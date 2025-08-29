A pajzsmirigy működési zavara nem csak egyetlen szervre hat: a belső rendszerek egyensúlyának felborulása az egész testre befolyással van, így a probléma gyakran külső jelekben is megmutatkozik. A pajzsmirigyzavarok érinthetik a bőrt, a szemeket, de akár az általános energiát és hangulatot is.
A statisztikák szerint a pajzsmirigyzavarok rendkívül gyakoriak, különösen nőknél: 8 nőből 1-nél kialakul valamilyen probléma életük során, és a leggyakoribb közülük a Hashimoto-kór. Bár a férfiak is érintettek lehetnek, náluk 5–8-szor ritkábban fordul elő. A pajzsmirigy problémákat több tényező is befolyásolhatja, ilyenek például az alábbiak:
Mivel a pajzsmirigy számos szervre hat, a tünetek is sokfélék lehetnek. Légy résen, és figyelj az alábbi jelekre:
A pajzsmirigy által termelt hormonok mennyiségétől függően előfordulhat, hogy a súlyunk változik. Ha az étkezés és a mozgás változatlan, mégis fogysz vagy híznál, az lehet a pajzsmirigy jelzése.
A pajzsmirigy befolyásolja a sejtek energiatermelését, így alulműködés esetén könnyen kimerültnek érezheted magad.
Az ingerlékenység depresszió alulműködésnél, míg idegesség, szorongás a túlműködésnél jelentkezhet.
Alulműködés esetén lassú, túlműködésnél gyors szívverés fordulhat elő. A gyors szívverés szorongás-érzést, pánikrohamot is kiválthat, míg a lassú pulzus fáradtságot okozhat.
Ha a könnyű gyaloglás is kifáraszt, holott régebben ez nem volt rád jellemző, az bizony pajzsmirigyzavarra utalhat.
Az ödéma, különösen a szem körüli duzzanat alulműködésre utalhat.
A pajzsmirigy nem megfelelő működése miatt a béta-karotin nem alakul át A-vitaminná, így a bőr elszíneződhet.
Ez az egyik legárulkodóbb jel. Alulműködés esetén a menstruáció erősebb és hosszabb lehet, túlműködésnél pedig gyengébb.
Mivel a pajzsmirigy befolyásolja az energiaellátást az izmokban, alulműködésnél izomgyengeséget okozhat.
Alulműködésnél székrekedés, túlműködésnél hasmenés fordulhat elő.
Alulműködésnél: hideg intolerancia, izom- és ízületi fájdalom, hajritkulás, száraz bőr, rekedt hang
Túlműködésnél: meleg intolerancia, fokozott izzadás, kidülledt szemek
Mivel a pajzsmirigy betegsége örökölhető, fontos a rendszeres ellenőrzés, ha a családban előfordult már hasonló probléma. Évente érdemes vérvizsgálatot végeztetni, és ultrahang segítségével megnézetni a pajzsmirigy nagyságát és a göbök jelenlétét.
Legyen szó alul- vagy túlműködésről, a terápia leggyakrabban gyógyszeres, és ez az esetek többségében elegendő is, ám előfordulhat, hogy komolyabb kezelésre, például műtétre van szükség.