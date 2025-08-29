A pajzsmirigy működési zavara nem csak egyetlen szervre hat: a belső rendszerek egyensúlyának felborulása az egész testre befolyással van, így a probléma gyakran külső jelekben is megmutatkozik. A pajzsmirigyzavarok érinthetik a bőrt, a szemeket, de akár az általános energiát és hangulatot is.

Fotó: HenadziPechan / Shutterstock

Mi okozza a pajzsmirigyzavart?

A statisztikák szerint a pajzsmirigyzavarok rendkívül gyakoriak, különösen nőknél: 8 nőből 1-nél kialakul valamilyen probléma életük során, és a leggyakoribb közülük a Hashimoto-kór. Bár a férfiak is érintettek lehetnek, náluk 5–8-szor ritkábban fordul elő. A pajzsmirigy problémákat több tényező is befolyásolhatja, ilyenek például az alábbiak:

Tápanyaghiány, például vas, cink, szelén, E-vitamin, B-vitaminok, valamint túl magas vagy túl alacsony jódbevitel

Hosszan tartó stressz (mivel a stresszhormon, a kortizol gátolhatja a TSH hormon felszabadulását, ami a pajzsmirigy hormontermelését irányítja).

Fluorid és nehézfémek

Glutén intolerancia

Fertőzések

Pajzsmirigyet érintő sugárzás vagy műtét

Családi hajlam pajzsmirigyzavarokra

A pajzsmirigyzavarok jelei sokáig rejtve maradnak, de ha figyelünk a test jelzéseire, egyértelmű lesz, hogy orvoshoz kell fordulni

Mivel a pajzsmirigy számos szervre hat, a tünetek is sokfélék lehetnek. Légy résen, és figyelj az alábbi jelekre:

Fogyás vagy hízás

A pajzsmirigy által termelt hormonok mennyiségétől függően előfordulhat, hogy a súlyunk változik. Ha az étkezés és a mozgás változatlan, mégis fogysz vagy híznál, az lehet a pajzsmirigy jelzése.

Fáradtság, aluszékonyság, levertség

A pajzsmirigy befolyásolja a sejtek energiatermelését, így alulműködés esetén könnyen kimerültnek érezheted magad.

Fotó: Pormezz / Shutterstock

Hangulatváltozás

Az ingerlékenység depresszió alulműködésnél, míg idegesség, szorongás a túlműködésnél jelentkezhet.

Szabálytalan szívritmus

Alulműködés esetén lassú, túlműködésnél gyors szívverés fordulhat elő. A gyors szívverés szorongás-érzést, pánikrohamot is kiválthat, míg a lassú pulzus fáradtságot okozhat.

Rendszeresen visszatérő légszomj

Ha a könnyű gyaloglás is kifáraszt, holott régebben ez nem volt rád jellemző, az bizony pajzsmirigyzavarra utalhat.