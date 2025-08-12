Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gazdagság

Ez az ital gazdaggá és egészségessé tehet – Az egyiptomiak naponta itták

13 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha azt mondjuk sör, a legtöbben egy korsó aranyló, habos italra gondolunk, amit baráti beszélgetések, fesztiválok, vagy nyári esték kísérőjeként kortyolgatunk. Az ókori Egyiptomban azonban a sör egészen más jelentéssel bírt: a Nílus mentén erről az italról úgy tartották, hogy gazdagságot és egészséget biztosít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gazdagságsörókor

A fáraók udvarától a piramisépítők táboráig mindenki ismerte, de nem mindenki ugyanazt a minőséget kóstolhatta. A Nílus mentén sokan éltek gabonatermesztésből, és a búza mellett árpa is bőségesen termett, utóbbi vált a sörkészítés fő alapanyagává. A sör nem egyszerű ital volt az akkori emberek szemében, hanem egyfajta „folyékony kenyér” is: tápláló, sűrű, kásás állagú. Egyszerre volt szomjoltó, hidratáló és kalóriát adó.

sör
A dél-egyiptomi Sohag közelében feltárt, talán a világ „legrégebbi” nagyüzemi sörfőzdéjének maradványai, ahol erjesztésre használt tartályok találhatók
Fotó: AFP/Egyptian Ministry of Antiquities

Különleges fűszerekkel javították fel a sör ízét

A minőségi sör elkészítéséhez jó minőségű gabona, tiszta víz és idő kellett. A fáraó udvarában és a templomgazdaságokban készített, fűszerekkel, datolyával vagy mézzel ízesített sörök drágábbak és minőségibbek voltak. A sör silányabb minőségű változata a szegényebb rétegek számára volt elérhető, a piramisépítő munkásoknak például naponta jutott belőle. Mivel Egyiptomban a víz minősége silány volt, az emberek inkább ezt kortyolták. Úgy gondolták, megvédi őket a fertőzésektől. 

Nem biztos, hogy a modern embernek ízlene 

A modern, szűrt és szénsavas sörökhöz szokott ember valószínűleg nagyokat grimaszolna az ókori változat kóstolásakor. Az italt régen nem pasztörizálták, ezért zavaros, a mai italokhoz képest sokkal sűrűbb, pépesebb volt. Az árpakenyeret félig megsütötték, majd vízben áztatták és erjesztették, különféle gyógynövényekkel keverték, hogy javítsák az ízét és segítsék az erjedést. 

Tenenin, a sörkészítők védelmezője

Az említettek mellett az ókori Egyiptomban a sörnek erős vallási vonatkozása is volt – Tenenin istent a sörkészítés védelmezőjeként tisztelték, és vallási rítusok alkalmával előszeretettel ajánlották fel neki. Egyébként az ókori Kínában is készítettek árpából és kölesből erjesztett italokat, a keltáknál és a germán törzseknél a sörszerű ital szintén társadalmi események, lakomák és vallási rítusok központi eleme, a sörivás pedig a vendégszeretet, a szövetségkötés és a hatalom jelképe volt. A Bibliában is található utalás az italra. Noha közvetlenül a sört nem nevezi meg a szent könyv, de több olyan részlet is található benne, ami valószínűsíthetően az erjesztett gabonaitalra vonatkozik. A héber eredetiben gyakran szerepel a sekar (šēkār) szó, amit erős italként fordítanak.

Ez az ital gazdaggá és egészségessé tehet – Az egyiptomiak naponta itták, fáraó
Egyiptomi katonai tábor életképe: italfelügyelettel foglalkozó munkások (bor és sör), Kr.e. 1332–1323
Fotó: De Agostini via Getty Images/A. Dagli Orti

Hírességek, aki rajonganak a sörért

Jack Nicholson nagy sörkedvelő hírében áll, akárcsak Jason Momoa, aki szénhidrátforrásként tekint az italra. Margot Robbie a Time magazinnak nyilatkozta, hogy egy hosszú nap végén legszívesebben sörrel lazít, és sört önt a fürdővizébe is, hogy szebb legyen a bőre. Zendaya ritkán fogyaszt belőle, de már többször elismerően nyilatkozott vőlegénye, Tom Holland alkoholmentes sörmárkájáról. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!