Spórolás a strandon? Tízezreket is félre tehetsz, ha ezeket a filléres trükköket betartod

Ki ne szeretne egy hűsítő csobbanást a forró nyári napokon? Azonban a strandolással járó költségek néha elrettentőek lehetnek. De aggodalomra semmi ok, a spórolás a strandon nem csupán lehetséges, de szórakoztató is lehet!

Spórolás a strandon! Lehetséges!

Fotó:Shutterstock

Spórolás a strandon: tippek, trükkök, hogy mindenre is jusson

Nyár van, perzsel a nap, a Balaton hívogat… vagy épp a helyi kis strand. A lényeg ugyanaz: vízpart, sült krumpli illat és az a semmihez sem fogható érzés, amikor a lábunkat a hűs vízbe mártjuk. Viszont valljuk be, egy strandolás könnyen úgy végződhet, hogy a pénztárcánk is olyan üres lesz, mint a büfé árnyékában éppen legurított sör után a műanyag pohár.

De ne csüggedj, kedves olvasó! Most lerántjuk a leplet néhány trükkről, amivel úgy élvezheted a nyarat, hogy még a bankszámlád is mosolyogni fog.

1. Spórolás a strandon: hazai elemózsia

Kezdjük az alapoknál: a saját ellátmánnyal. Tudjuk, hogy a strandbüfé csábító, de gondolj csak bele! Egy saját készítésű szendvics épp olyan finom (ha nem finomabb, mert a kedvenc hozzávalóidat raktad bele!), és töredékébe kerül annak, amit a pultnál kérnének el érte.

Pakolj be gyümölcsöt, zöldséget, egy üveg vizet, vagy egy kis hűsítő limonádét, és máris nyertél egy csomó pénzt. A termosz pedig a legjobb barátod lehet, ha hideg innivalóra vágysz anélkül, hogy vagyonokat költenél jégkrémre.

2. Egy meglepő trükk: a belépőjegy

A belépőjegy is egy fájdalmas pont. Ha teheted, nézz utána a kedvezményes lehetőségeknek! Sok helyen van családi jegy, délutáni akció, vagy akár a helyi lakosoknak szóló kedvezmény. Ha pedig rendszeres strandoló vagy, egy szezonbérlet hosszútávon kifizetődőbb lehet, mintha minden alkalommal külön fizetnél.

Fotó: Shutterstock

Érdemes lehet online elővételben megvásárolni a jegyeket, mert sok helyen ez olcsóbb (de ha mégsem, akkor is időt spórolsz meg vele), mintha a helyszínen vennéd meg, vagy keresni egy klassz szabad strandot. Emellett néha különböző kuponos oldalakon is ki lehet fogni kedvezményes strandbelépőket, szóval ezeket is érdemes figyelemmel kísérni.