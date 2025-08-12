Ez az ital gazdaggá és egészségessé tehet – Az egyiptomiak naponta itták

A fáraók udvarától a piramisépítők táboráig mindenki ismerte, de nem mindenki ugyanazt a minőséget kóstolhatta. A Nílus mentén sokan éltek gabonatermesztésből, és a búza mellett árpa is bőségesen termett, utóbbi vált a sörkészítés fő alapanyagává. A sör nem egyszerű ital volt az akkori emberek szemében, hanem egyfajta „folyékony kenyér” is: tápláló, sűrű, kásás állagú. Egyszerre volt szomjoltó, hidratáló és kalóriát adó.
A minőségi sör elkészítéséhez jó minőségű gabona, tiszta víz és idő kellett. A fáraó udvarában és a templomgazdaságokban készített, fűszerekkel, datolyával vagy mézzel ízesített sörök drágábbak és minőségibbek voltak. A sör silányabb minőségű változata a szegényebb rétegek számára volt elérhető, a piramisépítő munkásoknak például naponta jutott belőle. Mivel Egyiptomban a víz minősége silány volt, az emberek inkább ezt kortyolták. Úgy gondolták, megvédi őket a fertőzésektől.
A modern, szűrt és szénsavas sörökhöz szokott ember valószínűleg nagyokat grimaszolna az ókori változat kóstolásakor. Az italt régen nem pasztörizálták, ezért zavaros, a mai italokhoz képest sokkal sűrűbb, pépesebb volt. Az árpakenyeret félig megsütötték, majd vízben áztatták és erjesztették, különféle gyógynövényekkel keverték, hogy javítsák az ízét és segítsék az erjedést.
Az említettek mellett az ókori Egyiptomban a sörnek erős vallási vonatkozása is volt – Tenenin istent a sörkészítés védelmezőjeként tisztelték, és vallási rítusok alkalmával előszeretettel ajánlották fel neki. Egyébként az ókori Kínában is készítettek árpából és kölesből erjesztett italokat, a keltáknál és a germán törzseknél a sörszerű ital szintén társadalmi események, lakomák és vallási rítusok központi eleme, a sörivás pedig a vendégszeretet, a szövetségkötés és a hatalom jelképe volt. A Bibliában is található utalás az italra. Noha közvetlenül a sört nem nevezi meg a szent könyv, de több olyan részlet is található benne, ami valószínűsíthetően az erjesztett gabonaitalra vonatkozik. A héber eredetiben gyakran szerepel a sekar (šēkār) szó, amit erős italként fordítanak.
Jack Nicholson nagy sörkedvelő hírében áll, akárcsak Jason Momoa, aki szénhidrátforrásként tekint az italra. Margot Robbie a Time magazinnak nyilatkozta, hogy egy hosszú nap végén legszívesebben sörrel lazít, és sört önt a fürdővizébe is, hogy szebb legyen a bőre. Zendaya ritkán fogyaszt belőle, de már többször elismerően nyilatkozott vőlegénye, Tom Holland alkoholmentes sörmárkájáról.