hormonális hullámzások fokozhatják a szorongást, az önbizalomhiányt és a lehangoltságot. 

Szakíts bőven időt magadra nyáron: olvass, találkozz a barátaiddal, próbálj ki egy kézműves mesterséget – ezek segíthetnek az érzelmi egyensúly megtartásában.

Szükség esetén orvosi segítség

Ha a tünetek tartósan megnehezítik a mindennapi életedet, érdemes endokrinológus vagy nőgyógyász segítségét kérni. A hőhullámok, alvászavarok és egyéb panaszok hatékonyan enyhíthetők hormonpótló kezeléssel vagy természetes alternatívákkal, például fitoösztrogénekkel. A kezelés mindig egyéni mérlegelés alapján történik, az általános egészségi állapot figyelembevételével.

 

