Ez az ital gazdaggá és egészségessé tehet – Az egyiptomiak naponta itták

A fáraók udvarától a piramisépítők táboráig mindenki ismerte, de nem mindenki ugyanazt a minőséget kóstolhatta. A Nílus mentén sokan éltek gabonatermesztésből, és a búza mellett árpa is bőségesen termett, utóbbi vált a sörkészítés fő alapanyagává. A sör nem egyszerű ital volt az akkori emberek szemében, hanem egyfajta „folyékony kenyér” is: tápláló, sűrű, kásás állagú. Egyszerre volt szomjoltó, hidratáló és kalóriát adó.

A dél-egyiptomi Sohag közelében feltárt, talán a világ „legrégebbi” nagyüzemi sörfőzdéjének maradványai, ahol erjesztésre használt tartályok találhatók

Fotó: AFP/Egyptian Ministry of Antiquities

Különleges fűszerekkel javították fel a sör ízét

A minőségi sör elkészítéséhez jó minőségű gabona, tiszta víz és idő kellett. A fáraó udvarában és a templomgazdaságokban készített, fűszerekkel, datolyával vagy mézzel ízesített sörök drágábbak és minőségibbek voltak. A sör silányabb minőségű változata a szegényebb rétegek számára volt elérhető, a piramisépítő munkásoknak például naponta jutott belőle. Mivel Egyiptomban a víz minősége silány volt, az emberek inkább ezt kortyolták. Úgy gondolták, megvédi őket a fertőzésektől.

Nem biztos, hogy a modern embernek ízlene

A modern, szűrt és szénsavas sörökhöz szokott ember valószínűleg nagyokat grimaszolna az ókori változat kóstolásakor. Az italt régen nem pasztörizálták, ezért zavaros, a mai italokhoz képest sokkal sűrűbb, pépesebb volt. Az árpakenyeret félig megsütötték, majd vízben áztatták és erjesztették, különféle gyógynövényekkel keverték, hogy javítsák az ízét és segítsék az erjedést.

Tenenin, a sörkészítők védelmezője

Az említettek mellett az ókori Egyiptomban a sörnek erős vallási vonatkozása is volt – Tenenin istent a sörkészítés védelmezőjeként tisztelték, és vallási rítusok alkalmával előszeretettel ajánlották fel neki. Egyébként az ókori Kínában is készítettek árpából és kölesből erjesztett italokat, a keltáknál és a germán törzseknél a sörszerű ital szintén társadalmi események, lakomák és vallási rítusok központi eleme, a sörivás pedig a vendégszeretet, a szövetségkötés és a hatalom jelképe volt. A Bibliában is található utalás az italra. Noha közvetlenül a sört nem nevezi meg a szent könyv, de több olyan részlet is található benne, ami valószínűsíthetően az erjesztett gabonaitalra vonatkozik. A héber eredetiben gyakran szerepel a sekar (šēkār) szó, amit erős italként fordítanak.