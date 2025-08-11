Nyár, menopauza, hőhullámok – Ezt tanácsolja az endokrinológus a változókorban lévő nőknek

Fotó: Shutterstock

Mozgással kapcsolatos tanácsok nyárra, menopauza idejére

A rendszeres, de nem túl megerőltető, hűvösebb helyiségben végzett testmozgás (reggeli séták, úszás, jóga, könnyebb pilates-gyakorlatok) segíthet a hőszabályozásban és pozitív hatással lehet az alvásminőségre is. Mivel a hormonális változások hajlamosíthatnak csontritkulásra és hízásra, az aktív életmód egyébként is különösen fontos ebben az életszakaszban.

Fotó: Shutterstock

Lelki egészség támogatása

A menopauza nemcsak a testet, de a lelket is megviselheti. A kimerültség és a hormonális hullámzások fokozhatják a szorongást, az önbizalomhiányt és a lehangoltságot.

Szakíts bőven időt magadra nyáron: olvass, találkozz a barátaiddal, próbálj ki egy kézműves mesterséget – ezek segíthetnek az érzelmi egyensúly megtartásában.

Szükség esetén orvosi segítség

Ha a tünetek tartósan megnehezítik a mindennapi életedet, érdemes endokrinológus vagy nőgyógyász segítségét kérni. A hőhullámok, alvászavarok és egyéb panaszok hatékonyan enyhíthetők hormonpótló kezeléssel vagy természetes alternatívákkal, például fitoösztrogénekkel. A kezelés mindig egyéni mérlegelés alapján történik, az általános egészségi állapot figyelembevételével.