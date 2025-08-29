Hírlevél

Egyes betegségeket különösen nehéz laikusként felismerni, mert a kezdeti szakaszban nem jelentkeznek feltűnő, klasszikus tünetek. A pajzsmirigyzavarra is legtöbbször csak akkor derül fény, amikor már komolyabb, negatív változások történnek a szervezetben.
A pajzsmirigy működési zavara nem csak egyetlen szervre hat: a belső rendszerek egyensúlyának felborulása az egész testre befolyással van, így a probléma gyakran külső jelekben is megmutatkozik. A pajzsmirigyzavarok érinthetik a bőrt, a szemeket, de akár az általános energiát és hangulatot is.

pajzsmirigyzavar
Fotó: HenadziPechan / Shutterstock

Mi okozza a pajzsmirigyzavart?

A statisztikák szerint a pajzsmirigyzavarok rendkívül gyakoriak, különösen nőknél: 8 nőből 1-nél kialakul valamilyen probléma életük során, és a leggyakoribb közülük a Hashimoto-kór. Bár a férfiak is érintettek lehetnek, náluk 5–8-szor ritkábban fordul elő. A pajzsmirigy problémákat több tényező is befolyásolhatja, ilyenek például az alábbiak:

  • Tápanyaghiány, például vas, cink, szelén, E-vitamin, B-vitaminok, valamint túl magas vagy túl alacsony jódbevitel
  • Hosszan tartó stressz (mivel a stresszhormon, a kortizol gátolhatja a TSH hormon felszabadulását, ami a pajzsmirigy hormontermelését irányítja).
  • Fluorid és nehézfémek
  • Glutén intolerancia
  • Fertőzések
  • Pajzsmirigyet érintő sugárzás vagy műtét
  • Családi hajlam pajzsmirigyzavarokra

A pajzsmirigyzavarok jelei sokáig rejtve maradnak, de ha figyelünk a test jelzéseire, egyértelmű lesz, hogy orvoshoz kell fordulni 

Mivel a pajzsmirigy számos szervre hat, a tünetek is sokfélék lehetnek. Légy résen, és figyelj az alábbi jelekre:

Fogyás vagy hízás

A pajzsmirigy által termelt hormonok mennyiségétől függően előfordulhat, hogy a súlyunk változik. Ha az étkezés és a mozgás változatlan, mégis fogysz vagy híznál, az lehet a pajzsmirigy jelzése.

Fáradtság, aluszékonyság, levertség

A pajzsmirigy befolyásolja a sejtek energiatermelését, így alulműködés esetén könnyen kimerültnek érezheted magad.

pajzsmirigyzavar
Fotó: Pormezz / Shutterstock

Hangulatváltozás

Az ingerlékenység depresszió alulműködésnél, míg idegesség, szorongás a túlműködésnél jelentkezhet.

Szabálytalan szívritmus

Alulműködés esetén lassú, túlműködésnél gyors szívverés fordulhat elő. A gyors szívverés szorongás-érzést, pánikrohamot is kiválthat, míg a lassú pulzus fáradtságot okozhat.

Rendszeresen visszatérő légszomj

Ha a könnyű gyaloglás is kifáraszt, holott régebben ez nem volt rád jellemző, az bizony pajzsmirigyzavarra utalhat.

Duzzanat a lábakban vagy ödéma az arcon

Az ödéma, különösen a szem körüli duzzanat alulműködésre utalhat.

pajzsmirigyzavar
Fotó: srisakorn wonglakorn / Shutterstock

Sárga vagy narancssárga bőr

A pajzsmirigy nem megfelelő működése miatt a béta-karotin nem alakul át A-vitaminná, így a bőr elszíneződhet.

Erős vagy elhúzódó menstruáció

Ez az egyik legárulkodóbb jel. Alulműködés esetén a menstruáció erősebb és hosszabb lehet, túlműködésnél pedig gyengébb. 

Izomgyengeség

Mivel a pajzsmirigy befolyásolja az energiaellátást az izmokban, alulműködésnél izomgyengeséget okozhat.

Emésztési problémák

Alulműködésnél székrekedés, túlműködésnél hasmenés fordulhat elő.

pajzsmirigyzavar
Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

További red flagek alul- és túlműködés esetén

Alulműködésnél: hideg intolerancia, izom- és ízületi fájdalom, hajritkulás, száraz bőr, rekedt hang

Túlműködésnél: meleg intolerancia, fokozott izzadás, kidülledt szemek

 

Mit tehetünk?

Mivel a pajzsmirigy betegsége örökölhető, fontos a rendszeres ellenőrzés, ha a családban előfordult már hasonló probléma. Évente érdemes vérvizsgálatot végeztetni, és ultrahang segítségével megnézetni a pajzsmirigy nagyságát és a göbök jelenlétét. 

Legyen szó alul- vagy túlműködésről, a terápia leggyakrabban gyógyszeres, és ez az esetek többségében elegendő is, ám előfordulhat, hogy komolyabb kezelésre, például műtétre van szükség.


 


 

 

